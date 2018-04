Fußball Kreisliga A1 Alb: Manz trifft zwei Mal für SVA

Region / Albert Pukall

SV Bremelau gegen

WSV Mehrstetten 1:1

Im sehr fairen und spannenden Lokalderby sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, mit zahlreichen Offensivaktionen von beiden Teams. Die Heimelf ging in der 15. Minute durch Fabian Franz nach genialem Pass von Manuel Kley mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später vergab die Heimellf die große Chance zum 2:0.

Auf der Gegenseite entschärfte der bravourös haltende Bremelauer Torwart Julien Braun Möglichkeiten von Neher, Stiehle und Kuhn. Die Gäste drückten mächtig auf das Gas und ließen dem Gastgeber nur wenige Verschnaufpausen.

Nach der Halbzeitpause war das Spiel ausgeglichen und Chancen auf beiden Seiten zu sehen, bis Striebel einen Bremelauer Abwehrfehler ausnutzte und das Leder aus 16 Metern zum 1:1-Ausgleich unter die Latte donnerte. Danach hatten die Gäste Pech, dass Stiehle (61.) und Buck (75.) nur das Gebälk des Bremelauer Tores trafen. Zwischendurch hatte Sven Endler seitens der Hausherren eine 100-Prozentige, er scheiterte aber am Mehrstetter Torwart. Trotz Möglichkeiten auf beiden Seite blieb es bis zum Schluss beim 1:1-Unentschieden.

SV Bremelau: Braun - Seele (70. M. Leicht), Geiselhart, Benz, Franz, B. Häbe, D. Leicht, M. Häbe (55. M. Tress), Endler, R. Tress (85. Jörg), Kley.

WSV Mehrstetten: Baisch - Beck, Kölle, Lange, Kiem, Kuhn, Stiehle, Behre (60. Buck), Neher, Striebel, Gresch.

SV Hülben gegen

SV Würtingen 0:1

Die Gäste aus Würtingen agierten von Beginn an nur mit langen und hohen Bällen. Hülben hingegen versuchte die Sache spielerisch zu lösen und hatte dann auch mehr vom Spiel, Torchancen wollten jedoch auch keine herausspringen. In der 26. Minute dann doch etwas überraschend die 1:0-Führung für die Gäsre, als Florian Frankenstein nach einem Freistoß richtig stand und den Ball aus elf Metern ins Tor setzte. Hülben versuchte weiter Druck aufzubauen, kam jedoch nicht über eine Kopfballchance von Marco Berenyi hinaus.

Auch im zweiten Durchgang hatte Hülben wesentlich mehr vom Spiel, zwingende Torchancen blieben jedoch aus. Außer einem Distanzschuss von Marcel Schlierer, den der Gästetorhüter Dennis Krull sehr gut parierte, sprang nicht viel heraus.

SV Hülben: Kammerer - Hiller, Blankenburg, Lude, Schlierer, Christner, Christner (33.Yilmaz), Coconcelli, Berenyi, Matejko (86. Reinhofer), Kuchenbecker.

SV Würtingen: Dennis Krull - Goller, Lang (64. Frank), Ziegelbauer, Daniel Krull (45. Franz), Chrchia, März, Käfer (45. Sulz), Nau, Frankenstein.

SGM Honau/Holzelfingen gegen FV Bad Urach 1:6

Die Favoriten aus Bad Urach gewannen gegen den Gastgeber deutlich mit 6:1. Bad Urach hatte zu Beginn deutlich mehr Ballbesitz, ohne sich jedoch Torchancen zu erspielen. In der zehnten Minute erzielte Onur Seyhan aus dem Nichts das 0:1. In der 18. Minute spielte Urach den Ball bis zur Grundlinie, und den Pass in den Rückraum nutzte Onur Seyhan zum 0:2. In der Folgzeit parierte Urachs Torwart zwei gut geschossene Freistöße von den Epple-Brüdern. Das 0:3 erzielte Hadi Omeirat in der 43. Minute mit einem Schuss unter die Querlatte.

Die Gastgeber gaben sich noch nicht geschlagen und verkürzten in der 53. Minute durch Marc Epple zum 1:3. In der 60. Minute erzielte Hadi Omeirat das 1:4. Nur zwei Minuten später erhöhte Onur Seyhan zum 5:1 für den FVU. Den Schlusspunkte der Partie markierte Diego Da Costa in der 89. Minute mit dem Treffer zum 1:6.

TSG Upfingen gegen

TSG Münsingen 6:0

Die TSG startete fulminant in das Spiel. Bereits in der dritten Minute war Fabian Denzel das erste Mal für seine Farben erfolgreich. Weiter ging es in der sechsten Minute, als Daniel Glänzer nach einem Eckball goldrichtig stand und zum 2:0 einschob. Es spielte weiterhin nur die TSG. Nach einem schönen Spielzug konnte Kuch nur noch mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Patrick Kuch selbst souverän zum 3:0.

