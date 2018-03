Kreisliga A1 Alb Hattrick von Christoph Hack

Region / Markus Sosnowski

FV Bad Urach gegen

WSV Mehrstetten 4:1

Der FV Bad Urach legte gut los und ging nach einem sehenswerten Schuss von Onur Seyhan bereits in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. In der 22. Minute legten die Hausherren nach: Qlirim Zekajs Schuss aus der Distanz landete unhaltbar für WSV-Keeper Florian Tress im Kasten der Gäste. Auch der dritte Uracher Treffer, zum zwischenzeitlichen 3:0 durch Stürmer Oscar Da Costa, war ein Tor der Kategorie „besonders schön“.

In der 43. Minute setzte sich schließlich Mehrstettens Florian Stiehle im Uracher Strafraum durch und besorgte seiner Elf den 3:1-Anschlusstreffer. Als kurz vor der Halbzeitpause Urachs Spieler Nico Westpfahl nach einem Foulspiel die Rote Karte sah, keimte bei den Mehrstetter Anhängern nochmals neue Hoffnung.

In den zweiten 45 Minuten ließen die Uracher allerdings auch in Unterzahl nichts mehr anbrennen und machten in der 90. Minute, nach einem Treffer von Hadi Omeirat, den Sack endgültig zu.

Bad Urach: Greco - Da Costa Isidro (46. Wang), Westpfahl, Omeirat, Ogüt, Seyhan, Da Costa Oscar (46. Szymanski), Da Costa Michael (46. Bruno), Da Silva, Kuhn, Zekaj.

Mehrstetten: Tress, Beck (46. Kiem), Kölle, Krimly, Lange, Stiehle, Berhe, Neher, Striebel, Gresch, Bleher (46. Keppler).

SV Würtingen gegen

TSG Münsingen 3:1

Der SV Würtingen dominierte das Geschehen gegen die abstiegsgefährdete Elf aus Münsingen. Bereits nach sieben Minuten brachte Alexander Käfer die Hausherren mit 1:0 in Führung. Münsingens Schlussmann Eduard Knaub machte beim Würtinger 1:0 keine gute Figur, lenkte den Ball noch ins eigene Tor.

Würtingen hatte in der Folge drei, vier weitere gute Möglichkeiten, die aber ungenutzt verstrichen. In einer Situation klärte dabei ein Münsinger Abwehrspieler noch kurz vor der Torlinie. In der 44. Minute bekamen die Gäste schließlich einen Foulelfmeter zugesprochen, den TSG-Kapitän Faith Yilmaz zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte.

In der zweiten Spielhälfte blieb Würtingen am Drücker und als der Schiedsrichter in der 57. Minute erneut auf den Punkt zeigte, ließ sich SVW-Torjäger Claudio Cerchia nicht zweimal bitten und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 2:1 für Würtingen. Den Schlusspunkt für die Heimelf setzte Daniel Sulz mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 3:1. Kurz darauf wurde TSG-Spieler Yilmaz mit noch „Gelb-Rot“ vom Platz gestellt.

Würtingen: Dennis Krull - Nau, Glück, Helms, Bossert (61. Stoß (79. Berger)), Wild, Sulz, Lang, Goller, Käfer (71. Daniel Krull), Cerchia (77. Krenger).

Münsingen: Eduard Knaub - Rauleder, Chamseddine, Zeran (45. Hosseini), Keskin, Badou, Gosetti (79. Rempel), Richard Knaub, Bornemann, Yilmaz, Kempf.

SV Lautertal gegen

FC Sonnenbühl 1:1

Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell zwischen Aufsteiger SV Lautertal und dem FC Sonnenbühl. Zwar sahen die Zuschauer über weite Strecken eine sehr offen geführte Partie, beide Mannschaften geizten aber mit zwingenden Torchancen. So brachte Manuel Reiner die Gastgeber erst in der 58. Minute mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich zum 1:1-Unentschieden fiel ebenfalls spät, in der 85. Minute. Manuel König verwandelte dabei einen Freistoß direkt in den Winkel und ließ Lautertals Keeper Patrick Maier keine Abwehrchance.

Lautertal: Maier - Schmid, Rippel (84. Betz), Felix Helmer, Münch, Lukas Helmer, Heimberger (84. Shwish), Benz, Glocker (70. Jarju), Holder, Reiner.

Sonnenbühl: Schweikardt - Julian Heinz (65. Dennis Bächle), König, Daniel Heinz, Raach, Rudolf, Joris Rudolph (88. Raach), Göbel, Bayer, Hummel (77. Sauer), Daniel Bächle.

