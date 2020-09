Luca Wöhrle kehrt an die Kreuzeiche zurück. Der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler wird damit in seine dritte Oberliga-Saison beim SSV Reutlingen gehen.

Vertrag beim FC Nöttingen aufgelöst

In der vergangenen Woche hatte Wöhrle seinen Vertrag beim FC Nöttingen aufgelöst. Erst im Sommer hatte sich der 26-Jährige dem Liga-Konkurrenten des Kreuzeiche-Klubs angeschlossen, kam dort allerdings aufgrund einer Verletzung bislang nicht zum Zuge. In den kommenden Tagen will Wöhrle an der Kreuzeiche ins Training einsteigen und sich auf ein schnellstmögliches Comeback vorbereiten. „Der SSV ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, erklärt Wöhrle.

Führungsspieler Luca Wöhrle

SSV-Trainer Maik Schütt freut sich, mit Wöhrle einen Routinier zurück im Team zu haben, der dabei helfen soll, die junge Mannschaft zu stabilisieren: „Luca ist ein Führungsspieler, der durch seinen stark ausgeprägten Ehrgeiz und sein Engagement sofort Verantwortung auf und neben dem Platz übernimmt“, so Schütt. Wöhrle sei „stets verlässlich, geht voran, reißt sein Team mit, rüttelt auf - was in der jetzigen Situation sehr wertvoll für unsere junge Mannschaft sein wird“, so Coach Schütt. Wöhrle kam im Sommer 2018 vom FSV 08 Bissingen nach Reutlingen, absolvierte für die Achalmsätdter in der ersten Saison 28 Begegnungen in der Oberliga. In der verkürzten Saison 2019/20 kam er verletzungsbedingt nur 13 Mal zum Einsatz.

Abstiegskrimi: SSV Reutlingen gegen SV Sandhausen II

Am Mittwochabend, den 30.09.2020, gastiert in der Fußball-Oberliga der SV Sandhausen II an der Kreuzeiche, das bisher vier Punkte bei 9:20 Toren holte. Der SSV Reutlingen hat bislang fünf Zähler auf der Habenseite und ein Torverhältnis von 8:18. Für beide Mannschaften geht es in dieser Spielzeit, um nicht weniger als den Klassenerhalt.

Steckbrief

Name: Luca Patrick Wöhrle

Jahrgang: 1994

Größe: 1,84

Geburtsort: Böblingen

Wohnort: Steinenbronn

Position: Mittelfeld

Stärken: Ballbehandlung, Passspiel, Abschluss

Vertragslaufzeit: 2023

Bisherige Stationen: SGV Freiberg, SV Böblingen, FSV 08 Bissingen, SSV Reutlingen 05, FC Nöttingen