Als Schiedsrichter Timo Lämmle (Rommelshausen) in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Oberliga-Partie zwischen dem SSV Reutlingen und dem SV Oberachern per Pfiff beendete, wusste man im Lager der Gastgeber nicht so recht, ob man sich über den Punkt nun freuen oder dem verpassten Sieg in der ...