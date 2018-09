Fußball Glems lässt nichts anbrennen

Region / swp

TSV Betzingen gegen

SSV Reutlingen II 5:1

Mit einem Hattrick von Tim Jetter (16./43/45.+2) ging der Gastgeber mit einer beruhigenden 3:0-Führung in die Halbzeit. Der SSV Reutlingen II wollte in den ersten 47. Spielminuten nicht viel vom Spielgeschehen wissen, was eine verdiente und vor allem deutliche Halbzeitführung bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel zischte ein Volleyschuss vom SSV-Stürmer Ates knapp am Betzinger Gehäuse vorbei (48.) und SSV-Keeper Ernst lenkte einen Jetter-Schuss mit dem Fuß zur Ecke (58.). Nach schöner Vorarbeit von Conteh bediente Jetter per Kopf Bornemann, der volley zum 4:0 abschloss (61.).

Ehe erneut Bornemann nach seinem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte zum 5:0 (61.) verwerten konnte, musste TSV-Keeper Libbecio Chancen von Grießer (65.) und Ayvas (74.) parieren. In der Schlussminuten drängte die Zweite des SSV auf den Ehrentreffer, der in der Nachspielzeit durch einen Distanzschuss von Ayvaz zum 5:1-Endstand gelang.

Die Betzinger spielen bis dato eine richtig gute Saison, holen aus fünf Spielen gute zehn Zähler. Doch die nächsten beiden Spiele gegen Unterhausen und Sondelfingen bringt die Tunjic-Elf auf den Prüfstand.

TSV Betzingen: Libbecio, Schwend (71. Simsek), Nedele (71. Berger), Wiesner (71. Schenk), Jarosik, Libeccio, Kraut, Drammeh, Conteh (83. Weber), Jetter, Bornemann.

SSV Reutlingen II: Ernst, Bauer, Foka, Ayvaz, Androsch, Drljo, Sleii, Verdes, Grießer, Ates.

TSV Kusterdingen gegen

SV Sveti Sava Reutlingen 2:0

Eine mäßige Kreisliga-A-Partie ereignete sich am Kusterdinger Wasserturm. Wie alle Teams im Bezirk hatte man auch hier große Probleme mit dem Wind.

In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften lediglich eine Halbchance, was auch den Gang mit 0:0 in die Pause bedeutete.

Nach dem Wechsel gingen die Kusterdinger durch einen direkt verwandelten Eckball von Tobias Rösch, der den Wind auf seiner Seite hatte, mit 1:0 in Führung (64.). Nach dem Schock für die Serben kam nichts mehr von den Gästen. Kurz vor Schluss nutzte Leon Reichert einen Abwehrbock von Svetis Hintermannschaft aus und schob zum verdienten 2:0 (86.) aus.

In Summe ein verdienter Sieg für die Kusterdinger, wobei der spielerische Glanz auf beiden Seiten an diesem Nachmittag eher im Hintergrund stand.

TSV Kusterdingen: Braun, Oesterle, Ott, Zimmermann, Kuttler, Otto, Al Hasan, Braun, Deuscher, Rösch, Dervisholli.

SV Sveti Sava Reutlingen: Bechtsoudis, Heller, Chira, Moysidis, Moysidis, Maric, Bein, Chebili, Mikota, Djaalali, Vujcic.

TSV Riederich gegen

SV Rommelsbach 3:1

Bei stürmischem Wetter im Alfred Barner Stadion bekamen die Zuschauer ein interessantes A-Liga-Spiel zu sehen. Mit der ersten Chance der Partie gingen die Gäste durch Riefle, der eine Flanke von der rechten Seite verwertete, in Führung (3.). Danach nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand: Nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte Zink die Möglichkeit zum Ausgleich, dieser scheiterte aber am guten Schlussmann Sotosek des SV Rommelsbach. In der zehnten Spielminute wurde Hirning im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Zink sicher. Danach verflachte die Begegnung, beide Teams waren bemüht, das Spiel zu kontrollieren. Kurz vor der Halbzeit konnte der TSV Riederich die Partie drehen. Nach einem schönen Pass von Hirning konnte Tüzün das 2:1 und die damit verbundene Führung markieren (44.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte. Die numerische Überzahl machte sich aber zu Beginn nicht bemerkbar. Kurz vor Schluss war es wieder die Kombination Hirning/Tüzün, die das 3:1 besorgten (92.). Eine unschöne Szene gab es dann noch in der letzten Spielminute. Nach einem groben Foulspiel an Zink, musste der nächste Rommelsbacher mit glatt Rot das Spielfeld verlassen.

TSV Riederich: Schwittkowski, Karakus, Dilek (86. Karamann), Zink (94. Suhta), Tüzün, Aliu, Tatarnikov (63. Wurster), Euchner, Dengler, Hirning, Bahadir (69. Dillmann).

SV Rommelsbach: Sotosek, Straub (68. Gül), Mete, Pezic, Brüstle, Riefler, Brüstle, Fleiner, Neumann, Plicka, Eskütt.

TSV Glems gegen

SSV Rübgarten 3:0

In einem sehr einseitig geführten Spiel fertigte der TSV Glems den Tabellenletzten SSV Rübgarten mit 3:0 ab, wobei sich die Gäste über eine höhere Niederlage nicht hätten beklagen dürfen. Zu wenig konnte der SSV dem Offensiv-Spektakel der Gastgeber entgegensetzen. Nach zahlreichen vergebenen Torchancen gelang Glems zunächst in der 22. Spielminute Adrian Tasimder das 1:0. In der 30. Spielminute erhöhte Alessandro Amendola zum bereits vorentscheidenden 2:0.

