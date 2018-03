Fußball Kreisliga A2 Alb: Der vierfache Kuttler

Region / past

SV Sveti Sava Reutlingen gegen TSV Glems 2:4

In der 16. Minute zeigte Christian Krause, der zum ersten Mal von Beginn an ran durfte, wie wichtig er ist: Balleroberung von Alici, der überlegt den mitlaufenden Brückner bediente und Brückner wiederum mit einer präzisen Flanke auf Krause, der das Spielgerät aus 20 Metern in den Winkel setzte. Danach waren die Gäste spielbestimmend, vergaben jedoch einige Chancen das Ergebnis weiter auszubauen. Gegen Ende der ersten Halbzeit erzielte Seidel den glücklichen Ausgleich nach einem Standard. Kurz vor der Pause zeigte Morankic seine Klasse. Er ließ zwei Gegenspieler stehen und versenkte den Ball gekonnt im Eck (44.).

Nach dem Seitenwechsel erzielte der eingewechselte Karapantzos den erneuten Ausgleich, als die Glemser Hintermannschaft wieder bei einem Standard nicht aufpasste (67.). Das Spiel wurde hitziger, folglich mussten zwei Spieler von Sveti Sava früher unter die Dusche (Tätlichkeit und Handelfmeter). Den Handelfmeter verwandelte Morankic (76.). Den Deckel setzte der eingewechselte Tasimder drauf, der nach einem feinen Ball in die Spitze nur noch einschieben musste (88). „Wir haben verdient gewonnen und uns nicht von der Härte der Serben anstecken lassen“, resümierte Dzemal Morankic.

SV Sveti Sava Reutlingen: Sirokov, Chira, Moysidis, Bedira, Moysidis, Mikota, Schwab, Seidel, Djaalali (60. Bein), Wolter, Sabir (50. Karapantzos).

TSV Glems: Bösch, Saupp, Vogel, Reiff, Krause (63. Basaran), Kleinfelder, Amendola (53. Egner), Franz, Brückner, Morankic, Alici (91. Owusu-Smith).

SV Walddorf gegen

TSV Riederich 0:5

Nach dem Blitzstart von Marco Pfeiffer, der in der dritten Spielminute die Gästeführung erzielte, setzte Hirning per Foulelfmeter (17.) den nächsten Treffer oben drauf. Die Jungs des SV Walddorf waren nach der kalten Dusche der Riedericher sichtlich geschockt. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften und es kam nicht mehr viel.

Gegen Ende der zweiten Hälfte schraubten Tüzün (80.) und der eingewechselte Lars Zink, der sich doppelt in die Torschützenliste eintragen durfte (87./90.), das Ergebnis in die Höhe und setzten ein klares Ausrufezeichen in Sachen Klassenverbleib. „Trotz großer Verletzungssorgen war die Leistung gegen Riederich indiskutabel. Wir fanden diesmal überhaupt nicht ins Spiel. Am kommenden Mittwoch gegen Kusterdingen muss die Mannschaft eine andere Leistung abrufen und Charakter zeigen“, sagte SVW-Spielleiter Oliver Beck.

SV Walddorf: Martins da Costa, Mehmeti (75. Hochgreve), Rau, Rudat, Scherbaum (8. Schramm), Tilgner, Kone, Becker, Schraitle, Totskas, Kießling (81. Schmelzer).

TSV Riederich: Schwittkowski, Reutter, Karaman, Suhta, Hirning, Wurster, Dengler, Tüzün, Gönninger (70. Zink), Pfeifer (74. Karakus), Bahadir (85. Cah).

TSV Sondelfingen gegen

SSV Rübgarten 1:0

Einen knappen 1:0-Heimsieg erspielte sich der TSV Sondelfingen. In einer zähen Partie, in der beide Mannschaften den letzten Pass nicht an den Mann brachten, passierte in der ersten Hälfte nicht viel, doch irgendwie passte das Tor des Tages zum Spiel: Nach Flanke von Sondelfingens Schreyer in die Gefahrenzone lenkte Rübgartens Fabian Rinker den Ball ins eigene Netz (43.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber deutlich mehr Spielanteile und einige gute Möglichkeiten. Sie nutzten diese nicht und verpassten die frühzeitige Entscheidung. Letztendlich blieb es beim verdienten Sieg der Sondelfinger.

TSV Sondelfingen: Orman, Geiger, Schreyer, Fuchs (66. Hummel), Zipperle, Istrefi (73. Fritz), Fritz, Koch (87. Deuble), Bennardo, Carnevale, Simon (53. Gruic).

SSV Rübgarten: Imhof, Hauch, Bauer (77. Armbruster), Alkan, Friedrich, Albien, Greineck, Rinker (59. Kuhn), Schwaibold, Komenda, Grosz (73. Ulusan).

TSG Young Boys II gegen

SG Reutlingen II 1:1

Die abstiegsbedrohte SG Reutlingen gastierte bei den Reutlinger Young Boys II. Erst in der zweiten Halbzeit wurde es laut, als Sebastian Sorg die überraschende 1:0-Führung markierte (62.). Den Ausgleich erzielte YB-Spielertrainer Antonio Tunjic. Damit trennten sich beide Teams leistungsgerecht 1:1 remis.