SV Hülben gegen

FC Römerstein 0:0

Beide Mannschaften taten sich schwer ins Spiel zu kommen, nennenswerte Torraumszenen blieben entsprechend Mangelware. In der 22. Minute sorgte zumindest ein Lattenkracher von Hülbens Marco Berenyi für Aufregung. Auch in der 38. Minute waren die Augen auf Berenyi gerichtet, der bei seinem Foulelfmeter allerdings an Römersteins Torhüter Lars Junge scheiterte.

Auch in der zweiten Hälfte konnte sich keine Mannschaft entscheidend durchsetzen. Beide Teams agierten viel mit langen Bällen, die nicht zum Erfolg führten. So blieb es beim torlosen Unentschieden.

Hülben: Kammerer - Vöhringer, Kuchenbecker, Lude, Schlierer, Christner, Coconcellil, Blankenburg, Berenyi, Murat Yilmaz, Ömer Yilmaz.

Römerstein: Junge - Zeller, Schmohl, Farmakoski, Wehrenbrecht, Kevin Bluck, Hüttenberger, Le Pretre, Bothar, Haas, Patrick Bluck.

SGM Honau/Holzelfingen -

SV Auingen 2:5

Die Gäste starteten gut in die Partie und gingen in der zehnten Minute durch Marco Manz schnell mit 1:0 in Führung. Hans Lichterwaldt (34.) und Christoph Hack (45.) schossen bis zur Pause für Auingen eine beruhigende 3:0-Führung heraus.

Die Gastgeber kamen nach der Pause durch Maurice Follet (51.) zwar zum 1:3-Anschlusstreffer, doch ein Doppelpack von Christoph Hack (65., 67.) brachte den SV Auingen endgültig auf die Siegerstraße.

Honau/Holzelf.: Biffart - Brändle, Epple (70. Muthig), Beck, Moser (58. Gekeler), Bez, Gyssler, Glück, Follet, Moll (24. Aydin), Walter (56. Hoffmann).

Auingen: Vöhringer - Glasbrenner, Hack (69. Freudenreich), Hagmaier, Ruoff (69. Engelhart), Häbe, Manz, Von Dungen (55. Krehl), Baltrusch, Lichtenwaldt (42. Sulzer), Caglyan.

TSG Upfingen gegen

TSV Steinhilben 1:1

Das Spiel startete ausgeglichen. Die erste Chance verbuchte die Heimelf durch Ruben Belzner, jedoch vergab dieser in aussichtsreicher Position. Steinhilben übernahm daraufhin die Spielkontrolle, kam aber nicht zwingend vors Tor. Somit ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie vor sich hin, die entscheidenden Aktionen wurden immer wieder durch die gut stehenden Abwehrketten vereitelt. Erst, als der sonst souveräne Schiedsrichter ein vermeintliches Handspiel eines Gästeakteurs übersah, wurde es brenzlig für die TSG: Alexander Zeiler war Nutznießer in dieser Situation und verwandelte eiskalt zur 1:0-Gästeführung.

Upfingen wehrte sich nun mit aller Macht gegen den Tabellenführer. Die Gäste befreiten sich nur noch mit langen Bällen und somit konnte die TSG nochmals Druck aufbauen. Mit dem letzten Ball erzielte Jan-Lars Dümmel, nach einer Unstimmigkeit in der Gästeabwehr, den 1:1-Ausgleich für Upfingen.

Upfingen: Simon Schaude - Gekeler, Glänzer, Belzner (79. Benjamin Schaude), Andre Glück, Goller, Schenkel, Kuch, Stäbler, Dümmel, Alexander Glück (87. Schuler).

Steinhilben: Klotz - Steffen Betz, Christoph Schmid, Wittner (81. Özdemir), Roggenstein, Geiselhart (72. Arnold), Manuel Betz, Sontheimer, Robin Schmid (59. Brunner), Uhland, Zeiler (90. Ulmer).

SV Bremelau gegen

TSV Pfronstetten 0:3

Der SV Bremelau nimmt weiterhin Kurs auf die B-Liga. Beim ersten Ligaspiel des neuen Kalenderjahres setzte es für das Tabellenschlusslicht die zehnte Niederlage im 14. Punktspiel - und das gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten.

Bastian Herter brachte die Gäste in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Unmittelbar nach dem Kabinengang fackelte Markus Werner nicht lange und erhöhte auf 2:0 für den TSV Pfronstetten (46.). Den 3:0-Endstand besorgte in der 67. Minute Bastian Herter mit seinem zweiten Tor des Tages.

Bremelau: Braun - Geiselhart, Benz, Franz, Endler, Leicht, Schlafer (62. Seele), Müller, Ralf Tress, Marc Tress (81. Jörg), Kley.

Pfronstetten: Bez - Florian Herter, Gaugel, Bockmaier, Späth, Schmid, Settele (65. Schneider), Simon Herter, Werner, Baier, Bastian Herter.