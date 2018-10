Kreisliga A1 Alb Jonas Rudolf sichert FCS-Sieg

alpu

SV Lautertal gegen

Oberstetten/Ödenwaldst. 3:0

In den ersten Spielminuten setzten die Lautertaler die Gäste stark unter Druck und hatten gute Torchancen, die sie jedoch ungenutzt ließen. Danach verflachte das Spiel etwas. In der 36. Minute lief Simon Glocker alleine aufs Tor zu, scheiterte zunächst am Torhüter, den Nachschuss konnte er dann aber zum 1:0 verwandeln. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Kristof Heimberger auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer wenige interessante Szenen. Bis zur 66. Minute, als Kristof Heimberger zielstrebig aufs Tor zulief und das 3:0 erzielte. In der Schlussphase hatte die Gäste noch eine Chance, die jedoch von Torhüter Patrick Maier zunichte gemacht wurde.

SV Lautertal: Patrick Maier – Rippel, F. Helmer, Pascal Maier, Heimberger, Benz, Glocker, Jarju (64. Knehr), Haug, Reiner.

SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten: Krohmer – Gekeler, Groß (71. J. Zeller), Brazel (51. Rauscher), Flöte (87. Kloker), Knupfer, O. Schwörer (77. F. Schörer), Fischer, Eker, Heinrich, Goller.

TSV Hayingen gegen

FV Bad Urach 2:2

Die Partie startete umkämpft. Die erste große Chance hatte die Heimelf nach einem Eckstoß, allerdings konnte der Uracher Schlussmann klären. Im folgenden hatten die Gäste mehr vom Spiel, konnten aber gegen die gut gestaffelte Hayinger Hintermannschaft keine zwingenden Torchancen erspielen. In der 38. Minute konnte Dank nach Vorarbeit von Bayer das 1:0 erzielen.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Hayingen stand sehr kompakt und ließ die ständig anlaufende Gästemannschaft verzweifeln. In der 60. Minute die nächste Großchance, nach einem Konter traf Bayer aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Im Gegenzug konnten die Gäste aus Bad Urach nach einem platzierten Schuss zum 1:1 ausgleichen, Torschütze: Dominik Oliveira Antunes. Das Unentschieden hielte nicht lange, in der 65. Minute konnte Nickel nach gut ausgespielten Konter den TSV wieder in Front bringen. In der 85. Minute konnten die Gäste durch einem Foulelfmeter, verwandelt von Michael da Costa, erneut ausgleichen. Es blieb beim 2:2.

TSV Hayingen: Florian Kloker - Müller, Schmid (59. Schädle), Geiselhart, Zissner, S. Kloker, Nickel, Fabian Kloker, C. Bayer, X. Bayer, Dank (77. Zoller).

FV Bad Urach: Omeirat - I. da Costa, Gressel, Westpfahl, Demirel, Szymanski, Hochhaus (83. Yiler), M. da Costa, Antunes (83. Thieser), da Silva, Kuhn.

FC Engstingen gegen

TSV Pfronstetten 3:1

In der ersten Halbzeit waren die Favoriten aus Engstingen die bessere Mannschaft und spielten sich die ein oder andere Chance heraus. In der zwölften Minute waren es aber die Gäste, die fast in Führung gingen, als ein Freistoß an der Latte landete. Im direkten Gegenzug erkämpfte sich Kai Schenk im Straufraum der Gäste den Ball, bediente Laurent Kroner, der ihn im Netz unterbrachte. Gute fünf Minuten später dribbelte Mario Werz außen durch und brachte den Ball in die Mitte, ein Abwehrspieler der Gäste fälschte ihn zum 2:0 ins eigene Tor ab. Im weiteren Verlauf hatten auch die Gäste Möglichkeiten, um den Anschlusstreffer zu machen, doch kein Ball fand den Weg ins Tor. Nach gut einer halben Stunde fasste sich Marvin Schnizer ein Herz und erhöhte aus gut 16 Meter auf 3:0.

In Halbzeit zwei änderte sich das Spiel komplett. Die Hausherren wirkten Ideenlos und taten sich schwer gegen die nun besseren Pfronstetter, die sich viele hochkarätige Chancen herausspielten. Bis zur 80. Minute konnten die Engstinger den Anschlusstreffer verhindern, doch dann fand ein weiterer Angriff der Gäste sein Ziel im Tor der Heimelf. Anschließend kam es auf beiden Seiten noch zu Chancen, doch keine konnte genutzt werden. Der Anschlusstreffer kam allerdings zu spät und es blieb beim 3:1 für die Engstinger.

FC Engstingen: Kaczmarek – Bitzer, Baisch, Schnizer (74. Weinbörner), Schenk (46. P. Gauß), Kroner, S. Vöhringer, I. Dohrmann (56. Stooß),Werz, Dietmann (58. L. Gauß), Thum.

TSV Pfronstetten: F. Schmid, Henkel (25. Werner), Gaugel, Schneider, Späth, A. Schmid, Dieterle, Knupfer (74. S. Herter), Baier, B. Herter, Settele.

