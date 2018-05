Fußball Kreisliga A2: VfL II klettert auf Platz zwei

Region / swp

SG Reutlingen II gegen

TSV Betzingen 0:3

Die Hausherren erwischten den besseren Start und hatten zunächst mehr vom Spiel. Einen sehenswerter Fernschuss von Gette entschärfte TSV-Torspieler Cantürk gekonnt und Sorg verzog freistehend über das Gäste-Gehäuse. Im weiteren Spielverlauf kam Betzingen besser in die Partie, Torchancen blieben aber bis zur Pause Mangelware.

Nach Wiederanpfiff drückten die Gäste auf das Tempo. Reutlingen stand kompakt und lauerte auf Konterchancen. In der 72. Minunte marschierte Jarosik dynamisch an mehreren Gegenspielern vorbei und bediente Jetter, der mühelos zur 1:0-Führung für Betzingen einschob. Und es kam noch besser für die Gäste, als nur zwei Minute später erneut Jetter auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Dirican mit einem sehenswerten Lupfer über den SG-Torspieler hinweg zum nicht unverdienten 3:0-Endstand für Betzingen (80.).

SG Reutlingen II: Gaiser, Angerbauer, Laaß (86. Baier), Kimmerle (59. Krutsch), Stähle, Ritter, Sorg, Krönke (78. Stach), Braun, Gette, Gessler (78. Hung).

TSV Betzingen: Cantürk, Eberle, Schwend (85. Waurick), Nedele, Jarosik, Lauer, Samil Dirican, Jetter, Schwend, Preniqi (67. Zeitler), Schäfer (91. Schenk).

SV Sveti Sava Reutlingen gegen

SV Walddorf 2:1

Zunächst lief für den Favoriten aus Walddorf alles nach Plan: Robin Schraitle markierte bereits nach sieben Minuten die 1:0-Führung für die Schönbuchkicker. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Allerdings dauerte es bis zur 51. Minute, ehe die Hausherren zum nicht unverdienten Ausgleich durch Franky Schwab kamen. In der Folge drückten die abstiegsbedrohten Deutsch-Serben auf den Siegtreffer und wurden auch belohnt: Sabir Umutcan gelang der viel umjubelte 2:1-Siegtreffer in der 78. Minute, als die Gäste nach einer gelb-roten Karten bereits in Unterzahl spielten. Damit feierte die Sveti-Sava-Elf einen Big Point im Abstiegskampf.

SV Sveti Sava Reutlingen: Bechtsoudis, Chira, Bedira, Moysidis, Ghirme, Maric, Schwab, Moysidis (14. Bein) (70. Sabir), Karapantzos, Wolter (57. Tatarnikov), Djaalali (57. Mensah).

SV Walddorf: Martins da Costa, Mehmeti, Jüttner, Becker, Rau, Rudat, Burkhardt (90. Kone), Scherbaum, Schraitle, Totskas, Kießling (65. Ringwald).

TSV Oferdingen gegen

VfL Pfullingen II 1:3

Einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg feierte die Verbandsligareserve des VfL Pfullingen beim A2-Topspiel in Oferdingen. Bereits nach fünf Zeigeumdrehungen war es VfL-Toptorjäger Manuel Elting, der aus dem Gewühl heraus seine Farben in Führung brachte. Der 1:1-Ausgleichstreffer resultierte aus einem sehenswerten Freistoß von Marc Edeling, der diesen in den Knick setzte. Die Gäste um Coach Matthias Jedele zeigten sich jedoch nicht geschockt und gingen nach eine Kopfballtreffer von Tobias Steiner erneut in Führung (32.).

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Gastgeber nochmals alles, doch die Abwehr um VfL-Keeper Tim Becker stand sicher. Nach einem schönen Sololauf entschied Immanuel Baur dann die Partie, als er drei Oferdinger umkurvte und aus kurzer Distanz einnetzte. Mit dem Erfolg verdrängen die VfL-II-Kicker den TSV Oferdingen vom zweiten Platz und damit der Aufstiegsrelegation.

TSV Oferdingen: Jahraus, Oswald, Skora (76. Almeida), Diebold, Ly (50. Bez), Binder, Edeling (83. Alecci), Kattin, Hettesheimer (34. Ricardo Rodrigues Correia), Fischer, Münz.

VfL Pfullingen II: Becker, Herrmann (75. Franceschini), Steiner, Füssenhäuser, Robertazzi, Baur, Schmidt (88. Ebert), Hübner, Elting, Welsch (60. Piras), Pfitzer.

TSV Riederich gegen

SSV Reutlingen Fußball II 2:4

Auf der Riedericher Heide entwickelte sich eine intensive Partie, in der beide Mannschaften mutig aufspielten. Die Führung für den Aufsteiger folgte nach einem Freistoß, den Spielertrainer Karakus sehenswert zur 1:0-Pausenführung einköpfte. (42.)

