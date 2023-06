Es ist so gut wie alles gelaufen in der Reutlinger Kreisliga A2 Alb. Mit Wannweil, Unterhausen, SG Reutlingen II, TSV Riederich und der SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen II stehen bereits fünf Absteiger fest. Der TSV Lustnau (derzeit Abstiegsrelegationsplatz) könnte jedoch noch am SV Ohmenhause...