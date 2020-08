Die Favoritenrolle war klar. Sie lag, wie immer in Sachen Pokal, beim Klassenhöheren. Der FSV Bissingen ist seines Zeichens Oberligist, der VfL Pfullingen in der Verbandsliga beheimatet. Kein so gravierender Unterschied – wie es der VfL vor 280 Zuschauern lange demonstrieren konnte. „Wir gehen...