Der zweite Durchgang begann turbulent: Durch einen Freistoß von Spreitzer glichen die Gäste früh aus (50.) Den Schwung nahmen die Kicker von der Kreuzeiche mit und gingen durch Berisha nur Minuten später in Front. Riederich hielt dagegen und glich im direkten Gegenzug durch einen sehenswerten Heber von Hirning wieder aus. Im Anschluss wurde es kurios: ein umstrittener Elfmeterpfiff des Unparteiischen brachte die Gäste auf die Siegerstraße, Mamaladze verwandelte souverän (65.). Und nachdem Riederich alles nach vorne warf, setzte Berisha mit dem 4:2 für Reutlingen den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie.

TSV Riederich: Schwittkowski, Reutter, Karakus (75. Karaman), Tüzün, Suhta, Hirning, Dengler, Wurster (65. Pfeifer), Zink (80. Hailfinger), Gönninger, Bahadir.

SSV Reutlingen Fußball II: Traub, Sosko (85. Leon Foka), Spreitzer, Chatzimalousis, Mamaladze, Fojtík, Ruqaya, Matiasek, Ates (80. Günther), Berisha, Demir.

SSV Rübgarten gegen

TSV Eningen 1:3

Das Schlusslicht begann abwartend und ließ den Gästen mehr vom Spiel. Der Spitzenreiter nutzte die Überlegenheit und ging durch einen Doppelschlag von Friese (21.) und Klein (24.) mit 2:0 in Führung. Die Gastgeber agierten nun offensiver und wurden durch den Anschlusstreffer von Alkan (37). noch vor der Pause belohnt.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Eningen über weite Strecken die Partie, die Hausherren hielten kämpferisch dagegen und versuchten ihrerseits, vereinzelte Nadelstiche zu setzen. Als die Partie auf die Zielgerade einbog, ging Rübgarten mehr Risiko und der Tabellenführer schlug eiskalt zu: Lehmann war zur Stelle und schob zum viel umjubelten 3:1-Endstand ein (87.). Durch den Erfolg kann der TSV Eningen nicht mehr von der Tabellenspitze der A2 verdrängt werden und feierte so die frühzeitige Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga Alb.

SSV Rübgarten: Imhof, Hauch, Heinrich (56. Ulusan), Werner (35. Alkan), Becker (78. Haug), Schwaibold, Kuhn, Albien, Greineck, Armbruster, Grosz (80. Rimpf).

TSV Eningen.: Hoffmann, Giraud, Fink (70. Lehmann), Luz, Reinhardt, Koschmieder, Hummel, Klein (84. Walter), Stingel, Mayer (62. Tunc), Friese (80. Reinhardt).

TSV Glems gegen

TSV Kusterdingen 1:2

Bis auf einen Lattentreffer in der Anfangsphase durch Tasimder (4.), konnten die Hausherren in der ersten Halbzeit nichts Zählbares verzeichnen. Nach einer Eckball-Serie für Kusterdingen gelang Dervisholli in der 25. Minute per Kopfball das umjubelte 1:0. Noch vor der Pause erhöhte Katzmeier, wiederum nach einem Standard, auf 2:0 für das abstiegsbedrohte Kellerkind.

Nach Wiederanpfiff war nun Glems am Drücker und erzielte folgerichtig durch Schuster den Anschlusstreffer (54.). Und auch im weiteren Verlauf erspielten sich die Gastgeber zahlreiche Chancen, die aber allesamt nicht genutzt wurden. Am Ende brachten die Kicker von Wasserturm den knappen Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit.

TSV Glems: Baatout, Saupp, Vogel, Krause (49. Egner), Kleinfelder, Schuster, Franz (70. Bergamo), Brückner, Owusu-Smith (57. Alici), Tasimder (57. Amendola), Morankic.

TSV Kusterdingen: Steffen, Oesterle, Ott, Zimmermann, Katzmaier, Rösch, Zimmerman, Finkbeiner (72. Majchrzak), Deuscher (85. Leicht), Dervisholli (90. Weber), Bahnmüller.

TSG YB Reutlingen II gegen

TG Gönningen 4:3

Die Zuschauer auf dem Ringelbach-Sportgelände bekamen eine unterhaltsame und ereignisreiche A-Liga-Partie zu sehen. Den besseren Start erwischen die Gäste aus dem Wiesaztal, als Mert Demirel bereits nach drei Minuten die Führung markierte. Noch vor der Pause war es YBR-Spielertrainer Antonio Tunjic (26.), der für den Ausgleich sorgte.

Nach Wiederanpfiff drückten die Gastgeber auf das Gaspedal und gingen durch Treffer von Gülcen (53.), Josipovic (59.) und Giorgis (62.) verdientermaßen mit 4:1 in Front. Gönningen gab sich aber nicht geschlagen und verkürzte in der Schlussphase durch Randecker und Pfeiler noch auf 3:4. Zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen.

TSG Young Boys Reutlingen II: Josipovic, Libbecio, Salici, Tepedelen, Simic, Libeccio, Alkhatib, Giorgis, Gülcen (71. Alkassoum), Tunjic (80. Reich), Margarit.

TG Gönningen: Weimar, Werner, Weiß (73. Pfeiler), Glaunsinger, Krasser, Denzel, Randecker, Stähle (63. Mauser), Votteler, Cristobal (65. Linder), Demirel.