TSG Young Boys II: Libbecio, Salici, Gülcen, Libeccio, Alkhatib, Alkassoum, Bas, Özkan, Margarit, Tunjic, Ates.

SG Reutlingen II: Maier, Hung (46. Lenertat), Laaß, Krutsch, Kimmerle (72. Stach), Braun (78. Röstel), Bagas, Sorg, Krönke, Gette, Gessler (46. Baier).

TSV Kusterdingen gegen

SSV Reutlingen Fußball II 5:3

Nach acht Spielminuten musste Kusterdingens Torwart Jonathan Steffen schon zwei Mal hinter sich greifen: Erst setzte Matiasek den Ball aus 25 Metern unhaltbar in die untere Ecke (5.), anschließend ein Durcheinander nach einem Eckball - Ghassim traf aus kurzer Entfernung (8.).

Doch die Kusterdinger Raben wachten auf und belohnten sich durch Torjäger Patrick Kuttler, der aus spitzem Winkel den Anschlusstreffer erzielte (10.). Auch den Ausgleichstreffer markierte der starke Kuttler, der nach einem Pass in die Tiefe vollstreckte (30.). Kurz vor der Halbzeit nutze die Oberliga-Reserve einen groben Patzer in Kusterdingens Hintermannschaft aus und Guimaraes traf zum 2:3 (36.).

In der zweiten Halbzeit war es wieder Kuttler, der einen Torwartfehler dankend annahm und zum 3:3 ausglich (53.).

Dominik Ott traf vier Zeigerumdrehungen später zur erstmaligen Führung für die Heimelf. Den Schlusspunkt setzte wieder Kuttler, nachdem Schlussmann Demir am Ball vorbeifaustete und Kuttler nur noch einschieben musste. „Mit viel Leidenschaft haben wir uns zurückgekämpft und verdient gewonnen“, urteilte TSV-Urgestein Tobias Rösch nach dem Spiel.

TSV Kusterdingen: Steffen, Oesterle, Ott, Zimmermann, Katzmaier (87. Boll), Leicht, Rösch, Zimmerman (52. Braun), Deuscher, Bahnmüller (52. Dervisholli), Kuttler (84. Finkbeiner).

SSV Reutlingen II: Demir, Mamaladze (59. Conteh), Ghassim, Chatzimalousis, Alici (73. Günther), Fojtík, Ruqaya, Matiasek, N‘Jie, Ates, Guimaraes Da Silva (80. Leon Foka).

TSV Betzingen gegen

VfL Pfullingen II 4:1

Aus dem Nichts heraus fiel die Führung der Gäste, die in der 7. Minute einen Abwehrfehler im Betzinger Strafraum durch Schmidt eiskalt zum 0:1 ausnutzte. Acht Minuten später markierte der TSV Betzingen mit einem Schlenzer von Nedele den Ausgleich. Den schönsten Spielzug des Tages schloss Lauer mit einem Flugkopfball aus spitzem Winkel ab, der unhaltbar im langen Eck des Pfullinger Tors einschlug (20.). In der Folgezeit verpasste es zunächst der Gastgeber die Führung bis zur Halbzeit auszubauen.

Kurze Zeit später lenkte Pfullingens Keeper Tim Becker einen Schuss von Preniqi gekonnt aus dem Winkel. Danach sah Pfullingens Außenverteidiger die Ampelkarte und das Spiel war entschieden (60.). Den fälligen Freistoß schlenzte Preniqi um die Pfullinger Mauer zum verdienten 3:1 (61.). In Überzahl erspielte sich Betzingen weitere Chancen und setzte nach einem von Lauer erlaufenen Ball den verdienten 4:1-Schlusspunkt durch Preniqi (80.).

TSV Betzingen: Cantürk, Eberle, Wiesner, Schwend, Nedele, Jarosik, Lauer, Jetter, Schwend, Preniqi, Zeitler (65. Schäfer).

VfL Pfullingen II: Becker, Herrmann (66. Becker), Robertazzi, Wagner, Pfitzer (82. Hankiewicz), Schmidt, Franceschini (64. Scheufen), Hübner, Mez (77. Astfalk), Elting, Welsch.

TG Gönningen gegen

TSV Oferdingen 1:1

Der Tabellenzweite aus Oferdingen war bei der abstiegsbedrohten TG Gönningen zu Gast. In der ersten Halbzeit vergab Winterneuzugung Münz aus aussichtsreicher Position, kurz darauf verpasste der an diesem Nachmittag eher blasse Klumpp eine Hereingabe.

Nach dem Pausentee zeigte Außenbahnspieler Edeling seine Klasse: Einen Freistoß setzte er aus 25 Metern in den Knick und markierte die Führung zum 1:0 (61.). Für den Lucky-Punch sorgte David Blum in der Nachspielzeit, der für den Punktgewinn und folglich einen ganz wichtigen Zähler im Abstiegskampf sorgte.

TG Gönningen: Weimar, Werner, Taege (84. Schwägerle), Weiß, Heitzler (80. Wieland), Krasser, Randecker (72. Weiwadel), Stähle, Blum, Demirel, Mauser.

TSV Oferdingen: Eichberg, Kunst, Mader (50. Skora), Diebold (46. Ly), Gröner, Edeling, Almeida (83. Alecci), Kattin, Perez del Pino, Klumpp, Münz (69. Fischer).