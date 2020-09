Pierre Eiberger, der Kapitän des SSV Reutingen, nimmt Stellung zum bisherigen SSV-Abschneiden. Am Mittwoch steht die Partie gegen den SV Sandhausen II an (19 Uhr), Samstag geht die Reise nach Ilshofen. Was gibt es im Rückblick auf die ersten sieben Spiele aus Sicht des Kapitäns anzumerken?...