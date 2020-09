Es gibt Spiele, die gehen in so manche Geschichtsbücher ein. So auch die Partie am fünften Spieltag der Fußball-Oberliga, als der SSV Reutlingen beim SV Linx einen 0:2-Rückstand mit ganz späten Toren noch egalisieren konnte. Doch der Reihe nach. Keine 180 Sekunden waren im Hans-Weber...