Fußball Hält die Dettinger Serie weiter?

Region / swp

In der Fußball-Bezirksliga Alb steht heute am Karsamstag offiziell der 25. Spieltag an. Aufgrund der vielen Nachholtermine stecken fast alle Mannschaften in einer englischen Woche.

Am letzten Mittwoch wurde der komplette 19. Spieltag nachgeholt. Auch der kommende April steht ganz im Zeichen von Spielansetzungen unter der Woche. Der TSV Dettingen fuhr am Mittwoch bei der zuletzt kriselnden Spvgg Mössingen einen 4:2-Erfolg ein. Es war der sechste Sieg in Folge für den Ermstalklub. Ein Blick auf die Statistik zeigt sechs Dreier in Folge, darunter hat man drei Mal das Spiel mit 1:0 für sich entschieden. Diese 18 Punkte in Folge hievten die Elf von Erol Türkoglu von einem Abstiegsrang auf den neunten Tabellenplatz, mit mittlerweile sieben Zählern Vorsprung auf die untersten Tabellenregionen.

Dettingens Coach wünschte und forderte vor dem Rückrundenauftakt von seiner Mannschaft eine Serie von Siegen. Genau so ist es bisher gekommen. Einen großen Anteil zu diesen Erfolgen haben beim TSV unter anderem auch die Winterneuzugänge Mannolo, Liotti und Blazevic. Die drei sind bereits bestens in die Mannschaft integriert und gehören zum Stamm. Es ist schon bemerkenswert, aber mit dieser Statistik wandeln die Ermstäler auf den Spuren eines weiß-roten Bundesligisten. Nicht nur dem Schreiber dieser Zeilen kommt diese Statistik bekannt vor. Die im Oberhaus spielenden Stuttgarter aus dem Stadtteil Bad Cannstatt wechselten für diese Serie zwar den Trainer aus, dennoch zeigen sich beeindruckende Parallelen zum kleinen Fußballverein aus dem Ermstal. Die Bilanz des Bundesligisten zeigt, aus sieben Spielen holte man 18 Punkte. Davon ebenfalls drei Mal hintereinander mit 1:0, sodass man normalerweise nichts mehr mit einem möglichen Abstieg zu tun hat. Der nicht ganz unparteiische Textautor würde sich nicht beschweren, wenn beide Serien fortgesetzt werden. Dettingen erwartet heute den Tabellensiebten TV Derendingen. Mit einem Sieg können die Hausherren punktemäßig mit den Tübinger Vorstädtern gleichziehen. Dettingen hat es am Mittwochabend vorgemacht, wie man in Mössingen spielt und mit einem Sieg heimkehrt. Genau dieses Unterfangen erhoffen sich die Spieler des Tabellenzweiten TuS Metzingen ebenso. Die Elf von Necmettin Inan sind mit sechs Zählern Rückstand zum Spitzenreiter SSC Tübingen Tabellenzweiter. Mössingen dagegen kämpft ganz unten in der Tabelle um den Klassenerhalt. Seit Anfang der Rückrunde läuft gar nichts mehr zusammen für die Spvgg. Die Elf von Trainer Evangelos Aroutsidis musste mit teils schwachen und enttäuschenden Leistungen, auch gegen direkte Mitkonkurrenten, dem Gegner am Ende sang- und klanglos die Punkte überlassen. Metzingen, welches am Mittwoch mit 6:1 den TSV Pliezhausen nicht den Hauch einer Chance ließ, ist klarer Favorit im Steinlachtal.

Der SV Zainingen empfängt den TSV Genkingen. Die heimischen Römersteiner um Trainer Ralf Luik rangieren auf Platz vier. Genkingen steht nur mit einem Zähler Vorsprung vor den unmittelbaren Abstiegsplätzen auf dem 12. Tabellenplatz. Doch das Team des SVZ darf die Sonnenbühler keinesfalls unterschätzen, denn die Genkinger ließen zuletzt am Mittwochabend mit einer Punkteteilung gegen den Dritten SG Reutlingen aufhorchen. Dabei zeigte das Team von Coach Markus Leuthe eine tolle Moral und kam durch Torschütze Kevin Grauer zum völlig verdienten 2:2-Ausgleich zehn Minuten vor Schlusspfiff.

Kampf nicht angenommen

„Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren“, sagte Witttlingens Abteilungsleiter Holger Wahl nach der 2:4-Niederlage am Mittwochabend beim abstiegsbedrohten FC Engstingen. „Die Hausherren haben verdient gewonnen. Die haben um jeden Ball gefightet und wir haben den Kampf nicht angenommen“, haderte Wahl besonders mit der Leistung des eigenen Teams. Die Mannschaft von Trainer Nico Gotthardt möchte es heute im Duell mit der SG Reutlingen besser machen und wieder eine ansehnliche Leistung zeigen. Wittlingen, punktgleich mit Genkingen auf dem elften Tabellenplatz, sollte um nicht voll unten reinzurutschen gegen die Reutlinger möglichst einen Dreier einfahren.