Derby an der Europastraße: Am Mittwoch, 28. Juli, um 19 Uhr empfängt Fußball-Landesligist SV 03 Tübingen den Oberligisten SSV Reutlingen zum Kräftemessen in der zweiten Runde des WFV-Pokals. Der Sieger kennt bereits seinen Gegner in der dritten Runde, weil Regionalligist TSG Balingen gestern Abend mit 4:1 beim Landesligisten FC Rottenburg gewann.

Sollten die klar favorisierten Reutlinger keinen bösen Ausrutscher am Neckar erleiden, dan...