Fußball Kampf um Platz zwei im Ermstalderby

Metzingen / Rainer Jock

Am morgigen Sonntag (15 Uhr) kommt es in der Fußball-Bezirksliga Alb zum absoluten Spitzenspiel. Der mit 54 Punkten dastehende Tabellendritte TuS Metzingen empfängt im heimischen Otto-Dipper-Stadion den Ermstalnachbarn und mit 56 Punkten auf Platz zwei rangierenden Tabellenzweiten TSV Dettingen.

Die Metzinger, welche am vergangenen Mittwoch dem Spitzenreiter SSC Tübingen mit 3:1 das Nachsehen gaben und damit den Universitätsstädtern die vorzeitige Meisterschaft nochmal zunichte machten, sind hochmotiviert und wollen mit einem Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Erol Türkoglu den zweiten Platz zurückerobern.

Ablösung in der Tabelle

Lange Zeit stand der letztjährige Landesliga-Absteiger aus der Sieben-Keltern-Stadt auf dem Aufstiegsrelegationsplatz, ehe die Dettinger mit einem 3:0-Auswärtserfolg im Nachholspiel beim SV Hirrlingen Anfang Mai an den zeitgleich gegen den TV Derendingen nur remis spielenden Metzingern in der Tabelle auf Rang zwei vorbeizogen.

„Es ist sehr bitter, dass wir jetzt nur noch Dritter sind. Aber wir haben durch teils sehr schlechte Leistungen einen Vorsprung von fast zehn Punkten auf Tabellenplatz drei fahrlässig und unerklärlicherweise hergeschenkt“, sagte damals ein enttäuschter Metzinger Spielleiter Thomas Zimmermann nachdem das Szenario des Abrutschens in der Tabelle eintrat.

Ebenfalls stellte man den damaligen Metzinger Kommandogeber Necmettin Inan frei und installierte für die Cheftrainerposition den aus der zweiten Mannschaft nach oben beförderten und in Metzingen durch diverse Vereinsfunktionen bekannten Ex-Spieler Claudio Mastrangelo. Unter dem neuen Coach sah es zuletzt wieder besser aus, und nun steht man vor dem erhofften Endspiel um Platz zwei.

Dagegen wollen die Dettinger ihren Tabellenplatz verteidigen. Die fulminante Siegesserie der „Geißköpfe“ von 16 ungeschlagenen Spielen, darunter 14 Siege und zwei Unentschieden, endete nach der 1:2-Niederlage gegen den TB Kirchentellinsfurt. Dies war zunächst ein kleiner Dämpfer. Doch durch den 6:2-Erfolg über den FC Engstingen kam man wieder eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück.

„Wir haben uns das hart erarbeitet und dank der guten Leistungen richtig verdient. Nun wollen wir diese beeindruckende Rückrunde krönen und uns selbst belohnen“, sagt Türkoglu.

Gelb-Rot-Sünder fehlt

Gegen Dettingen wird am Sonntag ab 15 Uhr Metzingens Leistungsträger Telmo Teixeira-Rebelo nicht mitmischen können. Der bisher fünffache Torschütze sah gegen den SSC Tübingen die Gelb-Rote Karte.

Übrigens hätte Spitzenreiter SSC Tübingen am Mittwoch in Metzingen ein Pünktchen für den größten Erfolg seit der Vereinsgründung gereicht. Bei neun Zählern Vorsprung auf den Zweiten Dettingen und dem besseren Torverhältnis, drei Spieltage vor Rundenende, ist der Titel den Tübingern praktisch nicht mehr zu nehmen. Die große Meisterparty soll nun morgen gegen den TB Kirchentellinsfurt auf dem Tübinger Holderfeld steigen. Für den SSC geht es nicht nur um die Meisterschaft, vielmehr kann das Team von Trainer Jonathan Annel am 31. Mai gegen (Noch)-Ligarivale SV Croatia Reutlingen im Bezirkspokal-Finale das Double perfekt machen.

Der auf Rang zehn stehende TSV Wittlingen könnte mit einem Sieg beim TSV Pliezhausen einen immens wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Zuletzt gab es für die Mannschaft ums Spielertrainer-Duo Jens Gern und Fadil Aliu aus zwei Spielen die Maximalausbeute von sechs Punkten. Aber auch die auf einem Abstiegsplatz stehenden Pliezhäuser wollen ihre Minichance auf den Klassenverbleib wahren. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen zeigten die Schönbuchkicker von Trainer Thomas Schwend zuletzt aufsteigende Form.

Einen Platz vor der beginnenden Abstiegszone rangiert der Tabellenzwölfte TSV Genkingen. Die Sonnenbühler von Trainer Markus Leuthe sind gegen den bereits feststehenden Absteiger SpVgg Mössingen klarer Favorit.