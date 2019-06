Zumindest Uli Krohmer, Organisationschef und Stadionsprecher des TSV Wittlingen, war begeistert. „Wir haben genügend eingekauft“, sagte er, als sich die Relegation am Hockenloch stramm Richtung Elfmeterschießen bewegte. Die Organisation verdiente sich Bestnoten. Das Spiel an sich nicht, für die Spannung gibt es aber mindestens 100 Punkte.

Ein Auftakt nach Maß für den SV Zainingen, der vor dem Spiel, bei einer lockeren Umfrage unter den Zuschauern, als klarer Favorit galt. Nach zwei Minuten gab es eine Ecke für die Luik-Schützlinge. Thorsten Rieck trat von links, Miroslav Vidakovic köpfte mittig ins Tor. Es schien den prophezeiten Gang zu nehmen. Zainingen kontrollierte die Partie einigermaßen, Upfingen wehrte sich, ohne groß Struktur in die Vorwärtsbewegung zu bringen. Genau das war dann das Problem des SVZ. Bei langen Bällen agierte man in der Abwehr vogelwild, schlampte im Aufbau – und so bedankte sich der wuselige Jan-Lars Dümmel nach 27 Minuten für die ihm gewährten Freiheiten, traf zum 1:1. Fortan war die TSG Upfingen ebenbürtig, Chancen gab es beidseitig bis zum Wechsel, das Niveau blieb überschaubar, wobei in einer Relegation natürlich keine Schönheitspreise ausgelobt sind.

Duplizität zu Durchgang eins: Kaum lief die Partie, schon wieder hatte Zainingen getroffen. Nach einer Ballstafette über Derian Adamski und Simon Ruopp tauchte Thorsten Rieck frei vor dem Tor auf, machte das 2:1. Wenn es schnell und steil wurde, hatte die TSG Upfingen weiter Vorteile, Erneut war es Dümmel, der eine Vorarbeit von Tim Reichenecker zum 2:2 veredelte (55.). Upfingen machte es in der Folge recht geschickt, hatte seine Viererkette auf Abseitsfalle programmiert und setzte nach vorne Nadelstiche. Vielleicht hatte Zainingen mehr Chancen, das Tor machte aber der Noch-A-Ligist. Sollte es so einstudiert sein, wäre es ein ganz feiner Freistoßtrick, wenn nicht, dann hatte Marc Goller Glück, dass sein Kamerad Jona Tigges den zu flachen Freistoß gekonnt stoppte, sich drehte und nach 74 Minuten über das 3:2 jubeln konnte. „Wir versäumen es zwei Mal, das vierte Tor nachzulegen“, monierte Upfingens Trainer Peter Kaschuba, und meinte damit Großchancen von Marc Goller und Jan-Lars Dümmel in der Folge. Eine weitere Szene schmeckte Kaschuba gar nicht. „Da hatten wir ein zu großes Loch im Zentrum.“ Und in diesem Loch tauchte der Sekundenbruchteile zuvor eingewechselte Philipp Wörz auf (3:3, 90.).

In der Verlängerung hatte der SVZ optische Vorteile, traf aber nicht. Im Elfmeterschießen schon. Drei hatten die Zaininger verwandelt, nur einen die Upfinger, deren in der 120. Minute eingewechselter Keeper Alexander Puskarev dann allerdings zwei schwach getretene Exemplare fischte, ehe Jona Tigges unter einer Upfinger Spielertraube begraben wurde. Er vollstreckte zum entscheidenden 7:6.

SVZ-Trainer Ralf Luik war bedient. „Wir hatten zwar über weite Strecken Ball- und Spielkontrolle, einmal mehr hat aber die Durchschlagskraft und Entschlossenheit nach vorne gefehlt. Die Gegentore fielen aus dem Nichts, nach individuellen Fehlern. Das war die Quittung für die gesamte Saison, in der wir ja etliche Matchbälle nicht verwandelt haben.“

Zainingen ist damit raus aus der Bezirksliga, für die TSG Upfingen geht es nächste Woche weiter. Am Sonntag, 23. Juni (17 Uhr), trifft das Team vom Kispel in Rübgarten auf den TSV Pliezhausen, der sich nach 0:2-Rückstand gegen den A3-Vertreter TSV Dettingen/Rottenburg mit 3:2 durchgesetzt hat. Dass Rübgarten ein Ortsteil von Pliezhausen ist, sollte die tapferen Kaschuba-Schützlinge da nicht abschrecken.

So spielten sie

TSG Upfingen: S. Schaude (120. Puskarev), Reichenecker, Glänzer (66. Balz), Heinzelmann, Glück, B. Schaude (82. Denzel), Stäbler, Dümmel, Tigges, Goller, Schuler (66. Kuch)

SV Zainingen: Xanthopoulos, Edel (89. Sailer), Ruopp, Baisch (77. Lamparter), Patrick Wörz, Blochinger, Stickel, Rieck (89. Philipp Wörz, 105. Andrasch), Jühe, Adamski, Vidakovic