Als die Fußball-Kreisliga A2 Alb am 25. Oktober 2020 coronabedingt die Saison 2020/21 abbrach, hatten die 17 Mannschaften zwischen acht und elf Partien absolviert. Die voraussichtlichen Bezirksliga-Aufstiegsanwärter lagen zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich an der Tabellenspitze – der TSV Sondelfingen, gefolgt vom SV Degerschlacht und SV Walddorf. Dicht dahinter der TSV Glems (nun mit dem TSV Dettingen wie in der Bezirksliga als vereinte SG...