SV Würtingen gegen

FC Sonnenbühl 0:1

Die zahlreichen Zuschauer erlebten beim Kirbe-Heimspiel des SV Würtingen eine erste Halbzeit, die zumeist zwischen den beiden Strafräumen stattfand. Die Hausherren waren nach den erfolglosen letzten Spielen defensiver eingestellt, der Gast aus Sonnenbühl konnte sich jedoch auch kaum Torchancen erspielen. Lediglich einmal kamen sie über die rechte Seite gefährlich vors Tor, jedoch konnte Torspieler Dennis Krull mit dem Fuß klären. Auf der anderen Seite wurden die Würtingen vor allem nach Konter und Standards gefährlich.

In der zweiten Hälfte zunächst das gleiche Bild. In der 55. Minute konnte Sonnenbühl sich gut über rechts durchsetzen und ein Gästespieler flankte den Ball scharf hoch rein. Er traf dabei den Kopf von Jonas Rudolf, der den Ball unhaltbar unter die Latte köpfte. Von da an übernahm der SVW das Spiel. Nach einem Eckball gab es ein großes Getümmel, bei dem Stefan Glück zwei Mal aufs Tor schoss, jedoch stets ein Bein eines Gegenspielers traf. Auch Florian Frankenstein hatte die Chance auf den aufgrund des großen Einsatzes des SVW verdienten Ausgleich, aber auch dieser Versuch blieb erfolglos.

SV Würtingen: Dennis Krull – Kammerer, Nau, Glück, Goller, Frank, Wendler (55. Hecht), Lang, Helms, Sulz (75. Kreuziger), Daniel Krull (78. Frankenstein).

FC Sonnenbühl: Schweikardt – J. Heinz, Raach, D. Heinz, Rudolf (76. Grießhaber), Sauer (75. Pfizer), Rudolph, Göbel, Bächle (84. Wiedemann), Bayer, Hummel (87. Heinz).

WSV Mehrstetten gegen

FC Römerstein 1:2

Die Gäste aus Römerstein kamen sehr gut in die Partie und hatten gleich zu Beginn zwei gute Möglichkeiten, eine davon nutzte Claudio Cerchia in der sechsten Minute zur 1:0-Führung. Es dauerte bis zur 25. Minute, bis die Hausherren das Spiel offener gestalten konnten.

Zu Wiederbeginn waren die Hausherren das spielbestimmende Team. Nach einer Unachtsamkeit im Mittelfeld konnten die Gäste durch einen Konter durch Cericha in der 57. Minute auf 2:0 erhöhen. Die Hausherren spielten aber nach wie vor nach vorne und konnten in der 67. Minute durch einen sehenswerten Treffer durch Florian Stiehle auf 1:2 verkürzen. Der Druck auf die Hintermannschaft des FC Römerstein wurde immer höher und der WSV hatte einige gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Die Mühe wurde jedoch nicht mehr belohnt.

WSV Mehrstetten: Tress – Beck, Buck, Schrade, Stiehle, Wollwinder, Reutter, Berhe (54. Ertler), Gresch, Bauder (63. Schmitt), Bleher (54. Herzog).

FC Römerstein:D. Bleher – König (90. Bächle), Bothar (75. T. Hummel), Cerchia (58. M. Bleher), Bluck, Hummel, Schmohl, Schöll, Farmakoski, Holder, Wehrenbrecht.

TSG Upfingen gegen

SV Auingen 2:1

Beide Teams tasteten sich zu Beginn der Begegnung ab. In der 18. Minute gab es dann Freistoß für die TSG. Wesolowskjy brachte den Ball scharf rein und über die Stationen Glück und Dümmel fand der Ball den Weg ins Tor – 1:0.

Die TSG versuchte weiterhin spielbestimmend zu bleiben, allerdings kamen nur Halbchancen raus oder es fehlte der letzte Pass. Jona Tigges vergab knapp aus 20 Metern. Der Gast aus Auingen blieb immer wieder gefährlich über das schnelle Umschaltspiel. Jedoch scheiterten sie ebenfalls an den finalen Pässen.

Nach dem Pausentee blieb das Spiel gleich. In der 59. Minute luchste Dümmel den Ball einem Gästespieler ab und dieser riss Dümmel im Strafraum zu Boden. Den fälligen Elfmeter verwandelte André Glück sicher zur 2:0-Führung. Die Gäste steckten nicht auf und drückten immer mehr auf den Anschlusstreffer. In der 74. Minute wurden sie dann auch belohnt. Christoph Hack verwandelte ebenfalls einen Strafstoß souverän. Kurz danach fast der Ausgleich. Doch Stäbler stand auf der Linie goldrichtig und klärte den Ball. Nach einem Foulspiel abseits des Balles durch Manz an Denzel musste dieser schwerverletzt den Platz verlassen. Kurz vor Schluss hatte Glück die Chance, den Sack zuzumachen. Jedoch schoss er knapp am Tor vorbei.

TSG Upfingen:S. Schaude – Gekeler, Glänzer, Reichenecker, Andre Glück, Denzel (82. Besch), Wesolowskyj, Tigges (90. Schuler), Stäbler, Dümmel, Alexander Glück (60. B Schaude).

SV Auingen: Julian Vöhringer – Glasbrenner (68. Freudenreich), Hack, Hagmaier, Ruoff, Häbe, Manz, Fabian, Jan Vöhringer (68. Rauscher), Rösch, Tozlu.