Es tut sich was im Ermstal. Bei der TuS Metzingen hat man jahrelang zusehen müssen, wie talentierte Jugendfußballer zu den drei dominierenden Vereinen in Sachen Jugendfußball im WFV-Bezirk Alb, dem SSV Reutlingen, VfL Pfullingen und Young Boys Reutlingen, abgewandert sind. Dies soll nun eingedämmt werden. Seit gut einem Jahr ist Antonio Grimaldi, der vorher beim Stadtnachbarn FC Neuhausen tätig war, bei den Blau-Weißen als Jugendkoordinator und Spielleiter der Zweiten Mannschaft federführend. Ihm war schnell klar, dass sich im Otto-Dipper-Stadion etwas tun muss: „Zu mir kamen Eltern von Jugendspielern und machten ihrem Unmut über Training und sportliche Rahmenbedingungen Luft. Ich musste handeln, weil ich etwas voranbringen möchte.“

Die Folge war drastisch: Grimaldi veranlasste, dass alle bisherigen Trainer der A- bis C-Junioren der TuS Metzingen aus ihren Ämtern gehievt und durch neue, qualifizierte Coaches ersetzt wurden.

„Nur mit kompetenten Trainern können wir unsere Vorstellungen realisieren. Wir haben für alle betreffenden Jugendteams Leute geholt, die bereits im Besitz der Trainer-B-Lizenz sind oder selbige noch erwerben werden“, verrät Grimaldi. Die Metzinger A-Junioren sind fortan unter den Fittichen von Ricky Fritz und Daniel Schwalbe, sollen in der Bezirksstaffel oben angreifen.

Bei den B-Junioren haben Andre Tänzler und Serkan Borhan das Sagen. Sie treten in der Leistungsstaffel an.

Ligentechnisch ganz unten, nämlich in der Kreisstaffel, sind die C-Junioren der Sieben-Keltern-Städter angesiedelt. Damit dieser unbefriedigende Zustand nicht noch länger anhält, geben dort die Übungsleiter Severin Windt, Salvino Pirracchio und Nik Mai Vollgas.

„Wir haben in Metzingen eine gewisse Tradition im Jugendfußball. Früher war die TuS mit den ältesten Jahrgängen in der damals höchstmöglichen Spielklasse, der Verbandsstaffel, angesiedelt. Es soll auch jetzt wieder aufwärts gehen“, fordert Antonio Grimaldi. „Der Jugend gehört die Zukunft, sie hat unsere Unterstützung verdient und nötig. Gerade als Sportverein können wir dazu beitragen, den Jugendlichen einen Halt in der Gesellschaft und eine Perspektive zu geben“, meint Grimaldi als Herr über mehr als 200 Nachwuchsfußballer bei der TuS Metzingen, die einen kunterbunten Haufen bilden.

„Die Anzahl der Kicker mit Migrationshintergrund ist etwas höher als jene der sogenannten Biodeutschen. Ich denke, dass wir einen wichtigen Auftrag haben. Sogar Kinder von syrischen Flüchtlingsfamilien kommen bei uns unter und lernen über den Sport, sich zu integrieren“, macht der Metzinger Jugendkoordinator klar.

Die Rahmenbedingungen für alle sind exzellent. Zwei komplette Naturrasenspielfelder, ein halbes Naturrasenspielfeld und ein Kunstrasenspielfeld stehen im weitläufigen Komplex des Otto-Dipper-Stadions zur Verfügung. „Darauf muss es doch Spaß machen, zu trainieren und zu spielen. Alle Teams, von A- bis C-Junioren, trainieren zwei Mal pro Woche“, so Grimaldi, der auch vom im November 2015 eingeweihten Umkleidetrakt immer noch begeistert ist. „Kein Vergleich zu früher und wir werkeln in Eigenregie daran, dass die Kabinen noch schöner werden“, sagt der Jugendkoordinator.

Übrigens: Bei den TuS-Fußballern teilt man sich die Arbeit. Für A- bis C-Junioren zeichnet Antonio Grimaldi verantwortlich, für die D-Junioren bis Minis hingegen der zweite Jugendleiter Ismail Japar.

„Wir sind stolz, alle Jugend-Jahrgangsstufen zu besetzen. Von den jüngsten TuS-Kickern bis zu den ältesten“, freut sich der 49-jährige Grimaldi.

Drei spätere Stars siegen mit FC Bayern beim SSV

Der Jugendfußball im WFV-Bezirk Alb hat schon bessere Zeiten gesehen. Das gilt auch für Platzhirsch SSV Reutlingen. Der Kreuzeicheklub tritt mit seiner U19 (A-Junioren) gegenwärtig nur in der drittklassigen Verbandsstaffel Süd an. Aus der zweitklassigen Oberliga stiegen die Achalmstädter in der Vorsaison ab. Von der Bundesliga kann man beim SSV derzeit nur träumen. Daher erinnert man sich wehmütig an die Bundesligasaison 2006/07, als Reutlingen erstklassig war und am 10. September 2006 vor 800 Zuschauern im Kreuzeichestadion gegen den FC Bayern München ran durfte. Im Aufgebot der Bayern standen seinerzeit die späteren A-Nationalspieler Thomas Müller, Toni Kroos und Holger Badstuber, der in der 82. Minute eingewechselt wurde. In der 90. Minute trat Müller in Erscheinung, als er den 0:4-Endstand besorgte. alex