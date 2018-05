Fußball Oberliga Heutiger SSV-Gegner kämpft gegen Abstieg

Reutlingen / Gattiker

In der Fußball-Oberliga stehen mit dem KSC II (löst seine zweite Mannschaft auf) und dem FV Weinheim (abgeschlagen Letzter) bereits zwei Absteiger fest. Es können noch maximal zwei Teams hinzukommen.

Der SV Spielberg ist dabei höchst gefährdet. Es können noch maximal zwei weitere Vereine absteigen, dann nämlich, wenn der Oberliga-Zweite die Relegation zur Regionalliga nicht gewinnt und Regionalligist SV Stuttgarter Kickers in die Oberliga absteigt. Nur in diesem Fall sind es vier Absteiger.

Spielberg muss punkten

Der SV Spielberg (im Hinspiel siegte der SSV durch ein Kuengienda-Tor in der letzten Minute 3:2) hat 25 Punkte, Walldorf 26 und Sandhausen 27 – aus diesem Trio kommen die möglichen Absteiger. Spielberg hofft auf den Klassenverbleib, muss aber natürlich punkten. Die Gäste erreichten in Neckarsulm ein 2:2, holten dabei zweimal einen Rückstand auf und siegten nach elf sieglosen Spielen gegen den 1. CfR Pforzheim 2:0 (Tore Weimer und Leimenstoll), so dass man hofft.

Der SV Spielberg hat eine Kooperation mit dem KSC. Durch den Rückzug der zweiten Mannschaft sparen die Nordbadener eine halbe Million Euro. Sie bauen auf die Jugend, doch Spielberg könnte eben absteigen. Der KSC verpflichtet Talente, schickt sie nach Spielberg, verstärkt somit den SVS. Ex-Profi Edgar Schmidt, bekannt als „Euro Eddy” gehört dem Spielberger Trainer-Team um Tobias Winter an, beäugt die Spieler.

Mehr Tempo

Reutlingens Piere Eiberger meint: „Wir müssen mehr Tempo und Dynamik ins Spiel bringen, das fehlte gegen den KSC, wir waren zu schläfrig.” SSV-Coach Teo Rus betont: „Spielberg kämpft mit allen Mitteln gegen den Abstieg, die werden sich reinwerfen, alles geben, wir halten dagegen. Wir standen am Samstag gegen den KSC II ja gut, ich werde nicht viel ändern, Pieringer musste leicht verletzt ausgewechselt werden. Ich baue vielleicht einen Neuen ein, gab zuletzt Colic eine halbe Stunde Spielzeit. Die jungen Spieler werden schon berücksichtigt.”

Die laufenden Planungen beim SSV sehen wie folgt aus: Marco Di Biccari wird bleiben, mit Kunz und Wiesner laufen Verhandlungen. Ubabuike möchte zurückkommen. Mit Kuengienda plant man nicht mehr. SSV-Chef Schuster: „Kuengienda hat uns hinters Licht geführt. Sollte er in einer Woche kommen und doch bleiben wollen, gilt das gute jetzige Angebot nicht mehr, dann muss er Abstriche machen.”