Die Gäste aus Münsingen kamen nun etwas besser ins Spiel. Nach einer strittigen Aktion entschied der Unparteiische erneut auf Elfmeter. Fatih Yilmaz setzte den Ball nur an den Pfosten. Die Heimelf belohnte sich für ihren Aufwand in Halbzeit eins und zwar in der 43. Minute durch Marc Goller. Das „Schlitzohr“ setzte eine Flanke direkt ins lange Eck und somit stellte er den 4:0-Halbzeitstand her.

Nach dem Pausentee plätscherte das Spiel unter der Kontrolle der Heimmannschaft vor sich hin. Richtung Ende der Partie wurde die TSG noch einmal zwingender. In der 81. Minute setzte Dümmel Glänzer schön in Szene und jener vollstreckte eiskalt. Den Schlusspunkt der Partie setzte Kuch nach einem tollen Spielzug über die linke Seite.

TSG Upfingen: S. Schaude - Gekeler, Goller, Andre Glück (B. Schaude), Denzel (61. Besch), Wesolowskyi, Kuch, Stäbler, Dümmel, Glänzer, Alexander Glück (85. Balz).

TSG Münsingen: O. Yilmaz - Lehmann (85. Chamseddime), Rauleder (46. Braun), Badjie, Badou, Keller, Richter, Bornemann, F. Yilmaz (79. Asanaj), Kempf, Schumacher.

SV Auingen gegen

FC Römerstein 3:0

Im Spiel gegen den FC Römerstein konnte der SV Auingen nach schweren Wochen wieder zurück in die Spur finden. Das Spiel begann auf Augenhöhe und es versprach ein harter Kampf zu werden. Der FC Römerstein hingegen schwächte sich selbst, indem er in der Anfangsviertelstunde einen Platzverweis hinnehmen musste durch eine Tätlichkeit. Anschließend nahm der SV Auingen das Ruder in die Hand und Marco Manz durfte sich zweimal in die Torschützenliste eintragen.

Die dezimierten Römersteiner wurden auch nach der Halbzeit nicht mehr gefährlich und so konnte Andreas Krehl folgerichtig die 3:0-Führung für die Heimmannschaft herstellen. Daraufhin ließ die Heimmannschaft nichts mehr anbrennen und konnte so an einem sonnigen Tag ohne große Probleme einen Heimsieg erringen.

SV Auingen: Vöhringer - Glasbrenner, Haxk, Hagmaier, Ruoff, Häbe, Usowicz, Manz, Rösch, Vöhringer, Cagliyan.

FC Römerstein: Bleher - Zeller, Schmohl, Wehrenbrecht, Le Pretre, Bluck, Schöll, P. Hummel, T. Hummel, Füllemann, Haas.

SV Lautertal gegen

TSV Steinhilben 1:2

Gleich mit der ersten Torchance gingen die Gäste in der dritten Minute durch Semih Özdemir mit 1:0 in Führung. Danach nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und spielten auf den Ausgleich. Als Kristof Heimberger sich in der 40. Minute im Gästestrafraum durchtankte, erzielte Christoph Schmid mit einem Eigentor den 1:1-Ausgleich. Mit dem Halbzeitpfiff erzielte Robin Schmid die 2:1-Führung für die Gäste.

Kurz nach Wiederbeginn machte SV-Torhüter Wiedenmann eine Torchance der Gäste zunichte. Auch danach hatten die Gäste guten Chancen, die sie jedoch nicht nutzen konnten. Fünf Minuten vor Schluss hatte Kristof Heimberger die Chance zum Ausgleich, seinen Kofpball hielt der gut reagierende Steinhilber Schlussmann Klotz.

SV Lautertal: Wiedenmann - Stooss, Jarju (68. Rippel), F. Helmer, Münch (60. Glass), L. Helmer, Heimberger, Benz, Holder, Reiner (57. Glocker), Knehr.

TSV Steinhilben: Klotz - Brunner, Schmid, Wittner, Roggenstein, Geiselhart, Sontheimer, Özdemir, Kühnlein (66. Unsöld), Schmid (51. Mayer), Uhland.

FC Sonnenbühl gegen

TSV Pfronstetten 2:0

Der FC Sonnenbühl war vom Anpfiff weg die spielbestimmende Mannschaft und drückte auf den Führungstreffer. In der 18. Minute konnte Maximilian Sauer eine schöne Kombination zum 1:0 abschließen. Sieben Minute später war es erneut Maximilian Sauer, der zum 2:0 vollenden konnte. Bis zum Halbzeitpfiff hatte Sonnenbühl weitere gute Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden.

Im zweiten Durchgang schaltete die Heimelf zurück und tat nicht mehr viel. Pfronstetten strahlte nur mit gelegentlichen Kontern etwas Torgefahr aus, konnte jedoch keinen Treffer erzielen.

FC Sonnenbühl: Schweikardt - König, Raach, Grießhaber (74. Pfitzer), Sauer (64. Eckloff), Rudolph, Göbel, Dennis Bächle, Bayer (80. Dreher), Hummel (58. Rudolf), Daniel Bächle.

TSV Pfronstetten: Auchter - F. Herter, Gaugel, Bockmaier (78. Dieterle), Späth, Schmid, Settele (56. Knupfer), S. Herter, Werner (69. Naumann), Baier, B. Herter.