Kreisliga A1 Alb Kein Sieger im Spitzenspiel

Region / Markus Sosnowski

TSV Pfronstetten gegen

SV Hülben 2:4

Nach einer Viertelstunde ging die Heimelf mit der ersten guten Offensivaktion in Führung. Nach einer scharfen Flanke legte Markus Werner den Ball schön auf Manuel Baier ab und dieser vollstreckte per Volleyschuss aus zehn Metern zum 1:0. Direkt im Gegenzug hatte Hülben die Möglichkeit auf den Ausgleich, scheiterte aber am glänzend reagierenden Wilhelm Bez im TSV-Tor.

Pfronstetten machte es auf der Gegenseite besser und erhöhte in der 20. Minute auf 2:0 durch Markus Werner, der frei vor dem Torhüter die Nerven behielt und den Ball ins lange Eck einschob. Hülben ließ sich davon jedoch nicht schocken und kam kurz darauf zum 2:1-Anschlusstreffer. Nach einer Freistoßflanke köpfte Mario Coconcelli den Ball ein.

Direkt nach der Pause hatte Pfronstetten die große Möglichkeit auf den dritten Treffer, scheiterte aber nach einem Eckball aus kurzer Distanz. Ab diesem Zeitpunkt wurde Hülben stärker und mit zunehmender Spieldauer die spielbestimmende Mannschaft.

Diese Überlegenheit nutzte der Gast, unter gütiger Mithilfe der Pfronstetter Hintermannschaft, zu drei Treffern nach Standardsituationen innerhalb einer Viertelstunde: In der 58. Spielminute segelte eine Freistoßflanke von Markus Lude an Freund und Feind vorbei ins lange Eck.

Beim 3:2-Führungstreffer der Gäste wurde eine lange Freistoßflanke ins Zentrum zurück gelegt und Mario Coconcelli drückte den Ball über die Linie. Das 2:4 köpfte Marco Berenyi, wiederum nach einer Freistoßflanke, ein.

Pfronstetten: Bez – Florian Herter, Gaugel, Bockmaier, Späth, Schmid, Setteler, Simon Herter, Werner, Baier, Bastian Herter.

Hülben: Kammerer – Hiller, Blankenburg, Lude, Schlierer, Christner, Yilmaz, Coconcelli, Berenyi, Matejko, Kuchenbecker.

TSV Steinhilben gegen

FC Sonnenbühl 1:1

Im Spitzenspiel der Kreisliga A1 Alb sahen die Fans von der ersten Minute an einen offenen Schlagabtausch. Sowohl der FC Sonnenbühl als auch der TSV Steinhilben gingen mit offenem Visier in die Partie. So erarbeiteten sich beide Mannschaften hervorragende Möglichkeiten, konnten diese jedoch zunächst nicht in Tore ummünzen.

Direkt nach Wiederanpfiff überrumpelte die Heimelf die Hintermannschaft der Sonnenbühler Gäste, Dennis Uhland zog von der Strafraumgrenze ab und versenkte den Ball im linken unteren Eck zur 1:0-Führung.

Sonnenbühl drängte daraufhin auf den Ausgleich, es dauerte aber bis zur 85. Spielminute, bis der eingewechselte Oliver Eckloff den 1:1-Ausgleich und somit den Endstand markierte.

Steinhilben: Klotz – Brunner, Steffen Betz, Christoph Schmid, Wittner, Roggenstein, Geiselhart, Sontheimer, Özdemir, Uhland, Zeiler.

Sonnenbühl: Schweikardt – Raach, Julian Heinz, König, Daniel Heinz, Paul Raach, Sauer, Rudolph, Bayer, Hummel, Bächle.

SV Auingen gegen

SV Lautertal 0:2

Der SV Lautertal ist zurück in der Erfolgsspur. Beim 2:0 in Auingen erzielte der Aufsteiger seinen ersten Sieg im Kalenderjahr 2018. Lukas Greger (23.) und Kristof Heimberger (26.) brachten die Knehr-Schützlinge mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße.

Auingen: Vöhringer - Glasbrenner, Engelhart, Hack, Ruoff, Matus, Manz, Freudenreich, Baltrusch, Vöhringer, Cagliyan.

Lautertal: Wiedenmann - Stooss, Jarju, Münch, Helmer, Heimberger, Benz, Greger, Holder, Reiner, Knehr.

FC Römerstein gegen

WSV Mehrstetten 4:3

Bereits nach zehn Minuten brachte Kevin Schmohl den FCR mit 1:0 in Führung. Kurze Zeit später erhöhte Tobias Hummel per Lupfer auf 2:0 für die Gastgeber. Mehrstetten steckte jedoch keinesfalls auf und verkürzte nur fünf Minuten später auf 2:1. Die Freude über den Treffer währte aber nicht lange, da Kevin Schmohl mit einem satten Schuss den alten Vorsprung wieder herstellte - 3:1.

