Nach 65 Minuten hätte gestern wohl kaum jemand mehr auf den TSV Pliezhausen gesetzt. 2:0 hatte da der TSV Dettingen/Rottenburg im Relegationsspiel beim SV 03 Tübingen geführt, „und das für mich auch verdient“, sagte Dettingens Trainer Vincenzo Fortuna. Dessen Team war dem Endspiel um den Bezirksliga-Aufstieg nahe. Dennoch waren es die Pliezhäuser, die nach dem Spiel im Kreis hüpften und sangen: „Scheiß mal auf die Schale – Relegation!“ Der 3:2-Siegtreffer für Pliezhausen fiel in der 82. Minute nach einem Eckball. Michael Weimer zog aus zehn Metern ab und Dettingens Manuel Widmann klärte – auf der Linie, davor oder dahinter? Linienrichter Jan Huber (VfL Herrenberg) hob die Fahne und signalisierte: Tor. Widmann protestierte und sagte nach dem Spiel: „Der Ball war nicht drin. Ich weiß nicht, wie man so ein Tor geben kann.“ Dass die Dettinger das Spiel aber verloren, hatten sie sich auch selbst zuzuschreiben.

In einer ersten Hälfte, mit besten Torchancen auf beiden Seiten, blieb es torlos. Zweimal scheiterte Mario Martin: freistehend per Kopf (11.), alleine gegen Öztürk (38.). Pliezhausens Trainer Thomas Schwend lobte seinen Keeper: „Er hat gezeigt, dass er für diese Liga eigentlich viel zu gut ist.“ Ihr leichtes Übergewicht münzten die Dettinger in der 49. Minute zur Führung um: Luis Armbruster foulte Mario Martin an der Strafraumgrenze, es gab Elfmeter. Kapitän Janis Kapp knallte den Strafstoß an den Innenpfosten und von dort ging der Ball ins Tor.

Das Tor gab den Dettingern Sicherheit, die Pliezhäuser Offensive tat zu wenig. Martin köpfte einen Freistoß von Massimo Fortuna zum 2:0 (65.) ein. Dann wandelte sich das Spiel. Sein Team habe „das Fußballspielen eingestellt“, kritisierte Fortuna. Einen Freistoß des wiedergenesenen Kevin Borek köpfte Michael Weimer in die Maschen (68.). Pliezhausen lebte auf. Christoph Bäurle flankte auf Borek, der nickte ein – 2:2 (77.). Und dann kam fünf Minuten später das besagte Tor, dem ein Lattenfreistoß aus 45 Metern vorangegangen war. „Schöner kann man es sich nicht vorstellen“, sagte Michael Weimer. Außerdem sah Dettingens Alexander Bez nach wiederholtem Foulspiel noch die gelb-rote Karte (84.). „Für mich war’s verdient und wir hatten auch ein Stück weit das Glück, das man braucht“, sagte Trainer Schwend und ergänzte: „Das sind Momente, für die sich das ganze Training lohnt.“

TSV Pliezhausen: Öztürk; Lukas Hermann, Marcel Weimer (81. Bauer), Walz, Michael Weimer, Schumacher, Armbruster, Borek (87. Braun), Retter, Kallenbach (46. Strenger), Bäuerle