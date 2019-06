In einer hitzigen Partie behielt der Vizemeister der Kreisliga B5, CP Reutlingen, mit einem 3:2-Erfolg über die Bezirksliga-Reserve des SV Croatia Reutlingen die Oberhand und zieht so ins Entscheidungsspiel am nächsten Sonntag in Walddorf gegen die zweite Mannschaft der SG Reutlingen ein. Dabei sah es nach den ersten 45 Minute so aus, als ob die Kicker vom Reutlinger Dietweg die Partie deutlich unter Kontrolle hatten. Mile Dugandzic (7.) und Nikoka Nosic (29.) brachten die Kroaten, unter gütiger Mithilfe der CP-Abwehr, in Führung.

In der Halbzeitpause schien CP-Coach Peter Konietzny dann die richtigen Worte gefunden zu haben, denn sein Team kam wie ausgewechselt aus der Kabine. Der Cheftrainer selbst war dann auch für den Anschlusstreffer verantwortlich, als er das Spielgerät aus zehn Metern im Croatia-Tor versenkte (49.). Nach dem Platzverweis gegen den CP-Akteur Andreas Dürr (71.) musste die Portugiesen die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Dies schien die Mannschaft jedoch noch mehr zu motvieren und so kamen sie durch Rui Crespe Santos in der 86. Spielminute zum nicht unverdienten Ausgleich. Als alle Beteiligten sich dann schon auf eine Verlängerung einstellten, kam der große Auftritt von Sven Crespo De Sousa, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach einer Flanke aus dem Halbfeld zum umjubelten Siegtreffer für CP einköpfen konnte.

Anschließend wurde es dann nochmals kurzzeit hitzig und der eingewechselte Croatia-Akteur Marko Vukusic sah den gelb-roten Karton in der fünften Minute der Nachspielzeit.

So spielten sie

CP Reutlingen: Martins da Costa – Altamirano-Thiele, da Rocha Neves (90.+4 Mehdibagli), Fontoura Almeida, da Silva Crespo, Loureiro Ferreira (R. Crespo Santos), Zana, Thumm, Konietzny (68. Gervasi), Dürr, Bava (63. S. Crespo De Sousa).

SV Croatia Reutlingen II: Toulkeridis, Pavkovic, Chideme, Ivankovic, Vulic, Vucic (84. Sirovina), Dugandzic, Nosic, Sofopoulos, Luik, Balmer (65. Vukusic).

Rote Karte: Dürr (71./CP Reutlingen/Foulspiel)

Gelb-Rote Karte: Vukusic (90.+5/Croatia Reutlingen II/Foulspiel)

Zuschauer: 450 in Eningen

Schiedsrichter: Andreas Rinderknecht, Jannik Waible, Heinrich Klöster (SRG Tübingen)