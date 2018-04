Fußball Kreisliga A1 Alb: Leicht soll Bremelau erneut retten

Bremelau / Albert Pukall

Seit der Winterpause sitzt Josef Leicht als Interimstrainer beim SV Bremelau auf der Trainerbank und löste damit Spielertrainer Andi Neher ab. „Wenn man die Tabelle angeschaut hat, war ganz klar, dass wir zu wenige Punkte geholt haben und deswegen die Trennung von Neher unumgänglich war“, so Josef Leicht, der neben dem Trainerposten auch gleichzeitig jahrelanger 1. Vorsitzender des SVB ist.

Katastrophaler Saisonauftakt

Bereits in der Rückrunde der Vorsaison stimmten die Bremelauer Ergebnisse nicht mehr so, wie sie sein sollten. Nach einem katastrophalen Saisonauftakt in der neuen Spielzeit und zum Teil heftigen Schlappen war der SVB zur Weihnachtszeit fast aussichtslos abgeschlagen. Mit Josef Leicht kam dann aber die erhoffte und erwartete Wende. Das Leicht dies drauf hat, hat er bereits vor zwei Jahren gezeigt als er die Mannschaft nach dem Ausscheiden von Bernd Hirschle, ebenfalls auf dem letzten Tabellenplatz, noch zum Klassenerhalt führte. Und auch der größte Erfolg in der Bremelauer Fußballgeschichte ist stark mit Josef Leicht verbunden – in der Saison 1987/88 holte der SVB den Bezirkspokal und war Zweiter in der Bezirksliga. Damals war Josef Leicht als Spielertrainer noch selbst auf dem Platz aktiv. „Ich habe fast die Hälfte der Spieler in der A- und B-Jugend trainiert und kenne sie deshalb sehr gut und weiß auch welches Potential sie haben.“

Mit sechs Punkten aus fünf Spielen ist es Josef Leicht bereits gelungen dieselbe Punktezahl zu holen wie sein Vorgänger in 13 Spielen. „Der Kader hat absolut das Zeug für die Kreisliga A, weswegen mich die momentane Tabellensituation schon ein wenig wundert“, so Josef Leicht. Einen herben Rückschlag erlitt sein Team jedoch am letzten Spieltag mit dem 0:1 bei der TSG Münsingen. „Gegen einen direkten Konkurrenten sollte man immer was holen, aber wir schafften es im kompletten Kollektiv nicht ins Spiel zu kommen und hatten massive Probleme bei langen Bällen“. Der SVB hat einen breiten Kader und so kann Josef Leicht auf bis zu 17 taugliche Spieler für die A-Liga zurückgreifen. „Wir sind wirklich absolut top aufgestellt und haben viele junge, gute und heiße Spieler im Team“, so Leicht. Morgen ist der SVB Gastgeber für den WSV Mehrstetten.

Außenseiter gegen den WSV

Derby, Abstiegskampf und ein Wiedersehen mit dem Ex-SVB-Trainer Bernd Hirschle – gibt es noch mehr Motivation für die Bremelauer Mannschaft? Doch auch Josef Leicht weiß: „Der WSV ist eine verdammt gute Mannschaft mit ihren ehemaligen Landesligaspielern Stiehle und Striebel. Wir sind definitiv in der Außenseiterrolle, damit können wir aber gut leben.“