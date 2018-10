VfL Pfullingen Jedele legt sein Traineramt beim VfL II nieder

Pfullingen / Giovanni De Nitto

Überraschung beim VfL Pfullingen II: Auf eigenen Wunsch ist Matthias Jedele als Trainer des Tabellenzwölften der Fußball-Bezirksliga zurückgetreten und hat sein Traineramt mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

„Ich bin dem VfL sehr dankbar, dass man mir die Chance gegeben hat eine ambitionierte und junge Mannschaft zu trainieren“, erklärt Matthias Jedele, der die Schönberg-Kicker in der vergangenen Saison übernommen hatte, die Vize-Meisterschaft in der Kreisliga A2 holte und über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga Alb mit den Blau-Weißen schaffte. Am Samstag kassierte der VfL II eine bittere 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um Klassenerhalt, den TSV Wittlingen. Die Echazkicker stecken mit neun Zählern und einer Tordifferenz von 14:21 nach zehn Spieltagen nun mitten drin im Abstiegskampf.

„Im Verlauf der vergangenen Wochen ist mir klar geworden, dass sich meine Ansichten, die des Vereins und die der Mannschaft nicht immer decken. Daher bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es für den VfL Pfullingen II in der jetzigen Situation besser ist, wenn jemand anders den Posten des Cheftrainers übernimmt. Ich wünsche dem VfL alles Gute und hoffe, dass sie das Ziel des Klassenerhaltes auch erreichen“, erklärt Jedele der durch seinen Rücktritt der Mannschaft, für die nächsten wichtigen Partien gegen Derendingen und Steinhilben neue Impulse verleihen möchte.

„Zuerst möchten wir Matthias Jedele ein riesen Dank aussprechen. Er übernahm die Mannschaft im Januar in einer fast aussichtslosen Position auf die Aufstiegsplätze und führte sie über die Relegation in die Bezirksliga – zum ersten Mal in der Geschichte des VfL Pfullingen II. Sein Rücktritt kam für mich eher überraschen, aber wir müssen die Entscheidung von ihm akzeptieren und in den ein oder anderen Beweggründen kann ich ihn auch ein Stück weit verstehen. Dennoch ist es äußerst schade“, so VfL-II-Spielleiter Jan Herrmann.

