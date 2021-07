Bei der 45. Reutlinger Sportwoche in Orschel-Hagen gab es übers Wochenende viele Tore zu bewundern. Bereits am Samstag ließ der VfL Pfullingen II dem SV Rommelsbach beim 3:0 (2:0) keine Chance. In der 3. Minute schon brachte Manuel Elting die Echaztäler mit 1:0 in Führung, ehe Daniel Lindenmaie...