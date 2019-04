VfL Pfullingen II gegen

TSV Genkingen 3:1

Im Duell zweier abstiegsbedrohten Mannschaften konnte sich der VfL II gegen den Nachbarn aus Genkingen etwas Luft verschaffen. Es war der erste dreifache Erfolg der Schützlinge von Jörg Kluge in diesem Jahr. Bereits nach zwei Minuten nutzte Daniel Saur die offensichtliche Schläfrigkeit der Pfullinger zur Führung. „Nach einem solch frühen Gegentor ist man natürlich erst einmal geschockt“, gab Kluge zu. Doch seine Jungs schüttelten die Müdigkeit allmählich aus den Knochen und hielten dagegen. Nach einer weiten Flanke von Ahmad Allaham traf Manuel Elting den Ball zwar nicht richtig, aber dennoch so geschickt, dass er den Weg zum 1:1 über die Linie fand (11.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war nun der TSV um Trainer Markus Leuthe, in früheren Tagen Kapitän der Pfullinger Landesligamannschaft, wieder öfter vor dem Strafraum der Gastgeber anzutreffen. Doch die entscheidende Idee wollte den Sonnenbühlern einfach nicht einfallen. Mit fortschreitender Spieldauer übernahm Pfullingen wieder das Kommando und näherte sich dem Gästetor mehr und mehr an. Schließlich war es Hannes Haag, der einen schnellen Angriff zur Führung gekonnt abschloss (70.). Acht Minuten später legte die Heimelf vom Elfmeterpunkt nach. Felix Häußler traf nach einem Foul an Julian Welsch sicher zum 3:1-Endstand. Die eingewechselten Nick Ebert und Patrick Weiland hätten das Ergebnis sogar noch deutlicher gestalten können.

VfL Pfullingen II: Kryeziu, Packert, Robertazzi, Dillmann, Mez, Häußler, Welsch, Baur, Elting (88. Ebert), Allaham (78. Weiland), Haag (86. Schmidt).

TSV Genkingen: Heinzelmann, Tobias Frank (52. Fulde), Patrick Deh, Fetzer (52. Mauser), List, Elser, Christoph Frank, Fabian Saur (52. Gentz), Philipp Deh, Daniel Saur, Mayer.

TSV Dettingen/Erms gegen

SV Hirrlingen 1:1

Das Duell der unmittelbaren Tabellennachbarn Dettingen und Hirrlingen endete leistungsgerecht 1:1-Unentschieden. Von Anfang entwickelte sich eine flotte Bezirksligabegegnung. In der 13. Minute ging der TSV nach einer sehenswerten Kombination über Markus Müller und Marco Blazevic durch Tim Randecker mit 1:0 in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange an, denn bereits fünf Minuten später konnten die Gäste, nach einer strittigen Elfmeterentscheidung, durch Gäste-Spielertrainer Björn Straub ausgleichen. In der Folge spielte sich die Begegnung vorwiegend im Mittelfeld ab. Ein Schuss von Außenverteidiger Kai Hille aus aussichtsreicher Position war dabei die beste Chance für die Heimelf, um erneut in Führung zu gehen.

Dettingen bestimmte nach der Pause zunächst das Spiel. Eine elfmeterwürdige Aktion im Gästestrafraum wurde vom Schiedsrichter anders bewertet und Randecker scheiterte danach am Außennetz. Die Gäste befreiten sich im Laufe der zweiten Hälfte und hatten ihrerseits Möglichkeiten. Ein erfolgreicher Abschluss wollte aber keiner der beiden Mannschaften mehr gelingen, sodass es bei der leistungsgerechten Punkteteilung blieb. Gästetrainer Straub sprach nach dem Spiel von einer positiven Reaktion seines Teams gegenüber dem vergangenen Wochenende und zeigte sich mit dem Punkt zufrieden. Durch den gleichzeitigen Sieg des SV Croatia Reutlingen büßten die Dettinger einen Platz in der Tabelle ein und sind mit 40 Punkten Fünfter.

TSV Dettingen/Erms: Hoffmann, Mannolo, Kleih, Stöhr, Hille, Hirsch, Müller, Marco Blazevic, Randecker, Celdir, Özer.

SV Hirrlingen: Johannes, Engraf, Wagner, Kevin Hartmann, Moritz Zug, Aygün, Bedic, Seidel, Straub, Dominik Saile, Marco Hartmann.

SV Zainingen gegen

TSV Eningen/u.A. 2:1

Ein erneut wichtiger Sieg gelang dem SV Zainingen gegen den Aufsteiger Eningen. In den ersten Minuten waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und kontrollierten die Partie. Dennoch ging der SV Zainingen etwas überraschend in Führung. Derian Adamski erkämpfte sich den Ball und ging auf das Gästetor zu, passte dann uneigennützig quer, und Thorsten Rieck schob den Ball zum 1:0 in die Maschen. Danach drückten die Gäste weiter auf den Ausgleich, doch SVZ-Keeper Ilias Xanthopoulos bewahrte mehrmals mit tollen Reflexen das Heimteam vor einem Gegentor.

