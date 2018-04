Fußball Kreisliga A2 Alb: TSV Eningen auf dem besten Weg zum Titel

Region / past

SG Reutlingen II gegen

SV Walddorf 0:3

Lange Zeit passierte recht wenig Erwähnenswertes. Dann wurde Gessler schön freigespielt, vergab aber knapp. Ähnlich gefährlich wurde es kurz darauf auf der Gegenseite, als Becker frei vor SG-Keeper Gaiser auftauchte, dieser aber mit einer tollen Reaktion den Rückstand verhindern konnte. Mit einer harten Attacke nach einer Ecke musste dann Walddorfs Torjäger Tilgner mit Rot vom Platz (41.).

Scherbaum mit einem Fernschuss knapp über die Latte und Schraitle aus kurzer Distanz vergaben dann Walddorfer Möglichkeiten. In der 70. Spielminute ließ die SG-Abwehr die Mitte frei und Schraitle konnte mühelos das 1:0 für die Gäste markieren.

Die Entscheidung fiel dann in der 84. Spielminute, als Becker nach einem Konter und Schwaibold per Freistoß (88.) den Walddorfer Auswärtssieg perfekt machten.

SG Reutlingen II: Gaiser, Schneider, Laaß, Kimmerle, Stähle (67. Krutsch), Ritter, Krönke, Wohner, Bagas (65. Baier), Gette, Gessler (78. Sorg).

SV Walddorf: Martins da Costa, Mehmeti (80. Mydlak), Jüttner, Becker, Rau, Scherbaum, Rudat, Tilgner, Schwaibold, Schraitle, Totskas.

TSV Glems gegen

TG Gönningen 4:1

Bereits nach einer gespielten Minute gab es einen Foulelfmeter für die Gäste, doch TSV-Schlussmann Bösch parierte stark, verletzte sich dabei aber an der Schulter. Bösch spielte weiter. Die TG Gönningen setzte die Heimmannschaft durch frühes aggressives Pressing unter Druck. Die Gönninger bestimmten die ersten Minuten, doch in der 28. Spielminute erzielte Tasimder das 1:0 für seine Farben, nach einem schönen Spielzug durch Morankic, Owusu und Tasimder. Kurze Zeit später war es wieder der in der Winterpause von der TuS Metzingen gewechselte Stürmer Tasimder, der das 2:0 markierte (28.).

Nach der Halbzeit gab es erneut einen Foulelfmeter nach einer Eins-gegen-Eins-Situation für die Gönninger. Schlussmann Bösch, der seit Beginn der Partie angeschlagen war, musste passen und Erkut Alici stand beim Elfmeter zwischen den Pfosten. Mert Demirel behielt die Nerven und verkürzte auf 1:2 (52.). Die Gönninger setzten alles auf eine Karte und pressten auf den Ausgleichstreffer, doch Egner erzielte im Gegenzug das 3:1. Den letzten Treffer markierte Dzemal Morankic (83.).

TSV Glems: Bösch (52. Alici), Saupp, Reiff, Kleinfelder, Egner (81. Schuster), Amendola, Franz, Bergamo, Morankic, Owusu-Smith (67. Brückner), Tasimder (61. Krause).

TG Gönningen: Weimar, Glaunsinger, Werner, Linder, Weiß, Krasser (80. Pfeiler), Denzel, Randecker (80. Votteler), Stähle, Demirel, Mauser.

SSV Rübgarten gegen

TSV Betzingen 1:0

Tor des Tages: Greineck überwand den Gästetorhüter mit einem sehenswerten Heber aus spitzem Winkel (9.). Rübgarten dominierte die Partie über weite Strecken der ersten Halbzeit, dabei ließ die Hintermannschaft bis auf eine Chance durch Preniqi (33.) nichts anbrennen.

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild. Rübgarten verpasste es allerdings, den Sack vorzeitig zuzumachen und hatte Glück, als die Gäste am Aluminium scheiterten (60.). Komenda hatte die Entscheidung auf dem Fuß, schob allerdings knapp vorbei (78.).

Gegen Ende der Partie warf Betzingen alles nach vorne, allerdings sollte der Ausgleich nicht mehr gelingen.

SSV Rübgarten: Imhof, Kuhn (86. Haug), Bauer, Hauch, Heinrich, Becker, Schwaibold (60. Armbruster), Albien, Greineck, Grosz (88. Löffler), Komenda 90. Vetter).

TSV Betzingen: Cantürk, Schwend, Nedele, Eberle, Jarosik, Samil Dirican, Jetter, Preniqi, Zeitler, Schäfer.

TSV Riederich gegen

TSV Kusterdingen 4:1

Die Gäste aus Kusterdingen kamen stark in die Partie und dominierten die ersten Spielminuten. Allerdings waren es dann die Riedericher, die einen Konter sauber ausspielten und durch Gönninger mit 1:0 in Führung gehen konnten (10.). Das gleiche Bild beim 2:0. Riederich konterte und nach einer schönen Zink-Vorlage schob Hirning freistehend ein. (27.) Noch vor der Pause bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Schwittkowski im Kasten des TSV Riederich jedoch entschärfen konnte.

