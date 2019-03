Das Ende des zweiten Saisondrittels garnierte der VfL Pfullingen mit einem Sieg gegen den Landesliga-Tabellenzweiten Sportvereinigung (SV) Böblingen. Pfullinges Trainer Michael Konietzny wartete mit einigen Überraschungen in der Startformation auf. Er begann mit zwei Spitzen, zu Kevin Schneider gesellte sich Goalgetter Dominik Früh. Patrick Lehmann, der in der Vorwoche noch die Kapitänsbinde trug, musste vorerst mit der Bank vorliebnehmen. Auch im Defensivverbund kamen Dominik Biber und Matthias Kunst zu ihren ersten Einsätzen von Beginn an in diesem Jahr. Auf holprigem Geläuf kam der VfL zunächst besser in die Partie, ohne jedoch gefährlich vor Böblingens Strafraum aufzutauchen. Nach einer Viertelstunde wendete sich das Blatt. Pfullingens Schlussmann Tim Becker erwies sich nach 17 Minuten als hellwach, als er einen abgefälschten Aufsetzer von Fabian Schragner bravourös um den Pfosten lenkte. Gefahr für das Tor des Spitzenreiters drohte vor allem dann, wenn die Hausherren einen der zu oft fahrlässig verursachten Freistöße zugesprochen bekamen. So rettete nach einem Versuch von Daniel Knoll das Aluminium für den VfL, beim nächsten Anlauf war wieder Becker auf dem Posten. Nach dem Seitenwechsel nahm der VfL mehr und mehr das Heft in die Hand. Nach einer Ecke von Kevin Haußmann war Kevin Schneider zur Stelle und drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie (54.). Der Treffer gab den Gästen Auftrieb und so war es nicht verwunderlich, dass Dominik Früh zwölf Minuten vor dem Ende mit seinem Treffer für die Entscheidung sorgte. Ein schöner Freistoßtreffer von Kevin Haußmann machte den 3:0-Erfolg im Landesliga-Topspiel in Böblingen dann perfekt (80.).