Kreisliga A1 Alb Glücklicher Sieg für Bad Urach

SV Lautertal gegen

SV Hülben 3:0

In der Anfangsphase hatten die Lautertaler zwei gute Torabschlüsse, die sie jedoch nicht in Tore ummünzen konnten. Die Heimelf blieb weiterhin spielbestimmend und ging nach 20 Minuten nach einem Freistoß von Patrick Benz durch Pascal Maier verdient mit 1:0 in Führung. Auch danach kontrollierten die Lautertaler das Spiel. Bis zur 36. Minute dauerte es, ehe Manuel Reiner auf 2:0 erhöhte.

Die zweite Spielhälfte verflachte dann zusehends. Die Gäste trafen in der 60. Minute nur den Pfosten. Das Spiel blieb weiterhin zerfahren. Keine der beiden Mannschaften konnte sich Torchancen erspielen. Kristof Heimberger war es dann, der fünf Minuten vor dem Ende den 3:0-Endstand herstellen konnte.

SV Lautertal: Patrick Maier – L. Helmer, Jarju (86. Betz), F. Helmer, Pascal Maier, Heimberger (86. Vogel), Benz, Lindner, Rippel, Reiner (62. Münch), Spellenberg.

SV Hülben: Kammerer – Badjie, Schwenkel, Hiller (63. Coskun), Lamparter, Yilmaz, Blankenburg (63. Lude), Kuchenbecker (89. Christner), Mateijko, Coconcelli, Buck.

TSV Hayingen gegen

FC Sonnenbühl 0:2

Bei windigem Fußballwetter taten sich beide Mannschaften beim Spielaufbau schwer. Bereits nach zwölf Minuten ging der FC Sonnenbühl mit 1:0 durch ein Eigentor der Heimmannschaft in Führung. Bis zur Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, sodass es keine nennenswerten Chancen mehr gab.

In der zweiten Halbzeit versuchte Sonnenbühl die Führung auszubauen, was auch in der 58 Minute nach einem Abwehrfehler der Heimmannschaft gelang, den Jonas Rudlof ausnutzte. Beide Mannschaften konnten sich bis zum Schluss noch die eine oder andere Chance herausspielen, die aber nicht zum Erfolg führten. So konnte Sonnenbühl einen verdienten Auswärtssieg einfahren.

TSV Hayingen: Gründler – Schmid, Müller, Fischer (30. Pehl), Zissner, C. Bayer, Schädle, Kloker, Knorr (58. Rapp), X. Bayer (32. Nickel), Dank.

FC Sonnenbühl: Schweikardt – J. Heinz (72. Dreher), Raach, D. Heinz, Rudolf, Sauer, Rudolph (68. Pfitzer), Wiedemann (63. Bächle), Göbel, Bayer, Hummel (83. S. Heinz).

Oberstetten/Ödenwaldstetten

gegen FC Römerstein 3:5

Bei stürmischem Herbstwetter begannen die Gäste mit dem heftigem Wind im Rücken druckvoll und weitgehendst spielbestimmend. In der neunten Minute die erste dicke Chance für die Römersteiner durch Kevin Buck, welcher im Strafraum von Halbrechts abzog, doch SGM-Keeper Christoph Krohmer konnte den Ball mit einer tollen Parade gerade noch aus dem Eck fischen.

In der 13. Minute nutzte dann wiederum Kevin Buck eine Unachtsamkeit der SGM–Abwehr aus und lupfte den Ball gekonnt im Strafraum über den Torwart zum 1:0 für die Gäste. In der 20. Minute zischte ein Freistoß der Gäste noch knapp über die Latte, und nur drei Minuten später verfehlte Claudio Cerchia den Ball aus kürzester Entfernung.

In der 32. Minute zog Patrick Buck von den Gästen einen Eckball aufs SGM-Tor, und der Ball wurde dank Windunterstützung im rechten unteren Eck durch diesen eingedrückt. Zum 0:2 in der 39. Minute nutzte Sebastian König eine Unkonzentriertheit der halben SGM-Elf aus und ließ dem SGM-Keeper keine Chance, lochte zum 0:3 ein. In der 44. MiInute erkämpfte sich Florian Euper von der Heimelf auf der rechten Seite den Ball, passte gekonnt flach in der Strafraum der Gäste, wo Felix Goller zum 1:3 eindrücken konnte.

Nach der Pause gleich wieder eine Unkonzentriertheit der Heimelf, welche Jörg Füllemann nach missglücktem Abspiel im eigenen Strafraum eiskalt zum 1:4 nutzen konnte. Die Heimelf war jetzt etwas feldüberlegen, doch in der 76. Minute passte Pascal Hummel gekonnt auf Claudio Cerchia, welche unhaltbar zum 5:1 für die Gäste einschoss. In der 85. Minute köpfte Matthias Rauscher einen gut getretenen Eckball von Martin Fischer zum 2:5 ein und nur zwei Minuten später zog Felix Schwörer von der Strafraumkante der Gäste ab und versenkte den Ball ins untere Eck zum 3:5.

Fast wäre sogar noch das 4:5 gefallen, doch das „Hallo-Wach-Erlebnis“ kam zu spät, sodass es beim 5:3-Erfolg für die Gäste blieb.