Nach dem Wechsel hatte zunächst der SV Zainingen zwei gute Torgelegenheiten durch Adamski in der 53. und Rieck in der 58. Spielminute, welche beide knapp vergeben wurden. In der 59. Spielminute war es dann wiederum Adamski, der sich entschlossen durchsetzte und mit einem satten Schuss aus 20 Metern auf 2:0 erhöhte. In der 68. Minute gelang den Gästen mit einem berechtigten Foulelfmeter das Anschlusstor zum 1:2 durch Maik Stingel. Danach versuchte Eningen alles, um zum Ausgleich zu kommen. Begünstigt durch eine Gelb-Rote Karte für SVZ-Verteidiger Daniel Sailer schmissen die Gäste alles nach vorne.

Doch der SV Zainingen kämpfte und verteidigte geschickt, sodass es beim nicht unverdienten Sieg für die Luik-Elf blieb.

SV Zainingen: Xanthopoulos (63. Dennis Adamski) Lais, Edel, Sailer, Rieck (90. Baisch), Wörz, Stickel, Brito De Moura (53. Andrasch), Jühe, Lamparter (75. Füllemann), Derian Adamski.

TSV Eningen/u.A.: Böhringer, Fink, Brenner, Maier, Krasser, Marc Reinhardt, Julian Reinhardt (73. Hummel), Zemmer, Tunc (69. Stingel), Mayer, Friese.

Gelb-Rot: Sailer (79.).

SV Pfrondorf gegen

SV Croatia Reutlingen 1:3

Der SV Croatia Reutlingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte beim Aufsteiger SV Pfrondorf mit 3:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte agierten die Dietwegkicker druckvoller und konnten mit dem Tor von Vincenzo Giambrone, nach Vorarbeit von Mirko Jelcic, in Führung gehen (60.). Maik Rockenbauch glich nur sechs Minuten später zum 1:1 aus.

Nach einem Foulspiel an Mario Nikolovski im Sechszehner der Heimelf, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Kapitän Björn-Arne Gerdes ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher (77.).

In der 93. Minute sorgte der eingewechselte Tomislac Cilic für den 3:1-Endstand, als er nach dem Schuss von Kevin Nicolaci an die Pfrondorfer Latte goldrichtig stand und erfolgreich aus kurzer Distanz abstaubte.

SV Pfrondorf: Wutzler, Badke, Füger, Heim, Kuti (60. König), Steib (60. Rockenbauch), Schwarz, Wittlinger, Meslin (86. Nau), Schwarz (87. Schreier), Felici.

SV Croatia Reutlingen: Rapp, Soldo, Bubalo, Nicolaci, Mamic (70. Cilic), Petrovic, Petrovic, Nikolovski, Gerdes (88. Klaric), Jelcic (90. Lukic), Giambrone (86. Varbanov).

SG Reutlingen gegen

FC Rottenburg 0:3

Der FC Rottenburg holte mit einem 3:0-Erfolg bei der SG Reutlingen drei Punkte. In der 24. Minute ging der Gast aus Rottenburg nach einem Fehler im Spielaufbau der SG mit 1:0 durch Michael Merk in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Die SG versuchte mit viel Ballbesitz zu Chancen zu kommen, biss sich aber immer wieder an der guten Rottenburger Abwehr die Zähne aus. Die clever agierenden Gäste konnten mit dem zweiten Tor von Merk in der 70. Minute weiter erhöhen. Stefan Reichert konnte kurz vor Schluss mit einem Freistoß den 3:0-Endstand markieren.

SG Reutlingen: Nägele, Sauter, Kvesic, Stieb, Bäuerle (84. Oguz), Stern (56. Russo), Ammann (14. Mazourov) (61. Yasin), Heidt, Mojsisch, Lucic, Locher.

FC Rottenburg: Wagner, Baur (70. Schirm), Kopp (68. Tobias Wiedmaier) Hirschka, Reichert, Hägele, Behr, Daniel Wiedmaier, Merk (73. Julian Neu), Dettling, Weber (85. Jonas Neu).

TSV Sickenhausen gegen

Young Boys Reutlingen 1:2

Der TSV Sickenhausen musste gegen die Young Boys Reutlingen eine 1:2-Niederlage einstecken. „Eine sehr unglückliche Niederlage. Wir haben zwei Fehler gemacht, welche gegen den Tabellenführer eiskalt bestraft wurden“, ärgerte sich Sickenhausens Trainer Benjamin Ponath. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Panagiotis Nakos die Gäste in Front. Patrick Huggenberger glich per Foulelfmeter aus. Zuvor war Dominik Grauer regelwidirg gestoppt worden. Abdoulie Drammeh stand nach einem Freistoß in der 94. Minute richtig und markierte das Siegtor für die Gäste.

TSV Sickenhausen: Starzmann, Mohr (90. Taubmann), Huggenberger, Borst, Riekert, Kaschuba (88. Pichler), Prochiner, Kandelbinder, Haarer, Grauer, Rauscher (65. Schneider).

TSG Young Boys Reutlingen: Ögüt, Mitev, Drammeh, Ögüt, Obeyapwa, Kühnbach Azevedo, De Sousa Lourenco, Pllana, Zekaj, Almeida, Nakos.

Gelb-Rot: Pllana (69.) Grauer (81.).