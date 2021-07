Locker einspielen ist nicht. Der SSV Reutlingen muss gleich zu Saisonbeginn in die Vollen. Besonders die Auswärtsaufgaben haben es in sich. Das muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein. Zumindest sieht es der Sportliche Leiter des SSV Reutlingen, Danijel Baric, so.

Der SSV Reutlingen bestreitet...