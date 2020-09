Vier Mal trat der VfL Pfullingen in der Verbandsligasaison 2020/2021 an. Vier Mal führten die Jungs von Michael Konietzny und Rasmus Joost mit 1:0. Immerhin zwei Mal reichte der Vorsprung am Ende zum Sieg. Zuletzt am vergangenen Samstag beim 2:1-Heimsieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen.Traine...