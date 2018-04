Fußball Kreisliga A2 Alb: Primus Eningen mit Pflichtsieg

Region / past

TSV Sondelfingen gegen

SV Sveti Sava Reutlingen 1:0

Das Tor des Tages erzielte TSV-Neuzugang Alessio Bennardo in der 12. Spielminute. Die Sondelfinger hatten die gesamte Partie unter Kontrolle vergaßen jedoch den Ball im Tor unterzubringen. Aus diesem Grund blieb das Geschehen für die Sondelfinger stets gefährlich, denn die Serben erzielten in den vergangenen Spielen häufig ein glückliches Tor in der Schlussphase.

Doch nicht an diesem Sonntag. Letztlich gewann der TSV Sondelfingen verdient gegen den abstiegsbedrohten SV Sveti Sava Reutlingen, der sich nun auf Platz 15 befinden und sich somit Tabellenschlusslicht nennen muss. Nächste Woche begrüßen die Serben den SV Walddorf, die Sondelfinger dagegen sind spielfrei.

TSV Sondelfingen: Szulc, Maier, Geiger, Hummel (82. Deuble), Schreyer, Istrefi (90. Fritz), Zipperle, Fritz, Bennardo, Morad (59. Koch), Gruic (46. Stieb).

SV Sveti Sava Reutlingen: Bechtsoudis, Chira, Bedira (46. Mensah), Moysidis, Heller, Ghirme, Maric, Moysidis (30. Seidel), Wolter (82. Bein), Djaalali, Sabir (76. Karapantzos).

TSV Eningen/u.A. gegen

TSV Riederich 4:2

Unter sommerlichen Temperaturen litten die Akteure ohnehin. Doch der Eninger Kunstrasen setzte nochmal einiges drauf, sodass es zu einer regelrechten Hitzeschlacht wurde.

Die Riedericher begannen ordentlich und hatten durch Hirning, der aus zweiter Reihe einfach mal draufhielt, die erste gute Möglichkeit. Doch der Tabellenführer ließ sich nicht beirren und kam immer wieder durchs Offensiv-Trio Tunc, Friese und Mayer zu Großchancen. So auch als Friese an Schlussmann Schwittkowski scheiterte und Mayer den Nachschuss über den Kasten setzte. Das überfällige 1:0 erzielte dann Eningens Torjäger Friese, der ein eins gegen eins eiskalt abschloss (24.).

Die Riedericher nutzten daraufhin einen Ballverlust im Eninger Mittelfeld, sodass Lars Zink gekonnt den Ausgleich markierte (34.). Winterneuzugang Tunc kam nach einem Steckpass zum Schuss und netzte unhaltbar für Schwittkowski ein (44.).

In der zweiten Hälfte nahmen die Eninger das Spiel in die Hand und setzten durch Reinhardt per Distanzschuss (51.) und Mayer (63.) den Deckel drauf. Den wohl schönsten Treffer erzielte Toni Gönninger, der Hoffmann per Heber bezwang (74.). „Das waren wieder drei unglaublich wichtige Punkte im Titelrennen. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht“, sagt der eigentliche Trainer der U17 von Viktoria Köln, Eningens Maik Stingel.

Ausblick: Die Riedericher haben ihren Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Gewinnt Pfullingen im Topspiel gegen Oferdingen und die Eninger fahren einen Dreier in Rübgarten ein, wäre der TSV Eningen in der Bezirksliga.

TSV Eningen/u.A.: Hoffmann, Fink (68. Sauter), Koschmieder, Luz, Lehmann (68. Stingel), Hummel, Tunc (75. Heimerdinger), Stingel, Reinhardt, Mayer, Friese (79. Brenner).

TSV Riederich: Schwittkowski, Reutter, Karaman, Hirning, Dengler, Isleyen, Wurster, Zink, Hailfinger, Gönninger, Bahadir.

TSV Kusterdingen gegen

SSV Rübgarten 1:3

Die wahrscheinlich schlechteste Saisonleistung legte der TSV Kusterdingen an den Tag. Die Kusterdinger Raben, die eigentlich seit Wochen ordentlich für Betrieb sorgen, ließen am Sonntagnachmittag in einem weiteren „Endspiel“ so ziemlich alles vergessen. „In allen Bereichen hat uns alles gefehlt“, resümiert Kusterdingens Mittelfeldstratege Tobias Rösch. „Wir waren in der zweiten Halbzeit eine halbe Stunde in Überzahl, ließen uns zwei Mal auskontern und vermieden Zweikämpfe“, klagte Rösch.

Neuzugang Grosz traf in der 26. Spielminute nach einem Standard. Kuhn und Haug sorgten für die zwischenzeitliche 3:0-Führung (72./87.) Den Ehrentreffer erzielte Braun (90.). Der SSV Rübgarten überreicht die Rote Laterne nun an den SV Sveti Sava Reutlingen. Nächste Woche reist allerdings der TSV Eningen an. Ob der SSV wieder für eine Überraschung sorgen kann? Notwendig wäre es zumindest.

