Kreisliga A1 Alb FVU verliert Spitzenspiel

TSG Upfingen

gegen WSV Mehrstetten 2:1

Die Gäste setzten die TSG-Defensive von Beginn an unter Druck. Der WSV eroberte dabei immer wieder im Mittelfeld die Bälle, jedoch agierten die Gäste vor dem Tor zu harmlos. Erwähnenswert ist allerdings ein Lattenschuss von Johannes Striebel in Halbzeit eins.

Ab der 25. Minute wachte die TSG auf und hatte drei große Chancen in Person von Fabian Denzel, Patrick Kuch und Jan-Lars Dümmel, die jedoch alle drei vergaben. Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann der Ball vor die Füße von WSV-Spieler Markus Buck, welcher sich nicht zweimal bitten ließ und zur 1:0-Pausenführung für den WSV einnetzte.

In der zweiten Hälfte schwanden die Kräfte der Gäste und die TSG drückte nun immer mehr auf den Ausgleichstreffer. Dümmel nutzte einen Fehler in der Abwehr aus und wurde vom Gästekeeper im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kuch souverän zum 1:1-Ausgleich (61.). Keine sieben Minuten später drehte Kuch die Partie zu Gunsten der Heimelf in eine 2:1-Führung (68.).

Die Gäste drängten in der Folge noch auf den 2:2-Ausgleich, scheiterten aber jeweils an der Upfinger Abwehrreihe. Auch Upfingen fuhr mehrere gefährliche Konter, die jedoch leichtsinnig vergeben wurden.

Upfingen: Schaude - Heinlin, Goller (87. Kais), Andre Glück (75. Glänzer), Denzel, Gekeler, Kuch, Stäbler, Dümmel, Schwenkel, Alexander Glück (70. Balz).

Mehrstetten: Tress - Beck, Kölle, Lange, Buck (84. Knehr), Kuhn, Stiehle, Reutter, Striebel, Gresch (86. Wollwinder), Bleher (75. Groth).

SV Lautertal

gegen SV Würtingen 2:3

Aufsteiger SV Lautertal kommt im Jahr 2018 einfach nicht richtig in Fahrt und muss gegen den SV Würtingen die zehnte Saisonniederlage einstecken. Dabei hatte Kristof Heimberger die Heimelf Mitte der ersten Hälfte sogar mit 1:0 in Führung gebracht. Bis zur Pause konnten die Gäste den Spielstand jedoch ausgeglichen gestalten - 2:2. Den zweiten Treffer für die Heimelf erzielte Simon Glocker.

In einem mitreißenden Spiel auf gutem Niveau fiel der Würtinger Siegtreffer erst zehn Minuten vor Spielende.

Lautertal: Wiedenmann – Eberhardt, Jarju, Münch, Helmer, Heimberger, Benz, Glocker, Greger, Reiner, Knehr.

Würtingen: Dennis Krull – Frankenstein, Ziegelbauer, Goller, Nau, Wild, Kammerer, Daniel Krull, Lang, Sulz, März.

FC Sonnenbühl

gegen FV Bad Urach 3:1

Im Spitzenspiel um den zweiten Tabellenplatz legten die Gäste aus Urach los wie die Feuerwehr. Michael Da Costa brachte den FVU bereits in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Der FC ließ sich von dem frühen Gegentor jedoch nicht aus der Ruhe bringen und antwortete seinerseits in der 14. Minute mit dem schnellen 1:1-Ausgleich durch Maximilian Sauer.

Die Uracher waren in der Folge die spielerisch überlegene Mannschaft, ließen aber die nötige Durchschlagskraft vor dem FC-Tor vermissen. Anders die Heimelf, die kurz vor der Halbzeitpause das strategisch wichtige 2:1 erzielte. Bei der 2:1-Führung köpfte FVU-Spieler Rafael Da Silva den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Die Entscheidung erzielte in der 79. Minute Joris Rudolph mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand. Während sich der FV Bad Urach nach dieser Niederlage endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, unterstrich der FC Sonnenbühl seine Ansprüche auf den Relegationsplatz.

Sonnenbühl: Schweikardt - Raach, Julian Heinz, König, Daniel Heinz, Grießhaber (53. Rudolf), Sauer (87. Höll), Rudolph, Bayer (74. Göbel), Hummel (80. Eckloff), Bächle.

Bad Urach: Greco - Bruno, Ögüt, Seyhan, Walter (70. Antunes), Diego Da Costa, Weiß (58. Thieser), Michael Da Costa, Rafael Da Silva, Kuhn, Zekaj.

SV Hülben

gegen TSG Münsingen 7:0

Der SV Hülben hat die TSG Münsingen mit einem 7:0-Kantersieg ein weiteres Stück Richtung B-Liga katapultiert. Das Münsinger A-Liga-Schlusslicht zeigte gegen die Gastgeber über die 90 Minuten zu wenig Gegenwehr und ergab sich früh seinem Schicksal. So schossen Markus Lude (9.), Nick Philipp Kuchenbecker (15.), Mario Coconcelli (21.) und Roland Matejko (24.) in Durchgang eins die Hülbener 4:0-Pausenführung heraus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marcel Schlierer in der 53. Minute auf 5:0 für Hülben. Beim 6:0 verwandelte SVH-Spielertrainer Lude einen Handelfmeter zum zwischenzeitlichen 6:0 (77.). Den Schlusspunkt setzte, direkt nach Wiederanpfiff, wiederum Lude zum 7:0-Endstand (78.).

