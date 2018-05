Fußball Kreisliga A2 Alb: Topspiel um die Aufstiegs-Relegation

Region / past

Aufstiegsrelegation? Ein Traum, der beim VfL Pfullingen II schon seit Jahren lebt. Vergangene Saison verpassten die Schönberg-Kicker die Relegation um einen Punkt, vorletztes Jahr scheiterten sie am SV Wendelsheim im Relegationsspiel. Und jetzt? Der VfL Pfullingen II steht zwei Zähler hinter dem TSV Oferdingen und könnte mit einem Auswärtsdreier an den Oferdingern vorbeiziehen. Kommenden Sonntag gastieren nämlich die Jungs von Pfullingens Trainer Matthias Jedele am Oferdinger Birkhölzle. Der B-Lizenzinhaber, der nur bis Saisonende Pfullingens „Zweite“ übernehmen wird, hofft natürlich auf einen heißen Fight: „Wir gehen mit Respekt, aber auch mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Es ist unsere letzte Chance, um an dem Rennen um Platz zwei teilzunehmen. Wir müssen die letzten fünf Saisonspiele definitiv gewinnen“, sagt Jedele. Personell ist die Verbandsliga-Reserve auf die Unterstützung von dem ein oder anderen Spieler aus der ersten Mannschaft angewiesen. Ob jedoch überhaupt Verstärkung kommt, entscheidet sich allerdings erst am Samstagabend, wenn der VfL Pfullingen I sein Gastspiel in Rutesheim beendet hat.

Eningen hofft auf Schützenhilfe

Gewinnt der Primus TSV Eningen beim abstiegsbedrohten SSV Rübgarten und die Pfullinger holen mindestens einen Punkt in Oferdingen, so wären die Eninger frühzeitig Meister der Kreisliga A2 Alb. Doch die Aufgabe in Rübgarten wird alles andere als leicht. „Die zuletzt guten Ergebnisse sprechen für den Zusammenhalt beim SSV Rübgarten. Die werden gegen uns alles reinhauen was nur möglich ist. Es wird eine schwierige Aufgabe für uns“, weiß Eningens Trainer Marijo Prpic. Zurück im Kader wird Kapitän Kei-Oliver Giraud erwartet, der aus privaten Gründen zuletzt passen musste. Torjäger Fabio Friese fällt dagegen mit einer Fußprellung aus. Mitspracherecht um den Relegationsplatz hat auch noch der TSV Glems. Die Stoof-Elf hat mit Eningen, Oferdingen und Pfullingen noch drei echte Brocken vor sich, könnte aber davon profitieren. Kommenden Sonntag steht der TSV Kusterdingen vor der Tür. Nach der enttäuschenden Leistung der Kusterdinger in Rübgarten müssen die Jungs vom Wasserturm dringend etwas Zählbares mitnehmen. Sicher keine leichte Aufgabe für die Glemser, doch in Anbetracht der vergangenen Wochen dürften die Glemser nichts liegenlassen.

Sveti unter Druck

Die einen dürfen die Saison langsam aber sicher ausklingen lassen, die anderen sind seit vergangenen Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz. Der SV Walddorf ist gesichert, der SV Sveti Sava steckt immer weiter in der Krise und dem damit verbundenen Abstieg in die Kreisliga B2. Was spricht für die Serben? Dass sie einige Spieler mit hoher individueller Qualität haben, ist bekannt. Doch letztendlich steht eine kompakte Teamleistung im Vordergrund. Und gerade im Abstiegskampf steht Teamgeist an erster Stelle. Ob die „Sveti-Jungs“ dem gerecht werden?