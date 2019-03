Mit enttäuschten Gesichtern trotteten die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen 05 am Samstag vom Rasen des Kreuzeichestadions. Wieder einmal legten die 05er gut los und wieder einmal kam der unerklärliche Einbruch. Doch der Reihe nach.

Es lief eigentlich voll nach Plan für die Hausherren. In der achten Spielminute schickte SSV-Kapitän den schnellen Onesi Kuengienda mit einem sehenswerten Chip-Ball auf die Reise. Der Kongolese holte sich das Spielgerät, umkurvte den zögerlich agierenden FV-Schlussmann Mesic, und schob gekonnt zur frühen Führung für die Gastgeber ein.

Elf Zeigerumdrehungen später ging es dann wieder zu schnell für die Gäste. Tim Schwaiger setzte sich artistisch gleich gegen zwei Ravensburger auf Höhe der Mittellinie auf engstem Raum durch und bediente mit einem Gassenball den auf der linken Seite durchstartenden Kuengienda. Wieder blieb der Kongolese ganz cool vor Mesic und wieder lag der Ball im Tor der Ravensburger – 2:0.

Warum die Hausherren, trotz einer Zwei-Tore-Führung im Rücken, sich dann ausschließlich auf das Verteidigen konzentrierten, wird wohl das Geheimnis der Rus-Elf bleiben. Fortan spielten nämlich nur noch die Gäste. Und so war es nicht verwunderlich, dass sie nach einer knappen halben Stunde zum Anschlusstreffer kamen. Burhan Soyudogru hatte auf der rechten Angriffsseite der Ravensburger zu viel Platz und vollstreckte eiskalt aus spitzem Winkel (29.).

Zu allem Überfluss verletzte sich dann der Reutlinger-Doppeltorschütze bei einer Konter-Aktion und musste ausgewechselt werden (37.).

Der zweite Spielabschnitt gehörte dann ganz klar den Oberschwaben. Die Heimmannschaft konnte nur in den seltensten Fällen für offensive Entlastung sorgen. Da half es auch nicht, dass Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus in Spielminute 72 seinen Stürmer Cristian Giléz Sanchez vom Feld nahm und ihn durch den defensiven Andreas Maier ersetzte. Nach einer Ecke bekamen die 05er den Ball nicht geklärt und so konnte der eingewechselte Rahman Soyudogru aus kurzer Distanz ausgleichen. Den ersten Versuch per Kopfball konnte Reutlingens Schlussmann Piu reflexartig noch abwehren, gegen den Nachschuss war er jedoch machtlos.

„Schade, dass wir nach dem 2:0 nicht weiter nach vorne gespielt haben und so darf man sich nicht wundern, dass man hier am Ende nur einen Zähler mitnimmt. Ziel ist es nun, dass wir in den nächsten Spielen wieder über die vollen 90 Minuten konzentriert zu Werke gehen“, sagte ein etwas enttäuschter Reutlinger Cheftrainer Teodor Rus nach der Partie.