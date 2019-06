Sebastian Lang, Trainer des FC Dottingen/Rietheim, konnte sich nur ganz kurz freuen über den Erfolg in der ersten Relegationsrunde gegen den SV Apfelstetten. Den hat man nämlich teuer bezahlt. Philipp Stefan und Stefan Weber zogen sich Bänderrisse zu. Zwei wichtige Stammspieler fallen also aus für die alles entscheidende Zusatzschicht am Samstag gegen den SV Würtingen. Andre Renner kann ebenfalls nicht mittun, weil er trotz großer Anstrengungen seinen Urlaub nicht verschieben konnte.

„Wir haben aber trotzdem noch einen großen Kader“, so Lang fast trotzig. Und der ist wild entschlossen, den Aufstieg in die stärkste und größte A1-Liga aller Zeiten zu packen. Es geht gegen den Drittletzten der vergangenen A-Liga-Saison, den SV Würtingen. Sebastian Lang verspürt „keinen Mega-Respekt“ vor den Würtingern. „Die haben sicher viel mehr zu verlieren als wir. Meine Jungs sehen das Erreichen dieses Spiels schon als Belohnung.“ Die Zukunft des FC sieht Lang sowieso in der A-Liga. Wenn die Zukunft sofort beginnt, ist es gar nicht schlimm.

Michael Grau, Abteilungsleiter beim SV Würtingen, ist sich sicher, dass die schlechte Saison noch in den Köpfen drin steckt. „Wir haben in den Schlussphasen der Spiele immer wieder Dämpfer kassiert, bekommen jetzt aber die einmalige Gelegenheit, mit einem Sieg alles vergessen zu machen.“ Viel komme auf seine Führungsspieler Frieder Goller, Stefan Glück und Johannes Wild an. „Die müssen den jungen Akteuren, die sicher nervös sind, die nötige Sicherheit geben“, sagt Grau. Für Interimstrainer Markus Schipplock ist es das letzte Spiel.

Mit Ralf Tress (Bremelau) und Patrick März (Glems) steht bereits ein mitspielendes Duo zur Nachfolge parat. Wo sie das Team übernehmen wollen, muss man nicht fragen. „Nächste Saison ist die Kreisliga A1 ein ordentliches Brett“, weiß Grau. Er weiß auch, dass es auf dem Weg dorthin am Samstag ein ordentliches zu bohren gilt.