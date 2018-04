Fußball Kreisliga B1 Alb: Aus vier mach zwei

Region / sawö

Punktgleich an der Tabellenspitze der Kreisliga B1 stehen die SGM Hayingen/Ehestetten, der SV Apfelstetten und die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten, während der Tabellenvierte, FC Engstingen II, mit einem Zähler Abstand hinter dem Trio lauert. Eine aufregende Ausgangslage für das Saisonfinale, das beispielsweise am 13. Mai entschieden werden könnte. Dann nämlich trifft die SGM Hayingen/Ehestetten auf den SVA, in einer Partie, die die SGM unbedingt anders gestalten will als die 1:5-Niederlage gegen die Bäuerle-Elf in der Hinrunde. Trotz der Klatsche im Hinspiel sagt Abteilungsleiter Julian Fischer: „Wir müssen uns nicht verstecken, von der Qualität her sind wir auf Augenhöhe.“

Am Mittwoch überzeugte Hayingen/Ehestetten mit einem klaren 3:0-Sieg gegen die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten. Top-Torjäger Alexander Dank traf schon in der ersten Spielminute, Alexander Nickel und Tutku Kücüyarma schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Oberstetten hatte keine großen Chancen. Wir waren besser,“ freut sich Fischer, der die gute Form im Spiel gegen den FV Bad Urach II am Sonntag fortsetzen will. Der Fünfte fegte die Elf von Trainer Rolf Baumann im Hinspiel mit 5:2 vom Platz und nicht ohne Grund lobt Fischer die technisch versierte Uracher Reserve. Mit Blick auf die Tabelle weiß der Abteilungsleiter allerdings: „Wenn man ganz oben mitspielen will, muss man gegen solche Teams gewinnen.“ Morgen steht zudem in einem aller Voraussicht nach torreichen Spiel die stärkste Offensive der Liga, die SGM traf 42-mal, der schwächsten Verteidigung gegenüber, 39-mal mussten Uracher Torhüter hinter sich greifen.

Unabhängig vom erfolgreichen Wiederaufstieg sucht Rolf Baumann in der kommenden Saison nach einer neuen Herausforderung. Baumann, der zuletzt beim TSV Allmendingen war, kam für diese Spielzeit, will nun aber wieder höherklassig trainieren.