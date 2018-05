Fußball Kein Sieger im Kellerduell

Region / swp

FV Bad Urach gegen

SV Hülben 4:4

Nach verhaltener Anfangsphase, in der sich das Spiel zumeist im Mittelfeld abspielte, gingen die Hausherren in der 19. Minute nach einem Schuss durch Onur Seyhan mit 1:0 in Führung. In der 26. Minute landete ein Schuss der Gäste nur am Uracher Torpfosten. Nur wenige Minuten später hatte der SV Hülben dann mehr Glück, als Mario Coconcelli zum 1:1-Ausgleich für seine Elf einschob. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Hülbens Marco Berenyi auf 1:2. Der FVU hatte direkt im Anschluss nochmal zwei hochkarätige Torchancen, doch es blieb vor der Pause bei der Führung für den SV Hülben.

In den zweiten 45 Minuten entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. In der 72. Minute glich der FV Bad Urach dann durch Stürmer Oscar Da Costa zum 2:2-Unentschieden aus. Doch die Antwort der Gäste folgte nur zwei Minuten später, als Roland Mateijko allein vor FVU-Keeper Greco auftauchte und das 3:2 für seine Mannschaft schoss. Wiederrum nur wenige Minuten später erhöhte Coconcelli sogar noch auf 4:2 für den SVH. In der 83. Minute kamen die Zittelstätter nach einem Treffer von Thomas Szymanski dann noch zum 3:4-Anschluss, ehe der FVU in der fünften Minute der Nachspielzeit sogar noch zum 4:4 Ausgleich durch Oscar Da Costa kam.

FV Bad Urach: Greco - Wang (63. Kampouridis), Bruno, Omeirat (33. Ogüt), Szymanski, Seyhan, Da Costa Oscar, Da Costa Michael, Da Silva, Kuhn, Zekaj (60. Walter).

SV Hülben: Kammerer - Hiller, Bayer, Lude, Schlierer, Yilmaz Murat, Yilmaz Ömer, Coconcelli (90. Lamparter), Berenyi (69. Christner), Matejko, Reinhofer.

FC Sonnenbühl gegen

SV Würtingen 5:1

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte Maximilian Sauer die Heimelf in der 16. Minute mit 1:0 in Führung bringen. Damit war der Wille des SV Würtingen eigentlich gebrochen und es kam kaum noch Gegenwehr der Gäste. Mit einem satten Distanzschuss aus 25 Metern besorgte Julian Heinz in der 28. Minute das 2:0. Nicht weniger als drei Minuten später erhöhte Julian Raach zum 3:0. Der FC ließ bis zum Halbzeitpfiff noch weitere gute Chancen ungenutzt.

Nach Wiederanpfiff das selbe Spiel. Der FC Sonnenbühl kombinierte nach Belieben und erspielte sich eine Vielzahl von Torchancen. Oliver Eckloff (72.) und Joris Rudolph (79.) schraubten das Ergebnis auf 5:0. Nach einem Querschläger konnte Jonas Franz Kammerer noch den Ehrentreffer für den SVW zum 1:5 markieren.

FC Sonnenbühl: B. Schweikardt – Raach, J. Heinz, König, D. Heinz, Grießhaber (77. Eckloff), Sauer (62. Dennis Bächle), Rudolph, Bayer, Hummel, Daniel Bächle (70. Dreher).

SV Würtingen: Dennis Krull - Goller, Lang (56. Huber), Wild, Ziegelbauer (34. Foditsch), Sulz (32. Daniel Krull), Cerchia. März, Käfer, Frankenstein, Kammerer.

TSV Pfronstetten gegen

SV Lautertal 2017 0:0

In einer intensiven Partie trennten sich Pfronstetten und Lautertal leistungsgerecht mit 0:0. Dabei sahen die Zuschauer ein torloses Remis der besseren Sorte. Der Gast übernahm von Beginn an das Kommando und kam in der ersten Halbzeit zu guten Chancen, die leichtfertig vergeben wurden.

Pfronstetten hatte dagegen große Probleme, ins Spiel zu finden und strahlte nach vorne zunächst kaum Torgefahr aus. Etwas glücklich ging es somit mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel drehte sich dieses Bild. Der Gastgeber kämpfte sich mit zunehmender Spieldauer in die Partie und hatte Mitte der zweiten Halbzeit eine deutliche Überlegenheit. Dabei knallten aber gleich zwei Abschlüsse nur gegen die Unterkante der Latte.

In der Schlussphase mussten beide Teams den Temperaturen und hohem Tempo Tribut zollen. Mit langen Bällen in die Spitze kam keine der beiden Mannschaften mehr zu einer klaren Torchance.

TSV Pfronstetten: Bez - F. Herter, Gaugel, Späth, Schmid, Settele (70. Dieterle), Baier, B. Herter, Böhm (56. Bockmaier). Knupfer (56. Werner).

SV Lautertal 2017: Maier - Stooss (73. Betz), F. Helmer (55. Jarju), Münch, L. Helmer, Heimberger, Benz, Glass, Greger, Holder, Reiner (73. Rippel).