In der zweiten Hälfte belohnten sich dann die Kusterdinger für einen aufopferungsvollen Kampf. Leicht donnerte einen Freistoß in die Maschen (50.). Das bessere Ende erarbeitete sich aber der TSV Riederich. Zunächst erhöhte der starke Wurster auf 3:1 (54.) und zum Abschluss war es wieder Gönninger, der einen sensationellen 70 Meter-Sprint mit einem Beinschuss gegen den Gästetorwart zum 4:1-Endstand vollendete (74.).

TSV Riederich: Schwittkowski, Reutter, Fahl, Suhta, Hirning, Wurster, Isleyen (79. Liri), Tüzün (84. Wenzelburger), Zink, Hailfinger (81. Gargin), Gönninger (77. Pfeifer).

TSV Kusterdingen: Steffen, Oesterle (65. Zimmerman), Ott, Zimmermann, Deuscher, Katzmaier, Leicht, Finkbeiner, Braun, Dervisholli (66. Henes), Bahnmüller.

TSV Oferdingen gegen

TSV Eningen/u.A. 1:4

Nach einem Freistoß von Marc Reinhardt stand Lukas Koschmieder goldrichtig und netzte zur 1:0-Führung ein (19.). Kurz vor dem Pausenpfiff schnappte Münz sich vor dem Eninger Strafraum den Ball und der abgefälschte Schuss landete im Netz (39.).

Der Tabellenführer aus Eningen kam hellwach aus der Kabine und konnte kurz nach der Pause durch einen wunderschönen Treffer von Johannes Klein, der den Ball aus 16 Meter per Außenrist in den Winkel zirkelte wiederum in Führung gehen (51.). Für die Vorentscheidung sorgte Friese, der im Eins-gegen-Eins vor Jahraus die Nerven behielt (64.). Tunc sorgte nach einem kapitalen Abwehrbock der Oferdinger für die Entscheidung (75.).

„Wir hatten den Willen dieses Spiel zu gewinnen und sind derzeit einfach in starker Form. Wir haben für unsere beiden Langzeitverletzten Max Koschmieder und Mehmet Caran gespielt. Jetzt gilt es den Sack zuzumachen und den langersehnten Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen“, sagte Eningens spielender Pressewart Paul Stingel.

TSV Oferdingen: Jahraus, Kunst, Oswald, Diebold, Edeling, Ly, Perez del Pino, Fischer, Klumpp, Münz, Ricardo Rodrigues Correia.

TSV Eningen/u.A.: Hoffmann, Giraud, Fink (79. Brenner), Luz, Lehmann (72. Sauter), Reinhardt, Koschmieder, Stingel P., Klein, Mayer (64. Tunc), Friese (80. Heimerdinger).

VfL Pfullingen II gegen

SSV Reutlingen Fußball II 7:3

Die Pfullinger erspielten sich im gesamten Spiel gegen den SSV II sehr viele Chancen und legten mit Elting einen Blitzstart an den Tag, der nach drei Spielminuten das frühe 1:0 erzielte.

Doch nach einem Abstimmungsfehler zwischen Schlussmann Becker und Innenverteidiger Steiner glich Zboril aus (8.). Danach spielten nur noch die Hausherren und erzielten zur Halbzeit vier weitere Treffer durch Steiner (17.), Pfitzer per Doppelschlag (19., 40.) und Elting (43.). Ein zufriedener VfL-II-Coach Matthias Jedele resümierte: „Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt und hochverdient das Spiel gewonnen.“

Denn auch in der zweiten Halbzeit schraubten Schmidt (52.) und Elting (77.) das Ergebnis in die Höhe. Zboril erzielte für den SSV II zwei weitere Treffer (50., 83.).

VfL Pfullingen II: Becker, Wagner, Steiner (65. Hankiewicz), Robertazzi, Franceschini, Schmidt, Ebert (61. Brücker), Elting, Welsch, Pfitzer, Baur.

SSV Reutlingen Fußball II: Schießl, Chatzimalousis, Mamaladze, Ghassim, Tsapakidis, Sosko, Alici, Ruqaya, Leon Foka, Ates, Zboril.

TSG Young Boys RT II gegen

TSV Sondelfingen 4:4

Nach elf Spielminuten führten die Gastgeber bereits mit 2:0. Tunjic (3.) und Özkan (11.) sorgten für den schnellen Doppelschlag. Nach der kalten Dusche kamen die Sondelfinger besser in die Partie und letztendlich sorgte der zuletzt starke Istrefi für den Anschlusstreffer (15.).

Nach dem Seitenwechsel wendete sich kurzzeitig das Blatt, als Stieb den Ausgleich markierte (46.), doch wieder war es der an diesem Tage bockstarke Özkan, der die Young Boys in Führung brachte (48.). Kurz vor Schluss erzielte Özkan den vermeintlichen Siegtreffer (85.) aber Istrefi schoss im Gegenzug die Sondelfinger zum Punktgewinn (88.).

TSG Young Boys Reutlingen II: Libeccio, Simic, Gülcen, Martinovic, Libeccio, Tunjic, Margarit, Özkan, Giorgis, Alkhatib, Alkassoum 74. Tepdelen).

TSV Sondelfingen: Orman (46. Szulc), Schreyer, Zipperle, Fritz, Bennardo, Vogelwaid (65. Fuchs), Geiger, Hummel, Stieb (78. Gruic), Carnevale (59. Koch), Istrefi.