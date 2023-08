Da gerät der Fußball in den Hintergrund. Aufgrund eines medizinischen Notfalls eines Zuschauers im Vorfeld der Oberliga-Begegnung zwischen dem SSV Reutlingen und dem FV Ravensburger wurde das Fußballspiel abgesagt. „Die Absage erfolgte einvernehmlich zwischen beiden Vereinen und dem Schiedsrichter“, so Reutlingens Sportlicher Leiter Chris Grießer.

Wegen medizinischem Notfall abgesagt

Eigentlich hätte die Meisterschaftspartie zwischen dem SSV und dem FVR am Mittwoch (30. August) um 19 Uhr an der Kreuzeiche durch Schiedsrichter Roman Reck (TSV Höfingen) angepfiffen werden sollen. Durch den Zwischenfall, der sich schnell bei den Verantwortlichen, Zuschauern und Spielern durch die anrückenden Krankenwagen herumgesprochen hatte, war jedoch schnell klar, dass unter diesen Umständen kein Fußballspiel stattfinden kann.

Wann das Spiel nachgeholt wird, war am Mittwochabend noch nicht klar. Hierzu wird sich die Spielkommission der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg in den nächsten Tagen äußern. Die Eintrittskarten der Zuschauer behalten für das Nachholspiel ihre Gültigkeit oder können auf dem erworbenem Weg, an der Tageskasse oder über das Online-Portal, zurückgegeben werden. Für den SSV Reutlingen geht es am kommenden Samstag mit der Partie beim 1. CfR Pforzheim weiter und der FV Ravensburg empfängt den Offenburger FV. Anpfiff der Partien ist jeweils um 14 Uhr.