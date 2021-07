Am Samstag startet der WFV-Pokal, der dann am Mittwoch, 28. Juli, mit der zweiten Runde fortgesetzt wird, in die Fußballsaison 2021/22. Am 31. Juli oder 1. August folgt die dritte Runde.

Freilose haben der SV 03 Tübingen und der FC Rottenburg erwischt. Diese Teams steigen in der 2. Runde am 28. Ju...