TSV Steinhilben gegen

FC Römerstein 2:1

Die Gäste aus Römerstein hielten beim Tabellenführer gut mit und es entwickelte sich eine offene Partie. Nach einem Freistoß stand Simon Roggenstein goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein. Sieben Minuten vor dem Halbzeitpfiff kam Römerstein zum verdienten 1:1-Ausgleich. Nach einem Eckball köpfte Pascal Hummel ein.

Im zweiten Durchgang war das Spiel wieder ausgeglichen. Nach einer schweren Verletzung von Steffen Betz musste die Partie lange unterbrochen werden und erst mit einer Roten Karte für Römerstein in der 77. Minute wurde Steinhilben überlegen. Mit der letzten Aktion des Spieles erzielte Johannes Unsöld noch den 2:1-Siegtreffer.

TSV Steinhilben: Klotz - Brunner (46. Schmid), Betz (77. Unsöld), Schmid, Wittner, Roggenstein, Sontheimer, Özdemir, Kühnlein (77. Locher), D. Uhland, Zeiler (90. J. Uhland).

FC Römerstein: Bleher - Farmakoski (65. Foldenauer), Schmohl, Schlotterbeck, Le Petre, Wehrenbrecht, P. Hummel, Füllemann, Lässer (90. Bluck), T. Hummel, Haas.

WSV Mehrstetten gegen

SV Auingen 0:3

Zu Beginn der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. In der 17. Minute scheiterte Florian Stiehle am Auinger Pfosten. In der 27. Minute traf dann Christoph Hack zum 1:0 für Auingen. Nur sieben Minuten später das 2:0 für die Gäste, als Marco Manz eine Flanke von der rechten Seite mit einem Volleyschuss verwerten konnte. Tobias Kuhn hatte in der 38. Minute die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterte aber am starken Auinger Torwart.

In der zweiten Halbzeit drückte der WSV aufs Tempo, damit ergaben sich Kontersituationen für den SV Auingen. Zwei Mal konnte Florian Tress solche Situationen entschärfen.

Das 0:3 erzielte Stefan Matus mit einem strammen Schuss vom Strafraumeck.

WSV Mehrstetten: Tress - Beck, Kölle, Krimly, Lange, Kuhn, Keppler, Stiehle, Neher, Striebel.

SV Auingen: Vöhringer - Hack, Hagmaier, Ruoff, Häbe, Usowicz, Manz, Baltrusch, Vöhringer, Rösch, Cagliyan.

SV Bremelau gegen

TSG Upfingen 0:3

In der ersten Halbzeit spielten beide Mannschaften Sommerfußball. Torraumszenen waren Mangelware. Nach der Halbzeitpause agierten die Gäste mit Windunterstützung und erhöhten die Schlagzahl. Nach 52 Minuten schnappte sich Jan-Lars Dümmel noch hinter der Mittellinie den Ball, zog unbeirrt los und ließ sich nicht mehr stoppen – 0:1. Die Heimelf lockerte im Anschluss die Defensive und so ergaben sich Konterchancen für die Upfinger: So scheiterte Kuch in der 63. Minute Bremelauer Keeper Julien Braun.

Im Gegenzug hatten die Gastgeber Pech, als Mario Häbe nur den Upfinger Torpfosten traf. In den letzten 25 Minuten war Upfingen dominant und „Matchwinner“ Jan-Lars Dümmel besorgte zwei weitere Tore (76., 78.) zum klaren 3:0-Auswärtssieg der TSG Upfingen.

SV Bremelau: Braun - Geiselhart, B. Häbe, Franz, M. Häbe (77. Seele), D. Leicht (80. Ziegelbauer), M. Leicht /71. Müller), Endler, R. Tress, M. Tress, Kley.

TSG Upfingen: Schaude - Heinlin, Goller, Glänzer, Andre Glück (84. Balz), Denzel, Wesolowskyi, Kuch, Stäbler, Dümmel (86. Schuler), Alexander Glück (64. S. Schwenkel).

TSG Münsingen gegen

SGM Honau/Holzelfingen 2:2

Im Kellerduell ging es für beide Teams um sehr viel. Münsingen kam besser ins Spiel und vergab zwei gute Torchancen. Die Gäste legten ihr Spiel aufs Kontern aus und waren in der 43. Minute durch Marvin Bechtloff mit dem 0:1 durch einen Abstauber erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel drückte die TSG auf den Ausgleich und wurde in der 61. Minute belohnt, als Fatih Yilmaz eine schöne Einzelaktion zum 1:1 abschließen konnte. Münsingen war nun am Drücker, musste jedoch nach einem Eckball in der 74. Minute das 1:2 durch David Epple einstecken. Erneut war es Fatih Yilmaz, der kurze Zeit später das 2:2 besorgte. Alles anrennen der TSG half nichts mehr und es blieb beim Unentschieden.

TSG Münsingen: O. Yilmaz - Badjie, R. Knaub (84. Keskin), Schöll, Gosetti (25. Hosseini, 52. Badou), Keller, Richter, Bornemann, Yilmaz, Kemof, Schumacher.

SGM Honau/Holzelfingen: Biffart - Brändle, Glück, Moser, M. Epple, Beck (65. D. Epple), Gyssler, Bechtloff (75. Dominik Hoffmann), Moll, Schätzle (56. Follet), Daniel Hoffmann (25. Aydin).