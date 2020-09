Mit dem SV Sandhausen II gastiert am Mittwoch (19 Uhr) ein Team an der Kreuzeiche, das bisher vier Punkte bei 9:20 Toren holte – der SSV hat fünf Punkte bei 8:18 Toren. Das ist ein Abstiegskrimi. Für den SVS gab es ein 1:1 in Villingen und den 1:0-Sieg in Göppingen, der aufhorchen ließ. Das he...