Oberstetten/Ödenwaldstetten: Krohmer – Gekeler, Groß, Rauscher, Flöte (46. Kloker), Schwörer, Heinrich, F. Euper (58. J. Zeller), Fischer, M. Euper (46. Held), Goller (79. Krohmer).

FC Römerstein: Bleher – Schmohl (68. Bächle), Wehrenbrecht, Bluck, König, Cerchia, Holder, Bothar (10. Füllemann), Bluck (75. Meyer), Hummel, Haas (46. Zeller).

SV Würtingen gegen

SV Bremelau 0:4

Die erste Halbzeit war mit keinen nennenswerten Szenen besetzt. Würtingen versuchte das gute Pressing der Bremelauer zu umspielen, dadurch waren Torchancen Mangelware.

In der zweiten Hälfte war Bremelau immer auf dem Posten, ein wunderschöner Sonntagsschuss von Fabian Franz senkte sich in den Winkel. Beim zweiten Streich setzte sich David Leicht nach einem Fehler im Mittelfeld der Würtinger stark durch und versenkte nach einem Sololauf zum 2:0 für den SV Bremelau. Beim Elfmeter ließ sich Michael Scheu nicht zwei Mal bitten und verwandelte sicher zum 3:0. Den Abschluss setzte Sven Endler mit seinem Abstauber, nach einem guten Freistoß von Tress, den Burk grade noch aus dem Winkel entschärfen konnte.

SV Würtingen: Burk – Foditsch (73. S. Wild), 83. Velder), Nau, Frankenstein, J. Wild, Lang, Sachs, Wendler (73. Schnizler), Sulz, D. Krull (73. Käfer), Hecht.

SV Bremelau: Braun – Benz (84. Geislehart), Franz, Scheu, D. Leicht, M. Leicht, Müller (77. Schlafer), Tress, Häbe (57. Ziegelbauer), Kley, Endler.

WSV Mehrstetten gegen

FC Engstingen 0:3

Beide Mannschaften kamen gut ins Spiel, wobei es erst in der 26. Minute die erste Chance des Spiels für die Gäste aus Engstingen gab. Bis dato war es ein offener Schlagabtausch, bei dem sich das Hauptgeschehen im Mittelfeld abspielte. Die Engstinger erspielten sich etwas mehr Ballbesitz und hatten in der 34. Minute die nächste Chance, die aber durch Florian Tress im WSV-Tor pariert wurde. Fast mit dem Halbzeitpfiff hatte dann der Gastgeber durch Johannes Striebel die erste Chance, die durch Johannas Dohrmann im Tor der Engstinger pariert wurde.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam der WSV besser aus der Kabine und hatte mehr vom Spiel und in der 56. Minute eine Chance durch Marcel Schrade. Im direkten Gegenzug hatten die Gäste die Möglichkeit in Führung zu gehen, scheiterten abermals an Florian Tress. Es dauerte bis zu 80. Minute, ehe die Gäste durch Lukas Gauss, der mit einer Direktabnahme den Ball sehenswert im Tor versenkte, in Führung gingen. Nur zwei Minuten später wurde den Engstingern ein berechtigter Elfmeter zugesprochen, den Kevin Bitzer sicher verwandelte. Bereits in der 85. Minute erhöhte nach einer Unachtsamkeit in der WSV-Abwehr erneut Lukas Gauss zum 3:0. Der Sieg der Gäste war zwar verdient, aber fiel im Ergebnis etwas zu hoch aus.

WSV Mehrstetten: Tress – Beck, Kölle, Krimly, Lange (6. Bauder) Buck (88. Baisch), Schrade, Keppler (46. Bleher), Stiehle, Reutter, Striebel (59. Mayer).

FC Engstingen: J. Dohrmann – Thum (71. Bitzer), Freudenmann, Gern, Schnizer, Kroner (61. Schenk), Weinbörner, Vöhringer Werz, Dietmann (21. L. Gauss), Gotthardt (73. Stooß).

SV Auingen gegen

FV Bad Urach 0:1

In einem schwachen, vom Wind geprägten Fußballspiel, musste sich der SV Auingen unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Obwohl die Hausherren mehr Spielanteile hatten und die Uracher gut im Griff hatten, gab es im Spiel kaum Torchancen.

90 Minuten fußballerische Magerkost mussten die Zuschauer über sich ergehen lassen. Als bereits alle Zeichen auf 0:0 standen, konnten die Gäste aus Urach kurz vor Schluss den 0:1-Endstand erzielen. Michael Da Costa schloss den einzigen guten Angriff der Gäste zum Siegtreffer ab. „Auingen war absolut dominant und hatte mehr Spielanteile. Unser Sieg war wirklich sehr glücklich, da Auingen viel zweikampfstärker war als wir“, so FV Bad Urachs Spielleiter Torsten Gauger nach Abpfiff im Verfolgerduell.

SV Auingen: Julian Vöhringer – Hack, Hagmaier, Ruoff, Matus (78. Fabian), Häbe (87. Kiel), Berenyi, Manz, Baltrusch, Jan Vöhringer, Cagliyan.

FV Bad Urach: Greco – I. da Costa (70. Szymanski), Gressel, Miranda, Gökcen, Demirel, Hochaus (80. Thieser), M. da Costa, da Silva, Kuhn, Gashi (60. Öner)