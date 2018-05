Fußball Heimsieg bringt den 05ern Platz sieben in der Endabrechnung

Reutlingen / mj

Eine solide Leistung reichte den Oberliga-Fußballern des SSV Reutlingen 05, um am letzten Spieltag der Saison 2017/18 einen 4:2-Sieg vor 1002 Zuschauern gegen den Bahlinger SC einzutüten. Mit 55 Punkten schlossen die 05er somit die Spielzeit auf dem siebten Tabellenplatz ab. Reutlingens Innenverteidiger Jonas Vogler brachte seine Farben mit einem Kopfball-Doppelpack mit 2:0 in Führung (17./37.).

Auch nach der Pause hatten die Gastgeber alles im Griff und erhöhten nach einem feinen Kunz-Schuss erst auf 3:0 (51.), ehe Pierre Eiberger (58.) auf 4:0 stellte. Anschließend nahm Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus seinen Keeper Milan Jurkovic vom Feld und brachte dafür Ersatzkeeper Dominik Traub. „Er hatte es verdient zu spielen und seine Sache auch sehr gut gemacht“, lobte Rus seine Nummer zwei nach dem Spiel. Und in der Tat musste Traub gleich doppelt in höchster Not klären. Erst entschärfte der Reutlinger Schlussmann einen Fischer-Schuss gekonnt mit dem Fuß (67.) und dann war er bei einem Klein-Schuss zur Stelle und klärte mit einer reaktionsschnellen Parade. (72.). Sechs Minuten vor dem Ende war dann aber auch Traub geschlagen. Nach einem Bahlinger Freistoß konnte er den Ball nicht richtig festhalten und so hatte Klein leichtes Spiel und staubte aus kurzer Distanz ab.

Beim 2:4 durch Vincent Keller zeigte sich die komplette SSV-Abwehrreihe zu passiv (88.). Danach war jedoch Schluss gegen die Südbadener. Der SSV-Kader bedankte sich anschließend bei seinen Fans für die tolle Unterstützung während der Saison.

SSV Reutlingen Fußball: Jurkovic (60. Traub) – Lübke (65. Avdic), Hartmann (75. Milisic), Plattenhardt, Vogler, Schramm, Eiberger, Rohr, Kunz, Schneider (22. Di Biccari), Kuengienda.