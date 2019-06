Eine tolle Atmosphäre herrschte am vergangenen Samstag auf dem Sportgelände des TSV Betzingen. Bei der Vorrunde um den württembergischen Erdinger Meister-Cup gaben insgesamt 34 Mannschaften ihre Visitenkarte ab. Gespielt wurde auf zwei Plätzen, mit je zwei Kleinspielfeldern und mit der Regelung „5+1“ (Anm. d. Red.: Fünf Feldspieler und ein Torwart).

„Es ist wirklich hervorragend gelaufen und wir hatten eine tolle Stimmung“, zeigte sich Fußball-Abteilungsleiter Karlheinz Schwend vom ausrichtenden TSV Betzingen sehr zufrieden.

Favorit setzt sich durch

Als Sieger bei den Frauen ging der favorisierte Oberligist TV Derendingen, der sich über die württembergische Hallenmeisterschaft für das Vorturnier qualifizierte, vom Feld. Ein 1:0-Sieg im Finale gegen die SV Böblingen bescherte der Mannschaft von TVD-Cheftrainer Jannic Abele das Ticket für das Landesfinale, welches am kommenden Samstag in Berghülen (Bezirk Donau/Iller) stattfindet. Dort peilt man im Lager des TVD dann den fünften Titelerfolg der Vereinsgeschichte an.

Im Hinblick auf die neue Runde gibt es personell nur wenig Änderungen im Kader des ehemaligen Regionalligisten zu vermelden. Anja Lepper (kommt aus Wetzlar) steht als Zugang bereits fest. Melanie Bölzle und Stephanie Tweer werden den TVD allerdings verlassen.

Bei den Herren ging der Alb-Bezirksliga-Meister FC Rottenburg als großer Favorit ins Rennen. Nach dem zweiten Platz in der Gruppenphase wartete mit dem TSV Ehningen jedoch ein zu großer Brocken im Viertelfinale. Der Meister aus dem Bezirk Böblingen/Calw behielt mit 1:0 die Oberhand und löste somit das Ticket für das Landesfinale. In der anschließenden Trostrunde unterlag die Eberle-Elf dann dem KF Kosova Bernhausen mit 7:8 nach Neunmeterschießen.

Ein Schicksal, das auch den FC Engstingen ereilte. Der Meister der Kreisliga A1 Alb überstand die Vorrunde als Gruppenzweitet und hatte dann im Viertelfinale gegen den SV Gültlingen mit 0:2 das Nachsehen. Auch hier verlor man anschließend das Neunmeterschießen der Trostrunde mit 1:3. Somit mussten beide Teams im Spiel um Platz sieben antreten, das Engstingen dann ebenfalls im Strafstoßschießen mit 3:1 für sich entschied und so den siebten Platz in der Endabrechnung einfuhr.

Als einziger Vertreter aus dem Bezirk Alb kam der TSV Eningen/Achalm II (Meister Kreisliga B5 Alb) in die Vorschlussrunde. Dort unterlag man dem SV Gültlingen (A-Liga-Meister Böblingen/Calw) denkbar knapp mit 1:2 und hatte auch im anschließenden kleinen Finale gegen den TSV Ehningen mit 1:3 das Nachsehen. Trotzdem durfte man sich über einen guten vierten Platz und das gelöste Ticket für das Landesfinale freuen.

Bei den Frauen ging neben Derendingen auch der TSV Sondelfingen an den Start. Das Aushängeschild aus dem Reutlinger Vorort stellte sogar zwei Teams und erhöhte somit schon im Vorfeld die Chancen auf eine Teilnahme am Landesfinale.

Nachdem die Viertelfinalspiele allerdings absolviert waren, musste die TSV-Zweite die Koffer packen (0:1-Niederlage gegen Derendingen) und nur das Landesliga-Team (2:0-Erfolg über die TSG Wittershausen) zog in die Endrunde ein.

Dort ereilte die Erste dann das gleiche Schicksal, wie die Zweite im Spiel zuvor. Gegen den späteren Turniersieger unterlag man mit 0:2. In der Endabrechnung belegte so der TSV Sondelfingen II den siebten Platz (2:1-Sieg über den TSV Heimsheim nach Neunmeterschießen) und der TSV Sondelfingen Platz vier (0:1-Niederlage im kleinen Finale gegen den TB Ruit).

Somit wird der Bezirk Alb bei den Herren beim Landesfinale in Berghülen vom TSV Eningen/Achalm II und bei den Frauen vom TV Derendingen und TSV Sondelfingen vertreten.