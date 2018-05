Fußball Kreisliga B1 Alb: Drei Teams kämpfen um zwei Plätze

Region / sawö

Drei Spieltage vor Saisonende ist im Tabellenkeller scheinbar alles entschieden. Während sich an der Spitze drei Mannschaften Chancen auf die B1-Meisterschaft ausrechnen. Nachdem die SF Hengen sich vom Spielbetrieb abmeldete, muss nur noch ein Team, höchstwahrscheinlich das Tabellenschlusslicht FC Römerstein II, das Relegationsspiel bestreiten.

Im Rennen um den Titel, und somit den direkten Aufstieg, befinden sich die SGM Hayingen/Ehestetten, der SV Apfelstetten und die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten. Letztere hat zwar fünf Zähler Rückstand auf das punktgleiche Spitzenduo, zugleich aber drei Spiele weniger absolviert als der aktuelle Tabellenführer SGM Hayingen/Ehestetten und zwei Spiele weniger als die Bäuer-Elf auf Platz zwei. Mit Blick auf das Restprogramm hofft die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten nun mit Recht noch auf den Aufstieg. Die kommenden Gegner SV Würtingen, FC Trailfingen/Seeburg und TV Unterhausen II sind allesamt Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, die es nun zu schlagen gilt. Nur beim FV Bad Urach II hat die SGM eine vergleichsweise herausfordernde Pflichtaufgabe zu meistern. Das Endspiel um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg steht allerdings am Sonntag an. Da trifft der Spitzenreiter Hayingen/Ehestetten auf den SV Apfelstetten und beide wollen mit einem Sieg gegen den direkten Kontrahenten eine Vorentscheidung im Titelkampf herbeiführen. Der SV Apfelstetten, der die letzten Jahre oftmals mit der eigenen Konsistenz zu kämpfen hatte, lieferte heuer eine herausragende Hinrunde ab, die man als Herbstmeister beendete. Für Trailfingen/Seeburgs Trainer Sascha Goetzsch war dies eine kleine Überraschung: „Der SV Apfelstetten hatte oft eine Schwächephase in der Hin- oder Rückrunde. Dieses Jahr spielt er sehr konstant.“

Imposante Rückrunde der SGM

Die Mannschaft der Rückrunde war allerdings nicht der SVA, sondern der Absteiger Hayingen/Ehestetten. Mit 18 Punkten aus sieben Spielen schnappte sich die Elf die Tabellenführung und steht nach dem Duell am Sonntag mit Spielen gegen Dottingen/Rietheim und Trailfingen/Seeburg vor durchaus lösbaren Aufgaben. Sollten den Spitzenteams der Liga also keine Patzer mehr unterlaufen, stünde am Sonntag das Liga-Finale an. Während dem Absteiger aufgrund der sehr guten Tordifferenz von plus 30 auch ein Unentschieden reichen würde, braucht der SV Apfelstetten einen Sieg oder entsprechende Schützenhilfe von den kommenden Gegnern der direkten Meisterschaftskonkurrenten.