TSV Kusterdingen: Steffen, Oesterle (75. Deininger), Leicht, Rösch, Finkbeiner (58. Pietsch), Deuscher, Katzmaier, Dervisholli (71. Weber), Kuttler, Bahnmüller.

SSV Rübgarten: Imhof, Bauer, Hauch, Heinrich, Becker, Schwaibold (85. Haug), Kuhn (90. Vetter), Albien, Greineck, Armbruster (56. Ulusan), Grosz.

TSV Betzingen gegen

TSV Glems 1:3

Starke Abwehrreihen dominierten die Begegnung und ließen wenige Torchancen zu. Erst in der 34. Spielminute markierte Krause mit einer Bogenlampe das 1:0 der Gäste. Im Gegenzug überwand Preniqi mit einem Heber den Glemser Keeper Baatout und drückte den Ball mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich über die Linie (35.). Fünf Spielminuten später schlug der Glemser Verteidiger Reiff einen strittigen Freistoß an Freund und Feind zum 1:2-Halbzeitstand in die Maschen.

Auch in Halbzeit zwei gab es wenig klare Chancen auf beiden Seiten, ehe in Spielminute 76 Adrian Tasimder einen Freistoß eher glücklich zum 3:1 einnetzte.

In der Schlussviertelstunde beschränkte sich der Gast aufs Kontern und die Gastgeber rannten vergeblich gegen die eng stehenden Abwehrreihen an. Letztendlich ein durchaus verdienter Auswärtserfolg der Glemser, die weiter am Relegationsplatz schnuppern dürfen.

TSV Betzingen: Cantürk, Wiesner, Schwend, Nedele, Eberle, Jarosik, Lauer, Samil Dirican, Schwend, Preniqi (81. Waurick), Schäfer.

TSV Glems: Baatout, Stiefel (66. Schuster), Saupp, Vogel, Reiff, Krause (84. Egner), Kleinfelder, Franz, Morankic, Tasimder (78. Amendola), Owusu-Smith.

TG Gönningen gegen

SG Reutlingen II 1:1

„Das waren zwei verschenkte Punkte“, bilanzierte Gönningens Trainer Felix Krasser, der nächste Saison beim Tabellenführer TSV Eningen als Kommandogeber an der Seitenlinie steht. Die erste Hälfte war über weite Strecken ausgeglichen, ehe Moritz Randecker nach einem Ballgewinn im Mittelfeld am schnellsten schaltete und vor Schlussmann Gaiser die Nerven behielt (38.).

Nach dem Seitenwechsel verpassen die Gönninger, das Ergebnis weiter auszubauen und es kam wie es kommen musste: Nach einem langen Einwurf in die Gefahrenzone kam Sebastian Sorg aus acht Metern frei zum Schuss und versenkte das Kunstleder ohne große Mühe (70.).

„In den Schlussminuten lassen wir noch zwei Top-Chancen liegen, das ist bitter. In Summe sehr ärgerlich für uns“, klagte Krasser nach dem Spiel.

TG Gönningen: Weimar, Glaunsinger, Werner, Weiß, Krasser, Randecker, Denzel, Votteler (70. Pfeiler) (79. Pfeiffle), Stähle, Demirel, Mauser.

SG Reutlingen II: Gaiser, Zawierucha (81. Kaufmann), Hung (60. Wohner), Laaß, Kimmerle (77. Lenertat), Stähle, Krönke, Braun, Sorg, Gette, Gessler (77. Stach).

SV Walddorf gegen

TSG Young Boys II 1:1

Wenn innerhalb vier Minuten die zwei einzigen Tore fallen, darf man von einem eher ruhigen Nachmittag für beide Teams ausgehen, zumal Beide im gesicherten Mittelfeld um die bekannte „Goldene Ananas“ spielten.

Mert Özkan für die Landesliga-Reserve (35.) der Gäste und der spielende Trainer der Walddorfer, Panagiotis Totskas, erzielten die Treffer (38.). Auffällig ist jedoch, dass die Reutlinger Young Boys in den letzten zwei Minuten noch drei Platzverweise kassierten. Somit rutschen die Young Boys II zumindest in der „Fairnesstabelle“ auf den vorletzten Platz.

Für die Walddorfer geht es nächste Woche zu den Serben vom SV Sveti Sava Reutlingen. Die Young Boys II begrüßen die TG Gönningen im noch heimischen Ringelbachgelände.

SV Walddorf: Martins da Costa, Mydlak, Mehmeti, Jüttner, Becker, Rudat, Scherbaum, Schwaibold (46. Rinker), Schraitle, Totskas (80. Baur), Kießling.

TSG Young Boys Reutlingen II: Libbecio (70. Todoric), Simic, Salici, Libeccio, Giorgis (46. Gülcen), Alkhatib, Martinovic, Alkassoum (62. Binici), Özkan (72. Tepedelen), Tunjic, Margarit.