Nach der Halbzeit verflachte die Partie zusehends. Der TSV Glems kontrollierte das Geschehen auf dem Platz, ohne weitere größere Möglichkeiten zu erspielen und die Gäste waren nicht in der Lage, selbst zur Ergebniskorrektur beizutragen. Einzig nennenswert war in der 69. Spielminute das 3:0 durch Patrick März, das schlussendlich auch den Endstand bedeutete.

TSV Glems: Hildinger, Vogel, Reiff, Stiefel, Franz, Bergamo (80. Krause), März, Amendola, Schuster (74. Hecht), Tasimder, Alici.

SSV Rübgarten: Imhof, Bauer, Friedrich, Kuhn, Haug (70. Martinovic), Häfner (70. Rinker), Greineck, Schäfer, Armbruster (78. Josipovic), Grosz, Komenda.

TSV Oferdingen gegen

TB Kirchentellinsfurt II 0:1

„Wenn das Spiel 0:5 ausgeht, dürfen sich die Oferdinger nicht beschweren“, sagte TB-Spielleiter Florian Kalbfell nach dem Schlusspfiff. bereits nach neun gespielten Minuten nutzte Aia Jaiteh die erste gute Möglichkeit aus: Nach einem Eckball landete das Spielgerät bei einem Oferdinger, der den Ball versehentlich an den eigenen Pfosten köpfte und Jaiteh reagierte am schnellsten – 0:1. Im weiteren Verlauf spielte weitestgehend nur der Bezirksliga-Absteiger, hatte durch Hombach, Conigliaro und Akin mehrere hochkarätige Torchancen, das Ergebnis in die Höhe zu treiben.

Die Elf von Robert Hofacker steht zurecht auf Tabellenplatz zwei, dicht hinter dem TSV Pliezhausen.

TSV Oferdingen: Jahraus, Gröner (84. Mezga), Kunst, Oswald, Diebold (40. Mader), Edeling, Kattin, Perez del Pino, Fischer, Hagan (76. Caliskan), Ricardo Rodrigues Correia.

TB Kirchentellinsfurt II: Huber, Schmidt, Wagner (88. Müller), Wagner, Akin, Durmus, Hombach, Dibba (93. Mägle), Conigliaro (62. Stoffregen), Jaiteh (68. Niebiosa), Vasilopoulos.

TSV Pliezhausen gegen

TSV Sondelfingen 3:2

Im Spitzenspiel der Kreisliga A behielt der TSV Pliezhausen, insbesondere nach einer hervorragenden ersten Halbzeit, am Ende zwar knapp, aber doch verdient mit 3:2 die Oberhand. Der Gastgeber setzte den Tabellenzweiten mit aggressivem Spiel von Beginn an unter Druck und ging in der 13. Spielminute durch Daniel Strenger, der einen Abpraller vom Sondelfinger Torhüter über die Linie drückte mit 1:0 in Führung. Die Heimelf blieb weiter die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte in der 29. Spielminute durch Kevin Borek, der bereits zum neunten Mal in dieser Saison einnetzte, auf 2:0. Wiederum Daniel Strenger war es vorbehalten in der 37. Spielminute, den auch in der Höhe verdienten, 3:0-Halbzeitstand zu erzielen.

Auch nach der Pause blieb der TSV Pliezhausen am Drücker und hatte weitere Möglichkeiten das Ergebnis zu erhöhen, doch scheiterten Strenger und Borek jeweils am Pfosten. In der 68. Spielminute gelang den Gästen durch Istrefi der 1:3-Anschlusstreffer. Nur weitere drei Minuten später verkürzte Zipperle für Sondelfingen auf 2:3. In der Folgezeit verlor die Heimelf völlig den Faden und hatte noch Glück, dass Sondelfingen nicht zum Ausgleich kam, als Geiger völlig freistehend verzog. Der TSV Sondelfingen versuchte bis zum Ende der Partie alles um den Ausgleich zu erzielen, doch blieb es bei einem hochverdienten 3:2-Heimsieg des TSV Pliezhausen.

TSV Pliezhausen: Öztürk, Walz, Hermann, Retter (86. Klasen), Gemmeke, Schumacher, Borek, Weimer, Strenger, Armbruster (90. Hermann), Günen (80. Weimer).

TSV Sondelfingen: Hüger, Geiger, Lopes (53. Koch), Salici, Bennardo (61. Tavakol), Halilaj, Zipperle, Fritz, Rohloff (46. Burghardt), Tavakol (40. Fuchs), Istrefi.

SV Walddorf gegen

TV Unterhausen 2:2

Nach 18 gespielten Minuten mussten die Walddorfer mal wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Dawda Boido Baldeh erzielte die 1:0-Führung für die Gäste. Kurz vor der Pause sorgte Walddorfs Kai Petruv wiederum für den verdienten Ausgleich.

Den erneut besseren Start erwischte die Elf von TVU-Coach Andreas Zwickl: Goalgetter Luka Brendle, der sein siebtes Saisontor verbuchte, erzielte nur zwei Spielminuten nach Wiederanpfiff die erneute Führung. Fabian Geiser auf Seiten der Heimelf sorgte nur drei Spielminuten später für das 2:2.

SV Walddorf: Mohl, Schraitle, Mehmeti, Bux (21. Deile), Rau, Scherbaum, Gaiser, Becker (74. Mydlak), Rudat, Petruv, Totskas.

TV Unterhausen: Gerdemann, Schmidt, Mojsiliovic, Wagner, Mosca, Behrendt, Leitheim, Pflaum (78. Einhart), Baldeh (46. Oks), Brendle, Follet.