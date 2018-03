Fußball Kreisliga B2 Alb: Dettinger Sieg im Kellerduell

Region / past

TSV Sondelfingen II gegen

TuS Metzingen II 2:1

Durch einen 2:1-Sieg über die TuS Metzingen II sicherte sich der TSV Sondelfingen II den zweiten Platz in der Kreisliga B2 Alb. Jannic Abele brachte die Hausherren mit einem Doppelpack in Führung (51./57.). Ezewele konnte für die Gäste nur noch den Anschlusstreffer erzielen (65.).

TSV Sondelfingen II: Säwert, Pfund, Frolik, Haarer, Mezger (70. Hausch), Dunz (61. da Costa Viana), Tavakol, Egenberger, Heiss, Burghardt, Abele.

TuS Metzingen II: Mihajlović , Mastrangelo, Schlauer, Futter, Luz, Pirracchio, Luik (62. Bogdanov), Ezewele, Mastrangelo, Valencia (24. Rezgui), Ezewele.

TSV Dettingen/Erms II gegen

TSV Altenburg 2:0

Die Heimelf kam zu Beginn der Partie besser ins Spiel und hatte die Möglichkeit zur Führung durch Hoffmann, der einen Querpass von Vanca nicht verwerten konnte. Vor der Pause hatte Hoffmann noch eine weitere Großchance, die aber ebenfalls ungenutzt blieb.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams die Gelegenheit zur Führung, die Chancen blieben vorerst ungenutzt. In der 60. Spielminute verfehlte Leukert per Kopf. Nur eine Zeigerumdrehung später machte es dann Hoffmann besser, als sein Kopfball aus kurzer Distanz im Netz landete. Die Entscheidung fiel durch Leukert, der einen schön herausgespielten Konter zum 2:0 abschloss. Unterm Strich ein verdienter Sieg für Dettingen.

TSV Dettingen/Erms II: Hindering, Hoffmann (67. Gusturanaj), Findik, Tavaglione, Heinze, Klein, Dimmerling (83. Djurdjevic), Buchmann (67. Matteis), Truong, Vanca, Leukert.

TSV Altenburg: Steudle, Fiesel, Lesener, Albazi (46. Babiak), Jacob, Pross, Öksüz (66. Sommer), Javaid, Müller, Janker, Fischer (46. Albazi).

SV Ohmenhausen gegen

Türkspor Dettingen 3:2

Bei bestem Fußballwetter konnte sich Ohmenhausen knapp, aber nicht unverdient durchsetzen. Der SVO konnte durch einen verwandelten Handelfmeter von Schneider mit 1:0 in Führung gehen (11.). In der ausgeglichenen Anfangsphase legten die türkischen Gäste aber schnell nach und konnten durch Maranki Y. schnell den Ausgleich erzielen (18.). Ohmenhausen kam auf dem holprigen Platz eher schlecht zurecht und brauchte bis kurz vor der Halbzeit, um einige gelungene Kombinationen herauszuarbeiten. Eine dieser seltenen Chancen nutzte Mettendorfer, der aus nächster Nähe de Ball ins Eckige beförderte (43.).

In der zweiten Halbzeit konnte sich Ohmenhausen ein spielerisches Übergewicht erarbeiten, obwohl die Gäste aus Dettingen mit Kontern gefährlich blieben. Erst in der 89. Spielminute konnte der eingewechselte Leon Höpfner seine Farben erlösen mit dem vorentscheidenden Treffer zum 3:1. In der Nachspielzeit wurde der Gästekapitän Kaya mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen und trotz der Unterzahl gelang Dettingen noch der 2:3-Anschlusstreffer durch Özen, der ebenfalls einen Elfmeter verwandeln konnte (90.+2).

SV Ohmenhausen: Dalke, Rieband (64. Dietrich), Widmer, Rück, Böttcher, Bertram, Senft, Senft, Göbel, Schneider (57. Höpfner), Mettendorfer (90. Necker).

Ermstal Türkspor Dettingen: Bayram, Maranki, Özen, Korkmaz, Kaya, Sönmez, Gürel, Cümen, Maranki (60. Orman).

TB Metzingen gegen

CP Reutlingen 0:1

TB Metzingen: Kurz, Dokoza, Yildirim, Thoss, Seiz, Zwiesler, Kaya, Weigel, Harter, Seiz, Iamundi.

CP Reutlingen: Martins da Costa, Fontoura Almeida, Crespo de Sousa, da Rocha Neves (33. Kpelafia), da Silva Crespo, Altamirano, Loureiro Ferreira, Yildiz (62. da Rocha Neves), Hermeth, Pepic (90. Almeida), Konietzny.

Tore: 0:1 Crespo de Sousa (75.)

Gelb-Rot: Crespo de Sousa (77./CP Reutlingen/).

SF 02 Reutlingen gegen

FC Neuhausen 80 0:2

In einem sehr fairen Spiel egalisierten sich beide Mannschaften sodass es zu sehr wenig Torraumszenen kam. In der 30. Spielminute wurde den Hausherren ein umstrittener Strafstoß zugesprochen, den der SF-Kapitän nicht im Tor unterbringen konnte.

Eine weitere Chance hatten die SFler durch Höschle, der bei seinem Freistoß nur die Latte traf. In der 45. Spielminute bekamen die Gäste einen Freistoß am Strafraum, den Elia Zerotzki noch abwehren konnte, im Nachschuss aber geschlagen war.

In der 60. Spielminute erzielte Güngör das 2:0 für die Gäste. Trotz mehrerer Möglichkeiten konnten die SFler das Spiel nicht mehr drehen.

SF 02 Reutlingen: Zerotzki, Merkel, Böhme, Caldarola (46. Kirsch), Vajen, Medibagli, Neto da Costa (65. Merz), Zajac, Zana, Shekh, Höschle (46. Kameran).

FC Neuhausen 80: Rrustemaj, Steidinger, Wendt, Marashi, Walcher, Hochhaus, Toraman (85. Dos Santos Lopes), Androsch, Pllana, Potera (31. Yurdakul), Güngör (80. Denizlerli).

TV Unterhausen gegen

TSV Riederich II 3:0

Auf dem schwer bespielbaren Platz in Unterhausen taten sich beide Mannschaften zunächst schwer. Die Heimmannschaft war weitestgehend tonangebend. Es dauerte jedoch bis zur 30. Spielminute, ehe Grauer nach einer Ecke richtig stand und vollstreckte. Mit einen schönen Distanzschuss erhöhte erneut Grauer nach 38. Spielminuten zum 2:0-Halbzeitstand.

Nach der Pause verflachte das Spiel und Torchancen waren Mangelware. Schmidt nutzte nach 85 Spielminuten eine davon zum verdienten 3:0-Endstand.

TV Unterhausen: Weber, Schmidt, Oks, Keppler, Behrendt (67. Baldeh), Leitheim (73. Grud), Grauer (77. Lahmidi El Founti), Wagner, Einhart (65. Carneiro), Pflaum, Brendle.

TSV Riederich II: König, Schiller, Utz, Fahl, Wenzelburger, Steffan, Liri, Tepfenhardt, Löffler (76. Maier).