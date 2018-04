Fußball Kreisliga A2 Neckar/Fils: Grafenberg siegt deutlich

Region / swp

Kreisliga A2

TSV Grafenberg gegen

TSV Raidwangen 4:1

Nach zuletzt zwei sieglosen Partien holten die Grafenberger endlich mal wieder einen Dreier, der auch in dieser Höhe verdient war, sagte TSV-Cheftrainer Peter Slavic nach dem Spiel gegen den TSV Raidwangen. Die Grafenberger begannen engagiert und erarbeiteten sich einige Feldvorteile, die allerdings zu hastig verspielt wurden. So musste eine Standard-Situation herhalten, die Lukas Goth in der 26. Minute zur Führung nutzte. Er zirkelte den Ball gefühlvoll in die Maschen. In dieser Phase erhöhte Grafenberg den Druck, verpasste es aber, ein weiteres Tor nachzulegen.

Nach einem unnötigen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung musste man den Ausgleichstreffer in der 36. Minute hinnehmen. Man ließ sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen und machte weiterhin Druck. Folgerichtig ging der TSV dann durch Frieder Geiger, nach einem feinen Zuspiel von Goth, mit 2:1 erneut in Führung.

Direkt nach dem Seitenwechsel war Grafenberg dann äußerst effektiv. Kevin Schwarz konnte im Raidwanger Strafraum nur durch ein Foulspiel gestoppt werden, und so verwandelte Sessa den fälligen Strafstoß zum 3:1 (48.). Sessa war es auch, der vier Zeigerumdrehungen später das 4:1 nachlegte und für klare Verhältnisse sorgte.

TSV Grafenberg: Maisch – Dennenmoser, A. Geiger, Schill, Kittelberger, Goth, Gugel, Schwarz (77. Sulz), Pracht (57. Ahlgrimm) Sessa, Geiger.

TV Bempflingen gegen

TV Unterlenningen 2:2

Einen Start nach Maß erwischten die Hausherren in ihrer Partie gegen den TV Unterlenningen. Max Schneller brachte nach einer tollen Einzelleistung seine Farben früh in Führung. Ein Unachtsamkeit in der Defensive brachte den Gästen dann allerdings den Ausgleich nach 40 gespielten Minuten.

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Hausherren wieder mehr vom Spiel und gingen erneut in Führung. Tobias Lerm blieb nach einem Pass in die Tiefe vor dem Tor eiskalt und vollstreckte zum 2:1. In der Folgezeit verpassten es die Hausherren dann nachzulegen und so kam es, wie es kommen musste. Nach einem Fehler im Spielaufbau bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen, der für das 2:2 sorgte. In der Schlussphase konnten sich die TVB-Kicker dann bei ihrem Torhüter Heinzmann bedanken, der mit mehreren Paraden den Punkt festhielt. Mit 31 Punkten rangiert Bempflingen nun auf dem achten Tabellenplatz und braucht im Kampf gegen den Abstieg noch den einen oder anderen Punkt.

TV Bempflingen: Heinzmann – Schietinger, Kernchen, Fischer, Arent, Stoll (84. Weber) , Lerm, Schneller (80. Glowacki), Hiller, T. Veit, D. Veit (61. Knöll).

Kreisliga B5

TSV Kohlberg gegen

1. FC Frickenhausen 2:3

Die Zuschauer sahen ein gutes Lokalderby mit einem glücklichen Gästesieg unterm Jusi. Die erste Halbzeit war von Taktik geprägt. Beste Kohlberger Chancen vergaben Richter (8.) und Franz (40.). Für die Täleself hatten Schulze mit einem 16-Meter-Schlenzer (20.) und Hussain (25.) gute Einschussmöglichkeiten.

Nach der Pause hatte die Jusi-Elf starke zehn Minuten und der reaktivierte 48-jährige Heß brachte die Platzherren überlegt in Führung (50.). Kynast mit einem 16-Meter-Volleyknaller erhöhte sogar auf 2:0 für die Rothemden (54.). Dann verkürzten die Gäste durch Schmidt auf 1:2 in der 64. Minute und gleichzeitig flog sein Kamerad Gashi nach Tätlichkeit an Kohlbergs Spielertrainer Schaich vom Platz. Der TSVK hatte dann einen Bruch im Spiel und die Konzentration ließ nach. In Unterzahl kam die Fischer-Elf zum Ausgleich, Schulze netzte trocken zum 2:2 (68.) ein. Nach einer Kopfballvorlage von Dick verteidigte der TSVK zu luftig und Sturmtank Hussain köpfte das 3:2 für die Tälestruppe, das gleichzeitig der Knockout für die Platzherren unterm Jusi war.

„Wir waren eine Stunde lang ebenbürtig, führen mit zwei Tore Vorsprung, hatten dann einen Bruch im Spiel und stehen am Ende mit leeren Händen da“, so ein fassungsloser Kohlberger Spielleiter Marco Medel.

TSV Kohlberg: Bader - Franz, Dirr, Nimmricher, Völker, Schaich, Ladengast, Marcel Hahn, Richter, Kynast, Schüle, Gräff, Heß, Hille, Euchner.