Hülben: Kammerer – Hiller, Bayer, Lude, Schlierer, Murat Yilmaz, Ömer Yilmaz, Coconcelli, Kuchenbecker, Matejko, Reinhöfer.

Münsingen: Bornemann – Yilmaz, Kempf, Rempel, Schumacher, Knaub, Schöll, Zeran, Badjie, Keller, Richter.

SGM Honau/Holzelfingen

gegen SV Bremelau 1:0

Dank des knappen 1:0-Erfolgs über den SV Bremelau darf die Lichtensteiner Spielgemeinschaft weiter auf den direkten Klassenerhalt in der Münsinger A1-Staffel hoffen. „Der Sieg geht in Ordnung, wir waren einfach bissiger“, ließ SGM-Abteilungsleiter Philipp Moll nach Spielende verlauten. Das entscheidende Tor erzielte Moll höchstpersönlich in der 25. Minute, als Bremelaus Torwart Julien Braun einen Freistoß von Peter Beck nicht festhalten konnte und Moll den Ball zur 1:0-Führung einschoss. Nur zehn Minuten später vergab Florian Schätzle die große Chance vom Elfmeterpunkt auf das 2:0 für die Heimelf.

Moll: „Das war ein Kampfspiel, spielerisch war das nicht das schönste Spiel, aber im Endeffekt haben wir die drei Punkte geholt. Damit haben wir unser erstes Finale heute für uns entschieden und den FC Römerstein unter Druck gesetzt.“

Honau/Holzelf.: Biffart - Beck, Glück, Moser, Brändle, Bez (77. Epple), Gyssler, Schätzle (52. Hanle), Bechtloff (79. Aydin), Moll, Schnitzer (60. Hoffmann).

Bremelau: Julien Braun - Seele (61. Marc Tress), Geiselhart, Benz, Franz, Mario Häbe, David Leicht (61. Michael Leicht), Endler, Ralf Tress, Benjamin Häbe, Kley (80. Müller).

SV Auingen

gegen TSV Steinhilben 0:4

Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften ab, ohne dass sie sich groß bemühten etwas Richtung gegnerisches Tor zu unternehmen. Kurz vor der Pause schloss Alexander Zeiler dann einen Konter mit der 1:0-Führung für den Tabellenführer erfolgreich ab.

In Hälfte zwei versuchten die Auinger zunehmend Druck auf das TSV-Gehäuse auszuüben und hatten auch zu Beginn deutlich mehr Spielanteile. Der Spielfluss der Heimmannschaft fand allerdings ein jähes Ende, als sich ein Steinhilbener Spieler im Zweikampf schwer an der Schulter verletzte und das Spiel daraufhin für gut 20 Minuten unterbrochen werden musste.

Als das Spiel wieder angepfiffen wurde schraubte der TSV Steinhilben das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Semih Özdemir (2) sowie Pascal Geiselhart steuerten die Tore zum Steinhilbener 4:0-Sieg bei.

Auingen: Julian Vöhringer - Glasbrenner, Hagmaier, Matus, Usowicz (Ludwig), Manz, Freudenreich, Baltrusch, Jan Vöhringer (61. Grübel), Rösch (33. Rauscher (67. von Dungen)), Cagliyan.

Steinhilben: Klotz - Brunner, Schmid, Wittner, Roggenstein, Geiselhart, Sontheimer, Özdemir (Robin Schmid), Kühnlein (Nölke), Uhland, Zeiler (67. Unsöld).

FC Römerstein

gegen TSV Pfronstetten 0:2

In der ersten Halbzeit fanden beide Mannschaften nur mäßig ins Spiel. So erarbeiteten sich beide Teams zwar einige Torchancen, diese blieben zunächst allerdings ungenutzt. Die wohl beste Chance der ersten Halbzeit hatten die Römersteiner, als gegen Ende der ersten Halbzeit ein Kopfball durch den Pfronstetter Torwart in höchster Not noch entschärft wurde. Somit ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

In der 60. Minute lupfte der Pfronstetter Andreas Schmid den Ball gefühlvoll zum 1:0 ins Römersteiner Tor. Eine Viertelstunde später, in der 74. Minute, jubelten die Gäste erneut: Nach einem abgefälschten Schuss landete der Ball zum zweiten Mal an diesem Tag im Römersteiner Tor. Dieses Mal hieß der Torschütze Manuel Baier.

Römerstein: Bleher - Foldenauer, Schmohl, Maximilian Hummel (81. Loser), Famakoski, Kevin Bluck, Haas, Pascal Hummel, König, Patrick Bluck, Zeller (64. Bothar).

Pfronstetten: Bez, Florian Herter, Gaugel, Späth, Schmid, Settele (46. Bockmaier), Dieterle (90. +1 Jakober), Wener (71. Knupfer), Baier, Bastian Herter, Böhm.