Nach der Pause wurde Römerstein nachlässiger, was seitens des WSV mit dem 3:2-Anschlusstreffer bestraft wurde. Doch wieder wurden die Hoffnungen der Gäste eingebremst, denn der frisch eingewechselte Jonas Bothar erzielte mit seinem ersten Ballkontakt ein Tor der Kategorie Traumtor. Nach knapp 80 Minuten machten die Mehrstetter das Spiel wieder spannend, als sie einen schnell ausgeführten Freistoß im Gehäuse versenkten. Doch am Ende rettete Römerstein den 4:3-Vorsprung über die Zeit.

Römerstein: Junge - Zeller, Schmohl, Wehrenbrecht, Le Pretre, Bluck, Schöll, Hummel, Bluck, Hummel, Haas.

Mehrstetten: Tress - Kölle, Krimly, Lange, Buck, Kiem, Stiehle, Berhe, Neher, Gresch, Bleher.

TSG Münsingen gegen

SV Bremelau 1:0

Beide Mannschaften fanden gut in die Partie und lieferten sich ein intensives „Kellerduell“, wobei Bremelau in der ersten Hälfte die besseren Chancen für sich verbuchte.

Nach dem Kabinengang sorgte dann auch Münsingen für mehr Torgefahr. In der 60. Minute verlängerte Fatih Yilmaz einen langen Ball, dieser knallte vom Innenpfosten ins Tor zur Münsinger 1:0-Führung. Yilmaz hatte wenig später gar das 2:0 auf dem Fuß, der Ball strich bei seinem Torschuss jedoch übers Gehäuse. Gegen Ende der zweiten Halbzeit drängte Bremelau auf den Ausgleichstreffer, die Heimelf konnte ihre Führung jedoch bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Münsingen: Eduard Knaub – Richard Knaub, Chamseddine, Hosseine, Badjie, Badou, Keller, Richter, Bornemann, Yilmaz, Lehmann.

Bremelau: Braun – Seele, Geiselhart, Benz, Franz, Häbe, Leicht, Endler, Ralf Tress, Marc Tress, Kley.

FV Bad Urach gegen

TSG Upfingen 2:3

Der FVU legte gut los und ging bereits nach sieben Minuten durch Kapitän Leonardo Bruno mit 1:0 in Führung. In der 19. Minute köpfte Stürmer Oscar Da Costa, nach einer Flanke von rechts, zum 2:0 für Bad Urach ein.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer Chancen auf beiden Seiten. Urachs Onur Seyhan vergab mit einem Heber nur knapp, während Goller und Kuch auf Seiten der Gäste zwei Mal an FVU-Keeper Greco scheiterten. In der 58. Minute kam die TSG dann zum 2:1-Anschlusstreffer durch Fabian Denzel. Die Gäste witterten nun ihre Chance, kämpften um den Ausgleich. Dieser sollte der TSG in der 70. Minute auch gelingen - erneut traf Fabian Denzel für Upfingen. Doch es kam noch schlimmer für den FVU. In der 83. Minute drehten die St. Johanner das Spiel und gingen nach einem Eigentor von Ou Wang mit 3:2 in Führung. Wang wurde bei einer Rettungsaktion auf der Linie von einem Mitspieler angeschossen, wobei der Ball ins eigene Tor abprallte. Am Ende siegten die Gäste, aufgrund einer starken zweiten Halbzeit, nicht unverdient.

Bad Urach: Greco, Wang, Bruno, Szymanski, Seyhan, Walter (65. Omeirat), Da Costa Oscar, Da Costa Michael, Da Silva, Kuhn (38. Miranda)-(80. Weiß), Zekaj.

Upfingen: Schaude, Schwenkel, Heinlin, Goller, Glück, Denzel, Weselowskyi, Kuch, Stäbler, Dümmel (38. Belzner), Glänzer.

SV Würtingen gegen

SGM Honau/Holzelfingen 3:0

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg über die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft aus Lichtenstein hält der SV Würtingen den Anschluss an die Spitzenplätze. Claudio Cerchia brachte die Heimelf fünf Minuten vor der Pause mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße. In Durchgang zwei fackelte Patrick März nicht lange und erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Beim 3:0-Endstand trug sich Würtingens März erneut in die Torschützenliste ein.

Würtingen: Dennis Krull - Goller, Lang, Wild, Ziegelbauer, Glück, Daniel Krull, Cerchia, März, Nau, Frankenstein.

Honau/Holzelfingen: Biffart - D. Epple, Gekeler, M. Epple, Brändle, Gyssler, Schnitzer, Glück, Moll, Walter, Hoffmann.