Fußball Kreisliga A1 Alb: TSG Upfingen liegt nun in Lauerstellung

Region / sos

Die Fußball-Kreisliga A1 Alb biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Während dem Primus TSV Steinhilben die Meisterschaft vier Spieltage vor Saisonschluss kaum mehr streitig zu machen ist, bleibt das Rennen um den Relegationsplatz umkämpft. Vor wenigen Wochen noch war die TSG Upfingen in Sachen Aufstiegskampf dabei eigentlich schon abgeschrieben. Die zu Saisonbeginn heiß gehandelte Kaschuba-Elf schien in dieser Spielzeit weit hinter den selbst gesteckten Zielen zurückzubleiben, rangierte lange Zeit nur im Tabellenmittelfeld. Mit fünf Siegen in Folge pirschte sich die TSG zuletzt jedoch wieder an die Spitzengruppe heran und mischt, spätestens nach dem jüngsten 5:1-Sieg über den FC Römerstein am vergangenen Mittwoch, wieder munter mit im Rennen um den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Tabellenplatz. Nur drei Punkte trennen den Tabellenvierten derzeit vom Zweitplatzierten FC Sonnenbühl (42 Punkte). In der Rückrundentabelle belegen die Upfinger gar den zweiten Platz, nur Spitzenreiter Steinhilben (23 Punkte) holte in der zweiten Halbserie bisher mehr Punkte als die TSG-Elf (19 Punkte). Am Sonntag empfängt die TSG den Tabellenachten WSV Mehrstetten zu Hause „Auf der Wacht“. Ein Sieg gegen den formschwachen WSV ist für die Kaschuba-Elf sicherlich Pflicht, will man die eigenen Ansprüche auf den zweiten Platz weiter aufrechterhalten.

FV Bad Urach unter Zugzwang

Profitieren könnte die TSG am Sonntag dabei vom direkten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten FC Sonnenbühl und FV Bad Urach. Die Uracher, die bis vor wenigen Wochen noch um den Titel mitmischten, benötigen im Spitzenspiel beim FC Sonnenbühl unbedingt einen Sieg, um zumindest die Aussicht auf den Relegationsplatz zu wahren. Bei einer Niederlage in Undingen würde der Rückstand des FVU auf Platz zwei schließlich auf sechs Zähler anwachsen, womit man sich endgültig aus dem Aufstiegskampf verabschieden würde.

Befreit aufspielen kann am Sonntag dagegen der SV Bremelau bei seinem Gastspiel in Holzelfingen. Die Schützlinge von Interimstrainer Josef Leicht gewannen nämlich ihr Nachholspiel am Mittwochabend gegen den SV Auingen mit 2:0 und machten damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. In der Tabelle haben die Bremelauer damit acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 14, auf dem aktuell die SGM Honau/Holzelfingen steht. Mit einem Sieg könnte die Leicht-Elf morgen gegen die Lichtensteiner Spielgemeinschaft den Ligaerhalt endgültig unter Dach und Fach bringen.