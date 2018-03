Fußball Heimbilanz aufpolieren

Reutlingen / Wolfgang Gattihker

Mit dem SV Sandhausen II gastiert der Nachwuchs der Zweitligisten an der Kreuzeiche, der auswärts erst fünf Punkte holte, die drittschwächste Mannschaft ist. Der SSV Reutlingen holte zu Hause ganze neun Punkte, liegt in der Heimtabelle auf dem 15. Platz, will mit zwei Heimsiegen (am Mittwoch kommt der SV Spielberg) innerhalb von fünf Tagen nach oben klettern. Auswärts holte der SSV 16 Punkte, liegt hier auf dem fünften Platz.

Sandhausens Trainer Kristjan Glibo schaute sich am Sonntag den SSV in Backnang an. Für Giuseppe Ricciardi, sportlicher Leiter beim SSV Reutlingen, steht fest: „Das Team hat Potenzial, rief dies in der ersten Halbzeit ab, spielte großartig. Nach der Pause stellten wir das Fußballspielen unerklärlicherweise ein. In der ersten Halbzeit waren wir aggressiv, gewannen Zweikämpfe – nach der Pause standen wir zu weit weg vom Gegner, setzten ganze zwei Konter, kassierten sechs Freistöße am Strafraum. Das müssen wir abstellen.“ Dirk Prediger mit Klartext: „Wir hatten keinen Zugriff mehr, kamen nicht mehr in die Zweikämpfe, das Pass-Spiel stimmte nicht mehr. Gegen Sandhausen müssen es einfach drei Punkte sein, da werden und müssen wir Gas geben.” Milan Jurkovic sah es positiv, man habe 2:0 geführt und einige Vereine kamen in Backnag unter die Räder – sein SSV nicht.

Rouven Wiesner ist gesperrt, für ihn rückt der wieder gesunde Maximilian Rohr ins Abwehrzentrum. Trainer Teo Rus warnt: „Alle reden vom 4:0-Sieg in Sandhausen, aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Man muss jeden Gegner ernst nehmen. Das Team hat sich weiterentwickelt, wir sind auf einem guten, richtigen Weg und ich bin überzeugt, dass wir den Dreier in Reutlingen behalten.“

Der SSV-Coach zur Aufstellung: „Ich überlege noch, ob ich auf der einen oder anderen Position einen Wechsel vornehme, denn nur Vogler ist verletzt, Schiffel ist im Training. In Backnang wollten wir nach der Pause unsere Konter zu Ende spielen, wir hatten ganze zwei durch Pieringer und Kuengienda, das war einfach zu wenig. Doch wir haben bei einem starken Neuling einen Punkt geholt, sind seit vier Spielen mit acht von zwölf Punkten ungeschlagen. So sehe ich auch einige Dinge, wie die Führung vor der Pause, positiv. Der Anschlusstreffer fiel zu schnell und dann fehlten in Unterzahl ganze vier Minuten zum Sieg. Nun wollen wir mit zwei guten Halbzeiten, nicht mit zwei Gesichtern, nachlegen, die Serie auf fünf Spiele ohne Niederlage ausbauen.”

Vier Monate Pause

Der SSV bestreitet am Samstag sein erstes Heimspiel nach genau vier Monaten. Es war die längste Zeit ohne Heimfußball (und Einnahmen) seit Jahrzehnten – einfach unglaublich.