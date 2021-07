Nach dem 3:0-Erfolg am Samstag bei Alb-Bezirksligist TuS Metzingen tritt Fußball-Oberligist SSV Reutlingen am heutigen Dienstag um 19 Uhr beim Staffel-2-Landesligisten

1. FC Frickenhausen zu einem weiteren Testspiel an. Diese Testspielduelle im Neuffener „Täle“ haben eine gewisse Tradition, w...