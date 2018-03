Fußball Josef Haug ist neuer Bezirks-Chef

Kusterdingen / Leopold Freudemann

Der Fußball-Bezirk Alb hat seit gestern Abend einen neuen Bezirksvorsitzenden. Josef Haug aus Hirschau löste seinen langjährigen Vorgänger Horst Beck ab, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Beck stand beim Bezirk neun Jahre lang erfolgreich an der Spitze, er hatte am 3. April 2009 Kurt Kuschel beerbt.

Josef Haug wurde am späten Abend einstimmig in Kusterdingen von der Versammlung in sein neues Amt gewählt. Er ist im Fußball-Bezirk Alb kein Unbekannter. 24 Jahre lang übte er das Amt des Staffelleiters der Kreisliga A3 Alb aus und seit vergangenem Jahr betreut er ebenfalls eine C-Liga im Tübinger Bereich. Er ist somit bereits seit längerer Zeit im Bezirksvorstand vertreten.

Auf ihn warten einige heikle Aufgaben. So gaben sich beispielsweise die Vertreter des Bezirkstages unzufrieden über die Spielpläne. Viele angesetzten Partien fielen der Witterung zum Opfer. Auch das Spielsystem mit fünf B-Ligen gehört überdacht, zudem spielen nur noch wenige Bezirke mit C-Ligen. Es gilt auch, dem schwindenden Interesse im Fußball entgegen zu treten.

Wahlen und Bestätigungen

Die Versammlung wählte neben Josef Haug gestern Abend ebenfalls Lutz Wagler zum Sportgerichts-Vorsitzenden und Wolfgang Rieger zum DFB-Net-Spielleiter.

Bestätigt wurden außerdem Bezirks-Jugendleiter Wolfgang Adis und Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Norbert Endress.

Der neue Vorsitzende Josef Haug gab außerdem weitere Berufungen bekannt: Stellvertretender Bezirks-Vorsitzender ist Markus Wertmann. Ehrenamtsbeauftragter ist Helmut Schäufele, Eberhard Griesinger ist im Bereich Bildung eingesetzt, Doris Bianco soll sich im Frauen- und Mädchenbereich engagieren. Für den Freizeit- und Breitensport ist Siegbert Wagner verantwortlich.